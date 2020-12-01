Аэропорт Степанакерта нужно использовать для миротворческой миссии

Кроме того, она позволит решить многие проблемы снабжения войсковой группировки.

Карабах связывает с Арменией только Лачинский коридор шириной 5 километров. Дорога – под присмотром российских миротворцев, и все же остается крайне уязвимой в случае возможного обострения обстановки в регионе. В перспективе – непростое строительство новой дороги (коридора) и передача Азербайджану города Лачин. Однако оперативная доставка людей и грузов необходима уже сегодня.

Путь по автомобильным дорогам от Степанакерта до Еревана (авиабаза Эребуни, аэропорт Звартноц) – 320 км. В первые дни операции миротворцы выдвигались в Степанакерт этим маршрутом. Затем (28 ноября) освоили комбинированный маршрут: вагоны с грузами и техникой из России прибывают на азербайджанскую железнодорожную станцию Барда и после перегрузки на автомашины – около 100 км пути по маршруту Барда – Агдам – Степанакерт. Куда ни кинь маршрут, дорога дальняя.

Оперативная переброска подразделений, техники и грузов на сотни километров в условиях Нагорного Карабаха превращается в сложную войсковую операцию. Два раза в год – ротация личного состава группировки миротворцев. Осложнение обстановки в регионе может потребовать дополнительных сил и средств. При этом в девяти километрах от Степанакерта имеется аэропорт Ханкенди, который гипотетически способен принимать тяжелую военно-транспортную авиацию. Полеты здесь прекратились в начале 1990-х из-за боевых действий.

Инфраструктура аэропорта пострадала от ракетных обстрелов со стороны Азербайджана в сентябре и октябре 2020 года, но длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 2200 метров. Рельеф местности позволяет, при необходимости, удлинить полосу на 1000 метров, и построить рядом вторую. Цена возрождения и модернизации аэропорта близ Степанакерта при ближайшем рассмотрении может оказаться не дороже многолетних дальних рейсов, громадных затрат времени и сил. Аэропорт также может стать логистическим центром для переброски гражданских грузов, и важным слагаемым экономического роста Нагорного Карабаха в перспективе.

Дорога дальняя и опасная

Российские миротворцы на наблюдательных 23 постах, круглосуточно контролируют соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения местного населения по Лачинскому коридору. С 14 ноября благополучно вернулись в свои дома более 26 тысяч беженцев. В регионе активно работают российские саперы, военные медики, сотрудники МЧС.

Решение миротворческих задач требует постоянной мобильности. Специальный протокол, подписанный Москвой и Баку на основе трехстороннего соглашения Россия – Азербайджан – Армения о прекращении карабахской войны, предусматривает разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Очевидно, этот документ снимает запреты не только на земле, но и в небе. Имея ввиду полеты в аэропорт Степанакерта. Прямой маршрут из России снял бы многие проблемы логистики и снабжения, создал бы новые операционные возможности войсковой группировки 15-й миротворческой бригады.

Ранее Грузия по просьбе Азербайджана и Армении открыла свое воздушное пространство для российской военно-транспортной авиации, самолеты которой совершали полеты в Ереван. Далее – в Степанакерт – неизбежный и длительный марш на технике. Теперь самое время полностью разблокировать небо региона. Это может пойти на пользу проекту строительства дороги из Азербайджана в Нахичеванскую автономию.

Закрытое небо

Аэродром Степанакерта уже ремонтировался и был готов принять самолеты в 2012 году. Но этого не произошло из-за противодействия Баку. Однако после заключения трехстороннего соглашения и начала российской миротворческой операции обстановка в регионе в корне изменилась. Пора пересмотреть подходы к безопасности полетов, и отменить запреты. Тем более что имеются прецеденты азербайджанско-армянского "взаимозачета": рейсы из Баку в Нахичевань летают через международные коридоры над Арменией, и армянские авиакомпании используют международно защищенные воздушные коридоры над территорией Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря заявил: "Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства. Здесь есть логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все эти вопросы". Это обнадеживает. И, если высокогорный аэропорт вскоре расправит крылья, это пойдет на пользу региональному миру и стабильности.

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