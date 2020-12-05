Как Молдавия потеряла выход к Черному морю

Известно, что в 1402 году Александр I Добрый прибавил к своему господарскому титулу статус: "властитель Помории". Но уже в 1484 году причерноморские центры Белгород (Четатя-Албэ) и Килия были захвачены османами. Порта прочно удерживала эти стратегически важные крепости, как и основанные позднее Бендеры и Измаил, до русско-турецких войн второй половины XVIII века.
Приморская часть Дунайско-Днестровского междуречья имела важное геополитическое значение в контексте превращения Черного моря в "османское озеро". Наряду с усилением своего военного присутствия Порта стимулировала приток сюда населения из разных частей "османского мира". С XVII века в Буджакской степи господствовали переселенные турками кочевники – ногайцы. Города же выполняли функцию "плавильных котлов", превращая разноплеменное население в правоверных подданных султана. Катализаторами такой ассимиляции была демографическая, образовательная и налоговая политика Стамбула.
Русско-турецкие войны кардинально изменили этнический состав Причерноморья: ногайцы ушли в Добруджу и Приазовье, мусульмане переселились ближе к основным центрам Османской империи. На освободившиеся земли хлынули потоки христианских переселенцев: украинцев и русских, молдаван и волохов, болгар и гагаузов, немцев и представителей других этносов.
По данным Всероссийской переписи населения 1897 года около 27% жителей Аккерманского уезда составляли малороссы (украинцы), 21% - болгары, по 16% - молдаване и немцы, около 10% - русские. В Измаильском уезде тогда же доля молдаван составляла 39% жителей, украинцев - 19%, болгар и русских – по 12%, гагаузов - 7%.
Российская империя очень редко создавала в своем составе административно-территориальные образования по национальному признаку. К числу полиэтничных провинций относилась Бессарабская область, а затем и губерния со столицей в Кишиневе. По данным все той же переписи, молдаване были ее самым многочисленным этносом, но не обладавшим абсолютным большинством (47,6%). К тому же молдаване численно преобладали в центральных уездах губернии, а славянское население – в причерноморских уездах и на севере.
Суверенизация Украины, поглощение ею пограничной с Бессарабией Херсонской губернии подталкивали процесс государственного строительства в Кишиневе. Разные подходы к обустройству республики в пределах бывшей Бессарабской губернии и привели к выходу из-под власти Кишинева причерноморских уездов.
15 декабря "Сфатул Цэрий", сформированный очень произвольно, из представителей партий и общественных организаций, рассмотрел декларацию о провозглашении Молдавской Демократической Республики (МДР). От имени национальных меньшинств, представленных в "Краевом совете" непропорционально мало, выступил представитель болгарской общины К. Мисирков. Он заявил, что республику лучше именовать не "Молдавской", а "Бессарабской". Его аргументация основывалась на том, что ни один этнос не имел в многонациональном регионе абсолютного преобладания.
Земское и городское самоуправление причерноморских уездов, как и других регионов Бессарабии, бойкотировало деятельность "Сфатул Цэрий". Однако игнорирование "Краевым советом" прозвучавших инициатив привело к полному разрыву с южными регионами.
Но и в тех сложных условиях предлагались компромиссные варианты обустройства молодой республики. Из Болграда в Кишинев поступило обращение региональных лидеров с инициативой создания Буджакской автономной республики. По сути это было предложение к федерализации МДР.
Усилению раскола между лидерами МДР и Южной Бессарабией способствовало различное отношение к румынской интервенции и провозглашению независимости Кишинева.
В декабре на своем закрытом заседании "Сфатул Цэрий" принял решение пригласить "для обеспечения порядка" в Бессарабию румынские войска. Вторжение началось в январе и определялось необходимостью вытеснения из региона пробольшевистских сил, а также установления контроля над инфраструктурой Бессарабии, критически важной для сил Антанты на Румынском фронте. В ночь на 24 января, когда Кишинев уже был фактически сдан румынским войскам "Краевой совет" провозгласил МДР "самостоятельной и ни от кого не зависимой свободной".
Если Центральная Бессарабия перешла под власть румынских войск относительно легко, то на юге и севере им пришлось всерьез повоевать. С 28 января по 7 февраля шли ожесточенные бои за Бендеры. Четыре дня оборонялся Измаил. Бои за Аккерман завершились только 9 марта, за несколько дней до занятия Одессы союзными к тому времени Румынии германскими войсками.
Бои за самый северный Хотинский уезд также не предвещали румынской армии легкой прогулки, не займи его в конце февраля 1918 года австро-венгерские войска. Позже север Бессарабии перешел под власть румынской администрации.
27 марта завоеванная Румынией Бессарабская провинция получила статус автономии в составе королевства. Это предполагало наличие регионального парламента, правительства, бюджета, сохранение земского и городского самоуправления, особых прав этнических меньшинств. Однако спустя 7 месяцев автономный статус Бессарабии был отменен.
Крупные антирумынские восстания 10-20-х годов показали, что в массовом сознании многих жителей региона продолжала доминировать бессарабская региональная идентичность.
В январе 1919 года Хотинское восстание началось с воззвания "Да здравствует свободная демократическая Бессарабия! За волю и землю – все к оружию!" Идея создания Бессарабской Советской Республики нашла широкий отклик в Бендерах во время восстания, произошедшего в мае 1919 года Лидеры Татарбунарского восстания 1924 года идентифицировали свою подпольную организацию как Южно-Бессарабский ревком и выступали за присоединение всей Бессарабии к Советскому Союзу.
Таким образом, первая попытка образования на территории Бессарабии национального унитарного государства привела к выходу из-под власти Кишинева южных, преимущественно славянских уездов. А вместе с тем к потере прямого доступа Молдавии к Черному морю. Утраченное единство Бессарабии было восстановлено румынскими властями, но лишь временно, поскольку в планы Бухареста совершенно не входило сохранение общебессарабской как и молдавской идентичности.
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