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Американские военные на юго-востоке Афганистана

"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет

© Photo : Master Sgt. Alejandro Licea
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20201223/32997933/Nakazhem-vsekh-Na-chto-Pentagon-potratit-rekordnyy-voennyy-byudzhet.html

Американские сенаторы и конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета. В 2021-м Вашингтон намерен потратить на военные нужды рекордные 740 миллиардов долларов.

В планах Вашингтона на будущий год — модернизация вооруженных сил, разработка новых технологий, а также дальнейшее расширение геополитического влияния США — санкции оппонентам и помощь союзникам. Хотя Дональд Трамп пригрозил наложить на проект вето, бюджет наверняка утвердят.  

Спор с президентом

Оборонный бюджет вызвал споры на высших уровнях американской власти. Пока еще действующий президент Дональд Трамп выразил недовольство сокращением численности американских войск в Афганистане, Корее и Германии. Ранее он выступал против предлагаемого законопроектом переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации периода Гражданской войны, и ликвидации любой другой символики рабовладельческого Юга.

Избранный президент США Джо Байден выступает с речью в честь Дня благодарения в Уилмингтоне
© AFP 2020 / Chandan Khanna
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Кроме того, президента не устраивает, что в документе нет пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Напомним, у него старые счеты с Twitter, Facebook и рядом других интернет-платформ, которые часто помечают его заявления как дезинформацию и спорный контент. Трамп неоднократно обвинял их в цензуре и попытках влиять на политику. Он убежден, что соцсети и СМИ необходимо признать юридически ответственными за публикуемые материалы.

Тем не менее за проект бюджета уже проголосовали 300 конгрессменов из 438. Это позволяет палате представителей преодолеть президентское вето. Когда Трамп заблокирует проект, конгресс проголосует повторно. И если документ вновь одобрят, его примут окончательно. К тому же закон поддержал сенат: 84 — за и лишь 13 против.

Санкции и поддержка

Одно из главных геополитических новшеств проекта бюджета — санкции против "Северного потока — 2". Американцы старательно и последовательно пытаются подорвать позиции России на рынке углеводородов. Бюджет предусматривает наказание за содействие строительству газопровода, а также за услуги по технической модернизации трубоукладочных судов.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина .
© Sputnik / Павел Бедняков
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"Северный поток — 2" готов уже на 94 процента. Осталось пройти всего 76 километров. Чтобы избежать санкций, Германия пошла на хитрость и создала специальный фонд для достройки газопровода. Юридически подрядчики будут выполнять заказы этой структуры, не имея прямого отношения к "Северному потоку — 2".

Американцы также собираются как следует надавить на Турцию. Бюджет предусматривает санкции за приобретение и эксплуатацию российских зенитно-ракетных систем С-400. В конце прошлой недели Госдеп опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что эта сделка ставит под угрозу безопасность американского персонала и военной техники, а также позволяет Москве получить доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности. МИД Турции пригрозил ответными мерами. С-400 — давний камень преткновения между Вашингтоном и Анкарой. Американцы уже исключили Турцию из программы самолетов пятого поколения F-35. В Пентагоне опасаются, что информация с турецких ЗРС об этих новейших истребителях попадет в Москву.

Американцы продолжат финансировать восточноевропейских союзников — Прибалтику и Польшу. Эти государства для Вашингтона — плацдарм для "сдерживания России". Выделят 250 миллионов долларов и Киеву — "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, на поддержку украинским вооруженным силам". Детали не уточняются, но, вероятнее всего, речь идет о дальнейших поставках ВСУ бронеавтомобилей, противотанковых ракетных комплексов, а также малых морских судов.

Тотальное перевооружение

Естественно, США не обидят и себя. Из 740 миллиардов на базовые нужды Пентагона направят 635,5 миллиарда долларов. Остальное пойдет на программы национальной безопасности в энергетике (26,6 миллиарда) и операции за рубежом (69 миллиардов). Особо упоминается необходимость принятия на вооружение гиперзвуковых технологий в течение трех лет.

Авиабаза США. Архивное фото.
© REUTERS / INTS KALNINS
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На модернизацию ядерной триады выделили почти 30 миллиардов. Эти средства потратят на разработку новых систем связи и управления (Nuclear Command, Control and Communications — семь миллиардов), программу перспективных дальних бомбардировщиков B-21 Raider (2,8 миллиарда), новейшие подводные лодки с баллистическими ракетами по проекту Columbia (4,4 миллиарда). Проект крылатых ракет "воздух — земля" с ядерными боеголовками LRSO получит 474 миллиона, новые МБР программы GBSD — 1,5 миллиарда.

На развитие систем противоракетной обороны направят более 20 миллиардов долларов. Закупят противоракеты морского базирования SM-3, боевую информационно-управляющую систему AEGIS, комплексы ПРО THAAD. Модернизируют ЗРК Patriot. Космическим войскам зарезервировали 15 миллиардов — на дальнейшее расширение спутниковой группировки США. Около десяти миллиардов пойдут на операции в киберпространстве — как наступательные, так и оборонительные.

Американские военные в Польше
© Sputnik / Игорь Зарембо
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ВВС получат 57 миллиардов. На эти деньги закупят 79 истребителей F-35, 15 заправщиков KC-46, 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet, 52 ударных вертолета AH-64E Apache и ряд других машин. На ВМС в 2021-м потратят 32,3 миллиарда долларов: на строительство головной АПЛ нового поколения Columbia, авианосец класса Ford, подлодку класса Virginia, два эсминца Arleigh Burke, один фрегат FFG(X), десантный корабль LPD, танкер, а также два больших безэкипажных судна USV Large.

Для сухопутных войск предусмотрели 13 миллиардов: приобретут более четырех тысяч легких бронеавтомобилей, 32 многоцелевых бронированных машины, 72 боевых амфибии, а также модернизируют 89 танков Abrams. Не забыли и о технологиях будущего. Так, на гиперзвуковое оружие потратят 3,2 миллиарда, на микроэлектронику — 1,5 миллиарда, а на искусственный интеллект — 841 миллион.

Американский военный бюджет продолжает расти и каждый год ставит новые рекорды. Ясно, что и при новом президенте внешняя политика США вряд ли изменится и станет более миролюбивой.

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