Внутренняя и внешняя политика при Майе Санду – что ждать?

С формально-правовой точки зрения лидер Партии действия и солидарности еще не приступила к исполнению своих полномочий.

Но за тот небольшой отрезок времени, что прошел с момента ее электоральной победы, она уже не раз оказывалась в фокусе информационного внимания. И не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Очевидно, что президентская легислатура Майи Санду не будет устлана розами. Впереди ее ждут жаркие политические баталии. Но молдавская система власти такова, что даже успех на всенародных выборах главы государства не гарантирует победителю прочных позиций.

Без неожиданностей

Майя Санду задолго до 2020 года позиционировала себя как последовательный сторонник сближения с Европейским союзом и США. И поэтому серия ее заявлений о выводе ОГРВ (Оперативной группы российских войск) на Днестре, а также трансформации миротворческой операции в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, вряд ли могла кого-то удивить. Для молдавских политиков, выступающих за углубление евроинтеграции, российское военное присутствие является препятствием. И эта позиция озвучивалась как Санду, так и теми, кто близок ей по взглядам. Однако сегодня ситуация на постсоветском пространстве в целом и вокруг Молдовы в частности воспринимается не только как отдельно взятый региональный кейс.

Как минимум, с того момента, когда была сорвана реализация меморандума Дмитрия Козака по приднестровскому урегулированию, составной частью стратегических перспектив на пространстве бывшего Советского Союза является конкуренция между Россией и Западом. И эта конкуренция воспринимается сквозь призму так называемых "дилемм безопасности", когда любой успех твоего визави автоматически засчитывается как ущерб для тебя.

В этой логике оценивались и первые заявления избранного президента Молдовы, хотя принципиальной новизны они и не содержали. Более того, в данном случае имеются и свои нюансы. Так, оппоненты Майи Санду в лице президента Игоря Додона и Партии социалистов в публичном пространстве активно продвигают идею нейтралитета, который пока что не признан на международном уровне, в отличие от австрийского, швейцарского или туркменского. Но зададимся риторическим вопросом. Возможен ли нейтралитет, если на территории страны не урегулирован этнополитический конфликт и сохраняется военное присутствие другого государства? И если нет, то очевидно, что и оппоненты прозападного президента в вопросе приднестровского урегулирования будут, как минимум, не по всем параметрам совпадать с позицией Москвы, справедливо обеспокоенной тем, что ее выдавливание из процесса урегулирования может нанести ущерб российским интересам в регионе Большого Черноморья.

Можно, конечно, и даже нужно ставить вопрос о своевременности заявлений политика, не успевшего еще вступить в должность, но с ходу готового обострять международные проблемы – до того, как взяться за внутреннее обустройство собственной страны. Но, похоже, в повестке дня любого государства есть некие "вечные темы", требующие реагирования на уровне символов. И в этом плане "российская карта" становится выгодной, ведь в этом случае собственные просчеты в национально-государственном строительстве или упущения на ниве экономики можно списать на "происки империи", готовой вмешиваться в дела малых стран везде и всюду.

Какими бы спорными не выглядели заявления избранного президента Молдовы по приднестровской проблематике и вопросам российско-молдавской повестки в целом, важно рационально понимать, имеются ли ресурсы для того, чтобы ускорить те процессы, которые вызывают тревогу в Москве и, напротив, определенные надежды на Западе.

Тактика выше стратегии

Думается, месяц президентской "пересменки" хотя и не открыл ничего принципиально нового в молдавской внутренней политике, но показал, что Майя Санду, как ранее и ее предшественник Игорь Додон, будет вынуждена конкурировать не только и даже не столько с разными мировыми центрами силы, а бороться за влияние в собственных властных элитах. Избранный президент столкнулся с тем, с чем ранее уже имел дело прежний лидер. Речь, конечно же, об урезании полномочий.

Так, парламент Молдовы 51 голосом "за" одобрил проект, который выводил Службу информации и безопасности (СИБ) республики из подчинения президента в ведение высшего законодательного органа власти. Заметим, что на момент принятия этого решения (3 декабря) Майя Санду еще не прошла инаугурацию, формально президентом оставался Додон. Таким образом, решение принималось "на вырост". Но не прошло и нескольких дней, как Конституционный суд (возглавляемый сторонницей Санду Домникой Маноле) принял решение о приостановке парламентского акта. Снова высший судебный орган страны зафиксировал: он остается не менее важным участником политической борьбы, чем парламент и президент. Три ветви власти пытаются осуществлять свои полномочия не в координации, а в противодействии друг другу.

Только этим президентская "пересменка" не ограничилась. К инаугурации Майи Санду парламентское большинство преподнесло своеобразный подарок, приняв 16 декабря серию законопроектов. Некоторые из них касаются социального блока вопросов (поправки в госбюджет, снижение пенсионного возраста). Но помимо этих законов, имеющих отчетливо популистский характер, были приняты также проекты по приданию русскому статуса языка межнационального общения и отмене запрета ретрансляции на территории страны передач ряда телеканалов из России.

Наверное, проект по русскому языку можно было бы только приветствовать. И даже полагать, что он может исправить те диспаритеты в национально-государственном строительстве, которые сложились в Молдове еще во времена поздней Молдавской ССР (как минимум, начиная с 1989 года). Но та скорость, с которой в авральном порядке все эти проекты принимались, показывают, что на первом плане у депутатов скорее были не стратегические резоны (как, например, улучшение отношений с Приднестровьем), а тактические соображения, продиктованные логикой внутренней борьбы. В итоге действительно важные вопросы, касающиеся идентичности государства, урегулирования застарелого конфликта, выстраивания взаимовыгодных отношений и с Россией, и с Западом (вместо стремления превратить собственную страну в арену геополитической конкуренции) ставятся в прямую зависимость от решения задач сегодняшнего дня. К слову сказать, решения парламента от 16 декабря уже оспорены в Конституционном суде представителями пропрезидентской Партии действия и солидарности.

И нет уверенности в том, что с приходом Майи Санду этот алгоритм существенно изменится. Избранный глава государства, скорее всего, поведет борьбу за досрочные парламентские выборы.

Санду заинтересована в том, чтобы депутатский корпус и правительство (которое будет сформировано с учетом раскладов в высшем представительном органе власти) были бы к ней полностью лояльны.

И в этом контексте нет никаких гарантий, что такие острые темы, как приднестровское урегулирование или социально-экономическое развитие, весь спектр внешнеполитических вопросов, будут решаться действительно содержательно, а не станут предметом для строительства очередной ситуативной рыхлой коалиции с неясными целями.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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