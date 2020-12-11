Эксперт: не стоит удалять "водителя", когда страна в "заносе"

Многочисленные слухи и спекуляции на тему отставки действующего правительства Кику порождают у многих тревожный вопрос: что в этом случае будет с экономикой на фоне пандемии и политического кризиса.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Игорь Додон 11 декабря в ходе онлайн трансляции "Президент отвечает" заявил, что действующее правительство Кику по-прежнему несет ответственность перед гражданами страны.

Текущий приоритет для президента и правительства – проекты госбюджета, социального и медицинского страхования, бюджетно-налоговой политики. При этом действующий глава государства отметил: если избранный президент Майя Санду инициирует отставку нынешнего кабинета министров, вся полнота ответственности за дальнейшее развитие ситуации в Молдове всецело ляжет на ее плечи.

Между тем, эксперты утверждают, что смена правительства на фоне острого политического кризиса в стране крайне негативно отразиться на экономике.

"Представьте себе, что вы едете в автомобиле и попали в занос. Чтобы не вылететь в кювет, в этой ситуации необходимо максимально сконцентрироваться на управлении, - говорит доктор экономики Михаил Пойсик. – Что будет, если в этот момент удалить из салона водителя? Катастрофа. В похожем заносе сейчас находится Молдова, "водитель" – правительство...".

Пойсик убежден, что сегодня страна как никогда нуждается в профессиональных, своевременных и непрерывных действиях кабинета министров. Правительство Кику, по его мнению, опытом таких действий располагает.

"Действующее правительство должно остаться на хоть сколько-нибудь продолжительный, гарантированный срок. Для того чтобы выйти из нынешнего политического кризиса цивилизованно, провести досрочные парламентские выборы, отставка кабинета министров не требуется. Пусть в законном порядке новую исполнительную власть формирует следующий состав парламента.

Нам же сегодня говорят: давайте отправим правительство Кику в отставку, в стране будет бардак, а мы в это время будем заниматься выборами... Отлично, но кто будет управлять страной, заниматься экономикой?», - недоумевает эксперт.

По его мнению, год назад ведомое Санду правительство слишком часто расписывалось в своей некомпетентности. Пойсик считает, что очередной "технократический" кабинет министров, заменив правительство Кику, с большой долей вероятности сможет лишь оправдываться, виня в своих промахах предшественников.

"Нам всем, и прежде всего экономике страны сегодня нужно, чтобы в Молдове возобладал прагматизм. Деловая сфера нуждается в поддержке – но речь не столько о финансах, сколько о, скажем так, атмосфере в стране. Чтобы не просто сохраниться, но развиваться, иметь возможность планировать, бизнес должен понимать, что происходить вокруг него. В первую очередь – в политической сфере"- утверждает экономический эксперт Галина Шеларь.

По ее мнению, парламенту сегодня "не следует принимать отставку правительства Кику, даже в том случае, если оно таковой потребует". По крайней мере, пока не будет преодолен политический кризис.

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