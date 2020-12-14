"Дунай, Дунай, а ну узнай". Как Молдавия утратила побережье главной реки Европы

Ровно 80 лет назад, в декабре 1940 года город Измаил был объявлен административным центром одноименной области Украинской ССР на юге Бессарабии.

Это означало закрепление украинского статуса данного города на уровне Конституции Советского Союза, поскольку областное деление союзных республик определялось Основным законом СССР. Конфигурация же Измаильской области означала, что Советская Молдавия теряла прямой выход к важнейшей транспортной артерии Европы — реке Дунай.

Разберемся, чем аргументировались данные решения и под влиянием каких обстоятельств они принимались.

Начнем с того, что с 28 июня 1940 года южная часть Бессарабии являлась частью Молдавской Советской Республики и УССР одновременно. При переходе Бессарабии под юрисдикцию СССР директивными, законодательными и исполнительными органами на всей территории региона становились Молдавский обком КП(б)У, Верховный Совет и Совнарком Молдавской Автономной ССР (с административным центром в Тирасполе). Поскольку МАССР входила в состав УССР, то через данные структуры на Бессарабию распространялась власть Киева.

3 июля того же года в Бессарабии были созданы уездные комитеты Компартии Украины, а также исполнительные комитеты уездных советов трудящихся. Персональный состав этих органов был определен в Киеве, а состав волостных и городских исполкомов — в Тирасполе Президиумом Верховного Совета МАССР.

В это же время, когда шло проектирование Союзной Молдавской Республики, ее организаторы строили планы объединения с левобережной МАССР всей территории бывшей Бессарабской губернии (с городами Измаил, Аккерман, Хотин). Однако этот план встретил сопротивление украинского руководства. Киев стремился получить компенсацию за передаваемое в состав МССР Левобережное Приднестровье.

В июле 1940 года руководство провозглашенной, но еще официально не созданной Молдавской ССР предложило компромиссный вариант разграничения с Украиной: передать в состав УССР на юге Аккерманский уезд, оставив за Молдавией основную часть Измаильского уезда.

Данное предложение объяснялось тем, что в Измаильском уезде молдаване составляли относительное большинство (39% — по данным российской переписи 1897 года, и 32,5% — по неопубликованной румынской переписи 1927 года). Сам же уезд имел стратегически важное значение на дунайском побережье и обладал довольно развитым хозяйством.

22 июля 1940 года в своей информационной справке "о проектировании государственной границы с Молдавской ССР" председатель Верховного Совета Украины Михаил Гречуха отверг и это предложение. Опираясь на данные упомянутой румынской переписи населения, он обосновывал украинский статус Измаильского уезда тем, что русских и украинцев здесь проживало больше, чем молдаван (24%, 20,3% и 32,5% соответственно). Киевский функционер также настаивал, что Дунай будет наиболее эффективно использован речной и морской флотилией из Украины. "Нет смысла делить Дунай на сферы влияния как с точки зрения экономической, так и стратегической", — писал он.

Лукавство последнего аргумента состояло в том, что Днепровское речное пароходство, имевшееся в виду Гречухой, являлось структурным подразделением Союзного Народного комиссариата речного флота. Советское Дунайское пароходство, ставшее градообразующим предприятием для Измаила во второй половине XX века, также имело общесоюзный статус.

Тем не менее украинское руководство имело гораздо более сильные позиции для отстаивания своих территориальных притязаний, ведь лидер КП(б) Украины Никита Хрущев находился на политическом Олимпе СССР, являясь членом Политбюро ЦК ВКП(б). Молдавская компартия оставалась не представленной даже в Центральном Комитете ВКП(б) до 1952 года.

2 августа 1940 года, в один день с официальным образованием Молдавской ССР со столицей в Кишиневе, Измаильский, Аккерманский и Хотинский уезды были переданы Украине. 7 августа 1940 года законом, принятым Верховным Советом СССР, южно—бессарабские уезды были объединены в Аккерманскую область УССР (преобразованную затем в Измаильскую).

Причем Киев так торопился закрепить территориальные приобретения, что выпустил карты новых границ республики еще до окончательного разграничения с МССР.

В конце лета начался процесс детализации границы, определялась принадлежность отдельных приграничных населенных пунктов. Основная борьба теперь развернулась за Болград и выход к Дунаю. Президиум Верховного Совета МССР 28 августа обратился к Президиуму Верховного Совета СССР с просьбой о присоединении этой местности к Молдавии. Однако данная просьба была удовлетворена лишь частично.

1 ноября 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР граница между Украинской и Молдавской республиками была установлена. От Измаильского уезда Молдавии перешли лишь 6 населенных пунктов с населением 20,9 тысячи человек. Болград оставался в составе УССР, но МССР получала село Джурджулешты, находящееся у места впадения реки Прут в Дунай. Казалось бы, молдавскому руководству удалось отстоять дунайский статус республики, ведь от окраины этого села до дунайского берега было всего 800 метров. Однако граница между двумя республиками все же пролегла между селом и берегом Дуная.

Находясь в самой южной точке МССР, можно было своими глазами увидеть крупнейшую реку Европы, но для выхода на ее берег следовало пересечь границу между союзными республиками.

Какие-либо претензии на пересмотр границы у Дуная в довоенный период были невозможны, поскольку руководство Молдавской ССР находилось под контролем компартии Украины. Но во время Великой Отечественной войны, когда руководящие органы МССР были в эвакуации на территории РСФСР, украинское влияние на них ослабело.

После освобождения территории МССР исполняющий обязанности первого секретаря КПМ Никита Салогор поставил вопрос о присоединении к республике Южной Бессарабии.

Его соответствующее обращение к Сталину аргументировалось отсутствием у МССР черноморских и дунайских портов, нехваткой посевных площадей, богатых рыбных водоемов, месторождений строительных материалов, бурого угля. Все это в изобилии имелось на бессарабских землях, отошедших Украине. Кроме того, Салогор указывал "на исторически сложившуюся общность территории Бессарабии", численное преобладание на юге Бессарабии молдаван над украинцами.

Такая политическая смелость Салогору дорого обошлась, так как стараниями Хрущева он был отстранен от руководства компартии Молдавии. Лидер украинских коммунистов на Пленуме ЦК КПСС оппонировал этому предложению лично. По воспоминаниям очевидцев, оробевшие молдавские руководители не стали настаивать на территориальных изменениях.

В 1949 и 1958 годах предложения по пересмотру межреспубликанской границы на юге Бессарабии перед союзным руководством безуспешно отстаивал член Совета министров, а впоследствии председатель Верховного совета МССР Артем Лазарев. В конце 50—х годов выдвигалась идея создания Буджакской автономии на базе степного юга Молдовы и украинской части Бессарабии.

В 1985 году в Президиум Верховного Совета СССР обращалась группа молдавских писателей с просьбой пересмотреть решение от 1940 года. Однако советская бюрократия в этом вопросе твердо стояла на стороне УССР.

Новую главу в "дунайской истории" Молдавии открыл распад Советского Союза и обретение независимости Республикой Молдова и Украиной. В соответствии с молдавско—украинскими соглашениями конца 90-х годов Кишинев получил 480-метровый участок побережья Дуная у Джурджулешт. Сделано это было в обмен на передачу Киеву 7-километрового участка автодороги Одесса–Рени у молдавского поселка Паланка.

На молдавском участке дунайского берега началось строительство портовых сооружений, куда от Кагула была протянута железнодорожная ветка. Однако она в настоящее время бездействует, поскольку строилась с серьезными нарушениями, ее пути подмываются весенними паводками на реке Прут.

Таким образом, Дунай продолжает оставаться для Молдавии близкой и труднодостижимой рекой одновременно.

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