"Достанется всем": что скрывают США, заявляя о "российской агрессии"

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik, Николай Протопопов. Уничтожение спутниковых группировок, нейтрализация системы ПРО и удары по Земле из космоса — США снова обвиняют Россию в целенаправленной милитаризации околоземного пространства. В Пентагоне утверждают, что недавно испытанная Москвой противоракета предназначена не для перехвата ядерных боеголовок, а для поражения спутников. При этом американцы умалчивают о собственных разработках орбитального оружия. А их хватает. О подготовке Запада к развязыванию "звездных войн" — в материале РИА Новости.

Система обороны

"Стражи", как теперь официально называют военнослужащих Космического командования США, регулярно сообщают об испытательных пусках противоспутниковых ракет в России. Последний раз Минобороны США предоставляло такие данные в апреле. Всего же Вашингтон информировал о восьми тестах российской системы, "работающей по спутникам".

Очевидно, американцы имеют в виду систему противоракетной и противокосмической обороны А-235 "Нудоль", которой в Пентагоне присвоили индекс PL-19. Это одна из самых засекреченных разработок российского ВПК.

Предполагается, что "Нудоль" заменит систему противоракетной обороны А-135 "Амур", прикрывающую Москву и Центральный промышленный район. Испытания новой противоракеты начались в 2014-м на полигоне Плесецк. Главные цели для А-235 — атакующие боеголовки межконтинентальных баллистических ракет. Дальность — более полутора тысяч километров. Скорость перехватчиков достигает десяти чисел Маха.

Боеприпасы "Нудоли" классифицируются как ракеты космического назначения. По всей видимости, это и послужило поводом обвинить Россию в милитаризации космоса. Якобы PL-19, которую в США называют противоспутниковой ракетой прямого перехвата, нацелена исключительно на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты. Что, по мнению американских военных, сильно ограничивает их возможности на околоземной орбите.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, США обеспокоены этой противоракетой, потому что не до конца понимают принцип действия ее головной части.

"Они знают, что у предыдущей системы А-135 была термоядерная боеголовка, которой можно отражать массовую атаку баллистических ракет, — пояснил Леонков. — "Нудоль" — более современная, бьет на высоту порядка 1600 километров. Мы не раскрываем ее боевую часть, поэтому американцы говорят, что она термоядерная. Я этого не исключаю: концепция глобального удара США предполагает массовое применение ракет, и против этого нужны системы с ядерными боеголовками".

Глобальная сеть

Американцы, делая выпады в сторону России, сами активно готовятся к боевым действиям на орбите. Недаром они всячески препятствуют международному переговорному процессу о контроле над вооружениями в космическом пространстве, предложенному Москвой и Пекином.

В ответ на угрозу, якобы исходящую от России и Китая, Пентагон разработал целую "Стратегию обороны в космосе". Основная идея: захватить и контролировать околоземную орбиту, чтобы получить стратегическое преимущество над противником. Это, по мнению авторов стратегии, откроет новые возможности в планировании и проведении боевых операций.

Пока главное оружие американцев на орбите — спутники. В последние годы в Пентагоне этому уделяют огромное внимание: активно разрабатывают как оборонительные, так и наступательные космические аппараты.

Известно, что в космосе американцы разместили основные средства управления войсками, связи и разведки. По самым скромным подсчетам, на орбите сейчас находится до тысячи их аппаратов.

Кроме того, в ближайшем будущем США рассчитывают поставить на поток производство и запуски в космос небольших дешевых спутников. Например, сообщалось о программе Агентства перспективных исследований DARPA Blackjack, в рамках которой предполагается вывести на орбиту несколько сотен малогабаритных аппаратов, связанных в единую сеть. Пентагон может использовать их в системе ПРО, а также для широкополосной связи или навигации.

До конца неясно назначение мини-шаттла X-37B, способного долго оставаться на орбите. В последнем испытательном полете аппарат провел в космосе более двух лет. Одни специалисты уверены, что X-37В — носитель малогабаритных разведывательных спутников, которые можно выпустить над определенной точкой планеты. Другие утверждают, что на шаттле отрабатываются технологии боевых космических перехватчиков.

Удары из космоса

Совершенно ясно, что не за горами день, когда Пентагон разместит над Землей настоящее ударное оружие, прикрываясь все той же "агрессией России и Китая в космосе".

Это подтверждается и успешными испытаниями противоспутниковых средств. Так, еще в середине 1980-х ракета ASM-135 ASAT, запущенная с истребителя F-15, сбила на высоте 555 километров научный спутник Solwind. А в 2008-м противоракета морского базирования SM-3 уничтожила военный спутник USA-193 на высоте 250 километров.

В последние годы, отметил Леонков, американцы заняты двумя основными видами космического вооружения: кинетическим и энергетическим. Первый предназначен для уничтожения баллистических и гиперзвуковых ракет. Например, Multiple Kill Vehicle — носитель небольших перехватчиков. На его борту размещается от 6 до 20 спутников-боеголовок.

"Когда он обнаруживает старт баллистических ракет, искусственный интеллект принимает самостоятельное решение на атаку, перехватчики стартуют и уничтожают цели. Кроме того, при соответствующих корректировках это оружие может наносить удары и по наземным объектам", — уточнил эксперт.

Что касается энергетического оружия, то американские инженеры уже вовсю работают над химическим лазером космического базирования мощностью восемь мегаватт в рамках программы Space-based Lazer. Таких платформ планируется развернуть в космосе около двух десятков.

Предполагается, что лазеры будут перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, но при благоприятных условиях в ясную погоду смогут поражать и стационарные объекты на Земле.

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