Первый снег и сельское хозяйство — рано радоваться

Засуха не прекратит разрушать сельское хозяйство Молдовы до тех пор, пока не будут восстановлены системы орошения — а о них, кажется, опять забыли.

В Молдове в конце ноября выпал первый снег. Уставшие от бесснежной зимы горожане радуются, предвкушая хорошую зиму и надеясь на снижение цен на продовольствие.

Фермеры этого оптимизма не разделяют. Первый снег еще ни о чем не говорит — в 2019 году он выпал аккурат под Рождество, 29 декабря. Тогда примэрия Кишинева даже вывела коммунальную технику, расчищать улицы от снежных заносов. Вот так это выглядело в прошлом году.

Но в январе снега не выпало совсем. Посреди политической суматохи тогда зазвучали первые тревожные голоса экспертов — "в районах беда, какой давно не видели". На них в Кишиневе никто не обратил внимания — парламентские междусобойчики представлялись куда более важным и занимательным делом.

А потом началась жестокая засуха, погубленные посевы, миллиардные убытки, марши фермеров на Кишинев и галопирующие в гору цены. И никто из политиков не взял на себя вину. Не за то, что "не предвидел" — потому что предупреждали ведь в районах, в колокола били. За то, что игнорировали эту тревогу.

В нашем аграрном секторе наблюдается большая проблема. Видите ли, этот сектор сходит на нет. И как бы не осталось вскорости от него одно только здание Министерства сельского хозяйства, населенное людьми в пиджаках.

Можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство в Молдове уже давно откатилось на уровень начала века — и по субсидиям, и по технологиям, и по машинной обработке. Отдельные прогрессивные эко-фермеры, которых Минсельхоз так любит приглашать на выставки, не делают общей картины. То ли дело IT-индустрия, которая набирает все большие обороты и демонстрирует уверенный рост.

Наверное, давно уже пора забыть сакраментальное "мы ведь живем в аграрной стране". Этот статус предполагает преобладающую долю сельского хозяйства в экономике, мощный экспорт, гигантские субсидии, высокие агропромышленные технологии — то есть, все то, чего у нас давно нет. Поэтому Молдова — страна не аграрная, больше нет.

А какая именно, никто не знает, или говорить не хочет. Но судя по колоссальному вниманию, которое политики проявляют по отношению к нашим гражданам, уехавшим за рубеж, Молдова — это страна гастарбайтеров. Именно они — один из важнейших экономических ресурсов страны. Как любят говорить политики — "люди, прекрасные наши люди".

Что до сельского хозяйства, то оно так и живет, с каждым десятилетием теряя позиции по доле в ВВП страны. Но в государстве, где большинство населения проживает в селах, другой работы, кроме как в аграрных хозяйствах, нет. И куда деваться крестьянину, кроме как бросить безнадежное дело и податься за границу, на заработки.

Верный признак деградации сельского хозяйства — его тотальная, абсолютная зависимость от погоды. Так обустроенный дом отличается от утлой хижины — где если дождь идет снаружи, так он идет и внутри. То есть, выглянул крестьянин с сапой из дома, оценил высоту полета птиц, прикинул по приметам, почитал святцы и махнул рукой: урожая в Молдове не будет. Это вам не израильская пустыня, где как говорят, снимают по нескольку урожаев в год, а под каждым кустиком торчит поливальный штуцер.

В марте 2020 года правительство впервые за десятилетие всерьез занялось проблемой ирригации, а Госканцелярия подготовила план действий на 2020-2023 годы. Главная тема там — восстановление (вернее, строительство заново) систем орошения, которые должны снизить зависимость сельского хозяйства Молдовы от жестокости климата в зоне рискованного земледелия.

Тем же самым озабочены и на левом берегу Днестра. В Приднестровье создали межведомственную рабочую группу, которой поручена работа над Концепцией развития мелиоративного комплекса региона. А пока концепции нет — ввели дополнительный сбор с сельхозпроизводителей на развитие ирригации.

Но грянули политические бури, и в Кишиневе дело орошения снова затихло. Давно не слышно новостей по этому поводу. Еще бы, парламент — без большинства, правительство — под вопросом, в президентской администрации — смена руководства. Важные вещи.

То есть, повторяется ровно то же самое, что происходило в конце 2019 года. Когда вопросы жизни и смерти не просто "отрасли экономики", а сектора, определяющего, будет жить молдавское село или помрет, и удастся ли притормозить отток населения (и не завалится ли в конечном счете от всего от этого наше государство) — отходят на второй план.

А на первый план, как и перед нынешней жестокой засухой, выступает вопрос, кто кого удачнее обзовет в парламенте, чье заявление прозвучит звонче, и сколько лайков образуется под постом того или иного политика в Facebook.

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