Творческие люди Молдовы – нелетальные жертвы коронавируса

Грядущие праздники в Молдове будут тихими и грустными. Пандемия и режим ЧС не только лишили молдаван традиционных новогодних радостей, но и полностью заморозили всю культурно-развлекательную индустрию страны.

С начала марта мы неоднократно слышали громкие и не всегда несправедливые жалобы со стороны владельцев клубов, отелей, кафе и ресторанов Молдовы на жесткие ограничения в условиях пандемии. Гораздо меньше говорилось о потерях в сфере, которую условно назовем индустрией ивентов. А потери эти катастрофические.

Несбывшиеся надежды

О чем, собственно, речь? Во-первых, обо всем, что связано с разного рода исполнительской деятельностью – от театральных спектаклей до концертов поп-звезд и музыкальных фестивалей. Во-вторых, о спортивных, социальных, бизнес-мероприятиях. Ну и, в-третьих, о различных семейных событиях – свадьбах, кумэтриях и т. д. (которые, к слову, иногда требуют подготовки более тщательной и собирают "аудиторию" крупнее, нежели иные рок-концерты). В целом - сфера, априори завязанная на массовости и, соответственно, среди первых попавшая под карантинные запреты.

Оценки того, какими годовыми объемами оперировала индустрия ивентов в Молдове в доковидном 2019 году, несколько разнятся, но в любом случае цифра эта была не ниже 300 миллионов леев. К концу 2020-го уже понятно, что объемы в сфере массовых мероприятий в стране составили максимум 10% от прошлогодних. И это по самым оптимистичным оценкам.

А между тем еще в феврале многие участники рынка ожидали, что нынешний год станет как никогда урожайным.

"За месяц до объявления пандемии в Кишиневе проходило по три-четыре билетных мероприятия ежедневно, не считая конференций и бизнес-проектов, – говорит директор компании Eventica Grup Сергей Букин. – На весну были запланированы привозные концерты международных звезд – Лары Фабиан, "95-го квартала", Вахтанга Кикабидзе. Плюс несколько крупных спортивных мероприятий международного уровня. Были вложены деньги, арендованы залы, уже пошла реклама – и все это в одночасье отменилось..."

Как отменились чуть позднее и все отечественные фестивали, включая крупнейший в республике Summer Fest.

Не заработаю ни бана

Возможно, наименьшие потери – творческие и финансовые – понесли в эти пандемические месяцы главные столичные театры. Но "выигрывают" они только в сравнении с другими субъектами культурно-развлекательной отрасти Молдовы.

Так, скажем, Русский драматический театр имени Чехова, "штатно" всегда игравший шесть спектаклей в неделю, в нынешнем году – в моменты, когда актерам вообще позволялось выходить на сцену, – еженедельно давал не больше двух-трех представлений. Праздничный период, с 25 декабря по 10 января, для театра всегда был пиком – доход от продажи билетов в эти две недели увеличивался минимум вдове. В нынешние рождественские и новогодние праздники, как мы понимаем, "чеховцы" не заработают ни бана.

"Государство, за что ему большое спасибо, несмотря на пандемию, выплачивает коллективу театра зарплату. Но все коммунальные услуги, затраты, связанные с постановкой спектаклей, гонорары режиссерам – оплачиваются исключительно за счет выручки от продажи билетов. Только за отопление театр ежемесячно платит от 100 до 140 тысяч леев. Этой зимой надеемся свести концы с концами лишь за счет того, что в прошлом году наш театр стал самым посещаемым среди всех концертно-театральных предприятий страны. Мы получили неплохой доход, и теперь эти деньги очень пригодились..." – говорит директор Театра им. Чехова Константин Харет.

Экзотика с молдавским акцентом

Еще недавно трудно было представить себе обстоятельство, в котором полностью не у дел оказалась бы ставшая узнаваемым (далеко за пределами страны) молдавским брендом группа "Здоб ши Здуб". Коронавирус легко решил эту задачу.

"С первого марта группа вышла на сцену всего один раз, – рассказывает директор "Здубов" Игорь Дынга. – Мы вынуждены были покинуть студию, зарезервировав только маленькую комнату, где хранятся инструменты. Когда первого января окончится срок аренды, мне придется объявить деятельность коллектива замороженной, по крайней мере, в части публичной, гастрольной составляющей его работы".

Заметьте, речь идет о команде, которая зарабатывала себе имя в течение 20 лет, располагает не снившейся другим молдавским артистам международной фан-базой и способна продавать свою продукцию на стриминговых сервисах. Но даже "Здуб ши Здуб" остаются заложниками особенности постсоветского шоу-бизнеса – когда 90% своего дохода музыканты получают с живых концертов, а не от производства и продажи носителей музыки, как это происходит на Западе.

С поправкой на молдавский "акцент" к этой особенности добавляются обязательные корпоративы и свадьбы – один из самых стабильных источников заработка как для малораскрученных, так и для вполне именитых, по местным меркам, певцов и музыкантов. Когда COVID осушил и этот источник, некоторые не павшие духом артисты в Молдове нашли совсем уж экзотические способы монетизации своего таланта.

Например, солистка группы "Луме" Ирина Тарасюк с некоторых пор выступает в специфическом жанре живых музыкальных поздравлений по заказу частных лиц. То есть если, скажем, внуку захочется преподнести оригинальный подарок на день рождения любимой бабушки, Ирина наденет концертное платье и, взяв с собой нехитрую звуковую аппаратуру, придет на домашнее застолье, дабы порадовать именинницу исполнением ее любимых песен. По ходу записывая еще и видео, чтобы потом выложить его в социальных сетях. Результатом, насколько можно судить, довольны и певица, и заказчики, и комментаторы в Фейсбуке...

Выживаемость, обратно пропорциональная таланту

Вопрос государственной поддержки творческих людей в условиях пандемии – тема деликатная. Касаясь ее, почти все мои собеседники заметно стесняются: понимаем, мол, что наш продукт не из разряда первой необходимости, особенно когда в больницах уже не хватает коек для ковидбольных. И все же иногда прорывается раздражение.

"В Европе, включая соседнюю Румынию, государство нашло возможность поддержать своих музыкантов, художников, дизайнеров. Понятно, что в Молдове нет тех возможностей. Но у нас, помимо пандемии, власть в нынешнем году увлеченно занималась выборами, полностью оставив культуру наедине с ее проблемами. Мы работаем прозрачно, платим налоги. Но все, что нам сегодня остается, – ликвидировать проект и зарегистрироваться на бирже труда безработными музыкантами, чтобы получать ежемесячно хотя бы по 100 евро", – грустно усмехается Игорь Дынга.

Ему вторит известный молдавский музыкальный продюсер Сергей Орлов:

"Концертный зал, заполненный наполовину или тем более на четверть, с соблюдением всех эпидемиологических норм – это потенциально куда меньше зараженных, чем переполненный городской транспорт. Когда я сегодня вижу, как не самые бездарные музыканты от безысходности подались в частный извоз, курьеры, понимаю, что некоторые из них ушил из творчества навсегда..."

И тут действительно нужно понимать одну важную вещь. Культурно-развлекательная индустрия – далеко не только и даже не столько звезды, стоящие на сцене. Это еще тысячи людей, занимающиеся подготовкой и обслуживанием спектаклей, концертов, фестивалей, конференций. Звукорежиссеры, осветители, рабочие сцены, декораторы – носители довольно специальных профессиональных навыков. Та, простите за банальность, свита, которая делает короля. В Молдове эта свита, увы, уже сегодня заметно поредела.

Творческая профессия в, мягко говоря, небогатых странах наподобие Молдовы – всегда планида повышенного риска. Выживаемость в этой сфере нередко обратно пропорциональна таланту. Простите за цинизм, но то, что люди творчества оказались в первом ряду, так сказать, нелетальных жертв пандемии, – печальный, но закономерный факт.

Как ядерный реактор, сферу культуры в стране невозможно перезапустить мгновенно. Спектакли и концерты готовятся годами, даже на подготовку свадьбы порой уходят месяцы. Хотелось бы ошибаться, но, скорее всего, день окончания пандемии в стране станет и моментом осознания грустного факта, что творческая среда в Молдове уже никогда не будет прежней.

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