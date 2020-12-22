Выживет ли закон о функционировании языков в Конституционном суде

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В декабре после окончания президентской кампании социалисты в парламенте словно взялись наверстывать все, что не было доделано за шесть лет.

Доделывать приходится много — в 2014 году, как и сейчас, фракция социалистов была самой крупной в законодательном органе. А прошлый их оппозиционный статус немногим отличается от нынешнего положения, когда в парламенте нет формально правящего большинства. Однако нынешняя активность на фоне прошлых лет выглядит беспрецедентной.

Депутаты заявляют, что когда они находились в составе правящей коалиции, работать было труднее, чем сейчас, после потери власти. Что же, теперь парламентариям больше ничего не мешает. И результат налицо – депутаты принимают законы без остановки, словно за месяц хотят выполнить пятилетний план.

Правые против всего

С той же интенсивностью, не отходя от парламентского станка, трудятся и оппоненты социалистов из правых партий, подавая в Конституционный суд один протест за другим, на каждый из принятых законов по очереди.

Новый Закон "О функционировании языков", в котором за русским языком закреплен статус языка межнационального общения, правые атаковали сразу двумя колоннами. В КС подано два запроса о конституционности документа. Один направил Октавиан Цыку, который упорно борется за звание лучшего униониста. Второй – представители "Платформы DA".

Заметно, что в обосновании запросов в КС депутаты стесняются называть настоящие причины своего недовольства. Говорят в основном о нарушении парламентских процедур. Но судя по характеру дискуссии, истинная причина, по которой Закон "О функционировании языков" пытаются торпедировать в суде – это именно статус русского языка как языка межнационального общения. Этот момент страшно раздражает тех, кто хотел бы вытеснить Россию из Молдовы вместе с русским языком.

Два проекта, но остался только один

Другим мощным раздражителем для прозападных политиков могла бы стать синтагма "молдавский язык" – именно так государственный язык называется в Конституции. Однако КС постановил, что текст Декларации независимости (там язык назван румынским) превалирует над текстом Основного закона.

Еще в 2018 году при разработке законопроекта социалисты заявляли, что в новом законе будет четко сказано, что язык – молдавский. Однако в документе, который был принят парламентом, этого нет. Язык традиционно назван "государственным" – это обкатанный десятилетиями способ обойти возможный очаг конфликта.

Изначально депутаты предлагали принять другой законопроект – конкретно о статусе русского языка как языка межнационального общения. Он уже был зарегистрирован в парламенте, когда президент Молдовы Игорь Додон выступил с встречной инициативой вновь принять Закон "О функционировании языков" в новой редакции. Президентская версия тоже включала в себя межнациональный статус для русского языка, но охватывала вопрос функционирования языков в целом в стране, как и "устаревший" закон 1989 года. В итоге на рассмотрение парламента отправился проект, зарегистрированный по инициативе Додона.

Как Конституционный суд поступил с прежним законом о языках

Впрочем, в истории с КС и старым законом о языках тоже нет полной ясности. Рассмотрев запрос Либеральной партии, закон и не отменили, и не признали антиконституционным, но в то же время назвали "бесполезным и устаревшим". Что это означает с юридической точки зрения – неизвестно до сих пор. Потому что ничего подобного не делал раньше даже сам КС, не говоря о других ветвях власти.

Это еще раз подчеркнуло уникальный творческий статус, которым пользуется в Молдове Конституционный суд. Он может все – отменить поправки в Конституцию о способе выборов президента, организовать "пятиминутные" отстранения президента от должности и фактически передать статус высшего закона Декларации независимости. На этом фоне изобретение понятий типа "бесполезный и устаревший" выглядит совсем не трудным упражнением в законотворчестве.

Отменить Закон "О функционировании языков" КС как бы и не мог, однако в вердикте суд заявил, что его решение "эквивалентно отмене закона".

Ни в Кодексе конституционной юрисдикции, ни в Законе "О Конституционном суде" ничего подобного вы не найдете. И наверное, у какого-нибудь молодого юриста просто руки чесались опротестовать это смутное "эквивалентно отмене", да только где опротестовывать? Разве что пожаловаться в Конституционный суд на Конституционный суд.

Как бы нет, но как бы и да

Вместе с тем суд заявил, что перевод документов на русский язык и обеспечение права на образование на русском языке антиконституционными не являются, а все прочие нормы, что касаются функционирования языков, уже отражены в неких "более свежих" документах.

В общем, "категорически нет, но местами как бы да".

И вот с этим экзотическим статусом Закон "О функционировании языков" 1989 года жил до декабря года 2020-го – до принятия нового документа с тем же названием. Его никто и не отменял, но в то же время он как бы и не должен был действовать. Однако действовал. В самом деле, ну как простому чиновнику квалифицировать это высокоумное "эквивалентно отмене" в практической, ежедневной работе? Да никак.

Что будет дальше

Учитывая логику прежних решений Конституционного суда, который признал "устаревшим" прежний Закон "О функционировании языков" 1989 года, судьба нового закона выглядит неопределенно.

Чтобы приостановить его действие, судьям не надо выбиваться из сил и перерабатывать, ужиная прямо на рабочем месте крылышками из KFC. Достаточно отредактировать уже вынесенный однажды вердикт – например, просто сославшись на идентичный характер нового и старого законов. Для суда, который оперирует терминами типа "эквивалентно отмене", в этом не будет ни малейшего затруднения.

Однако "устаревшим" новенький, с иголочки закон назвать будет затруднительно. Поэтому не исключено, что Конституционный суд его просто приостановит, как это было сделано чуть ранее с законами о переводе СИБ под контроль парламента и с законом об отмене передачи посольству США участка под Республиканским стадионом.

Торпедирование нового закона как минимум избавит КС от мощной волны политического давления и позволит остаться на утоптанной "евроинтеграционной" тропе. Не раздражая ни западных партнеров, ни евродепутатов, ни нового президента. В ненадежное время, с грозовой перспективой досрочных парламентских выборов на горизонте.

И, кстати, что у нас с Кодексом об образовании, из которого был исключен русский язык как обязательный предмет? Не забыть бы о Кодексе об образовании.

Хотя, возможно, гармонизацию законодательства тут надо начинать с законов, определяющих полномочия и статус Конституционного суда.



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