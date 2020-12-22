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Здание Конституционного суда Молдовы

Выживет ли закон о функционировании языков в Конституционном суде

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20201222/32982960/vyzhivet-li-zakon-o-funktsionirovanii-yazykov-v-konstitutsionnom-sude.html

Немедленно после принятия документ, закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения, был опротестован в суде.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В декабре после окончания президентской кампании социалисты в парламенте словно взялись наверстывать все, что не было доделано за шесть лет.

Доделывать приходится много — в 2014 году, как и сейчас, фракция социалистов была самой крупной в законодательном органе. А прошлый их оппозиционный статус немногим отличается от нынешнего положения, когда в парламенте нет формально правящего большинства. Однако нынешняя активность на фоне прошлых лет выглядит беспрецедентной.

Депутаты заявляют, что когда они находились в составе правящей коалиции, работать было труднее, чем сейчас, после потери власти. Что же, теперь парламентариям больше ничего не мешает. И результат налицо – депутаты принимают законы без остановки, словно за месяц хотят выполнить пятилетний план.

Правые против всего

С той же интенсивностью, не отходя от парламентского станка, трудятся и оппоненты социалистов из правых партий, подавая в Конституционный суд один протест за другим, на каждый из принятых законов по очереди.

Конституционный суд.
© Sputnik / Mihai Caraus
КС не стал приостанавливать действие закона, закрепляющего статус русского языка

Новый Закон "О функционировании языков", в котором за русским языком закреплен статус языка межнационального общения, правые атаковали сразу двумя колоннами. В КС подано два запроса о конституционности документа. Один направил Октавиан Цыку, который упорно борется за звание лучшего униониста. Второй – представители "Платформы DA".

Заметно, что в обосновании запросов в КС депутаты стесняются называть настоящие причины своего недовольства. Говорят в основном о нарушении парламентских процедур. Но судя по характеру дискуссии, истинная причина, по которой Закон "О функционировании языков" пытаются торпедировать в суде – это именно статус русского языка как языка межнационального общения. Этот момент страшно раздражает тех, кто хотел бы вытеснить Россию из Молдовы вместе с русским языком.

Два проекта, но остался только один

Другим мощным раздражителем для прозападных политиков могла бы стать синтагма "молдавский язык" – именно так государственный язык называется в Конституции. Однако КС постановил, что текст Декларации независимости (там язык назван румынским) превалирует над текстом Основного закона.

Еще в 2018 году при разработке законопроекта социалисты заявляли, что в новом законе будет четко сказано, что язык – молдавский. Однако в документе, который был принят парламентом, этого нет. Язык традиционно назван "государственным" – это обкатанный десятилетиями способ обойти возможный очаг конфликта.

Изначально депутаты предлагали принять другой законопроект – конкретно о статусе русского языка как языка межнационального общения. Он уже был зарегистрирован в парламенте, когда президент Молдовы Игорь Додон выступил с встречной инициативой вновь принять Закон "О функционировании языков" в новой редакции. Президентская версия тоже включала в себя межнациональный статус для русского языка, но охватывала вопрос функционирования языков в целом в стране, как и "устаревший" закон 1989 года. В итоге на рассмотрение парламента отправился проект, зарегистрированный по инициативе Додона.

Как Конституционный суд поступил с прежним законом о языках

Впрочем, в истории с КС и старым законом о языках тоже нет полной ясности. Рассмотрев запрос Либеральной партии, закон и не отменили, и не признали антиконституционным, но в то же время назвали "бесполезным и устаревшим". Что это означает с юридической точки зрения – неизвестно до сих пор. Потому что ничего подобного не делал раньше даже сам КС, не говоря о других ветвях власти.

Парламент.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские депутаты приняли закон о языках, закрепляющий статус русского языка

Это еще раз подчеркнуло уникальный творческий статус, которым пользуется в Молдове Конституционный суд. Он может все – отменить поправки в Конституцию о способе выборов президента, организовать "пятиминутные" отстранения президента от должности и фактически передать статус высшего закона Декларации независимости. На этом фоне изобретение понятий типа "бесполезный и устаревший" выглядит совсем не трудным упражнением в законотворчестве.

Отменить Закон "О функционировании языков" КС как бы и не мог, однако в вердикте суд заявил, что его решение "эквивалентно отмене закона".
Ни в Кодексе конституционной юрисдикции, ни в Законе "О Конституционном суде" ничего подобного вы не найдете. И наверное, у какого-нибудь молодого юриста просто руки чесались опротестовать это смутное "эквивалентно отмене", да только где опротестовывать? Разве что пожаловаться в Конституционный суд на Конституционный суд.

Как бы нет, но как бы и да

Вместе с тем суд заявил, что перевод документов на русский язык и обеспечение права на образование на русском языке антиконституционными не являются, а все прочие нормы, что касаются функционирования языков, уже отражены в неких "более свежих" документах.

В общем, "категорически нет, но местами как бы да".

И вот с этим экзотическим статусом Закон "О функционировании языков" 1989 года жил до декабря года 2020-го – до принятия нового документа с тем же названием. Его никто и не отменял, но в то же время он как бы и не должен был действовать. Однако действовал. В самом деле, ну как простому чиновнику квалифицировать это высокоумное "эквивалентно отмене" в практической, ежедневной работе? Да никак.

Что будет дальше

Учитывая логику прежних решений Конституционного суда, который признал "устаревшим" прежний Закон "О функционировании языков" 1989 года, судьба нового закона выглядит неопределенно.

Адриан Лебединский
© Sputnik / Mihai Caraus
Автор нового закона: русский официально станет языком межнационального общения

Чтобы приостановить его действие, судьям не надо выбиваться из сил и перерабатывать, ужиная прямо на рабочем месте крылышками из KFC. Достаточно отредактировать уже вынесенный однажды вердикт – например, просто сославшись на идентичный характер нового и старого законов. Для суда, который оперирует терминами типа "эквивалентно отмене", в этом не будет ни малейшего затруднения.

Однако "устаревшим" новенький, с иголочки закон назвать будет затруднительно. Поэтому не исключено, что Конституционный суд его просто приостановит, как это было сделано чуть ранее с законами о переводе СИБ под контроль парламента и с законом об отмене передачи посольству США участка под Республиканским стадионом.

Торпедирование нового закона как минимум избавит КС от мощной волны политического давления и позволит остаться на утоптанной "евроинтеграционной" тропе. Не раздражая ни западных партнеров, ни евродепутатов, ни нового президента. В ненадежное время, с грозовой перспективой досрочных парламентских выборов на горизонте.

И, кстати, что у нас с Кодексом об образовании, из которого был исключен русский язык как обязательный предмет? Не забыть бы о Кодексе об образовании.

Хотя, возможно, гармонизацию законодательства тут надо начинать с законов, определяющих полномочия и статус Конституционного суда.
 

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