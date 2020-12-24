"Действует напролом": "Северный поток – 2" вышел на финишную прямую

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik, Наталья Дембинская. Все попытки США остановить "Северный поток — 2" так и не принесли результата. Зарубежную сухопутную часть газопровода достроили. Сейчас укладывают трубы в водах Германии, потом — Дания. Аналитики указывают, что проект вышел на финишную прямую и будет завершен в любом случае. Однако проблемы могут возникнуть на этапе ввода в эксплуатацию.

Все готово

Заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками сообщила, что зарубежная сухопутная часть трубопровода полностью готова.

Одиннадцатого декабря возобновились работы в территориальных водах Германии — после годового перерыва. С 15 января начнут укладывать трубы в водах Дании. По словам Бурмистровой, срок окончания строительства морского участка зависит от ряда условий, в частности погоды.

Трубоукладчику "Фортуна" помогут "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения. В море создадут временную запретную зону шириной 200 метров по обе стороны от линии прокладки трубы. Там нельзя плавать, нырять, бросать якорь, ловить рыбу.

Аналитики отмечают, что сейчас, возможно, самый сложный этап строительства. Зимой Балтику сильно штормит. К тому же газопроводу по-прежнему угрожают американские санкции.

Не оставляют попыток

В октябре на проект распространили действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Под ограничения попали компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на укладке труб.

Теперь под угрозой страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами. Санкции, уже утвержденные конгрессом, включат в поправки к оборонному бюджету на 2021 год. В результате страховщики не рискнут возмещать ущерб, понесенный при достройке трубопровода, а сертификационные фирмы не смогут оценить надежность сваренных труб перед подачей газа в Германию. Хотя, указывают эксперты, опасность новых санкций пока не вполне ясна.

"С одной стороны, конгресс принял этот законопроект, с другой — он не подписан Дональдом Трампом и не факт, что его подпишет Джо Байден: первому надо собрать вещи, чтобы покинуть Белый дом, второму — в него заселиться и разобраться с бедственным положением дел в экономике", — рассуждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Найдет решение

В Германии уже заявили: если Белый дом реализует эти планы, в бундестаге подготовят ответные меры. В частности, говорится во внутреннем документе немецкого Минэкономики, правительство Меркель рассматривает скоординированные с Евросоюзом действия.

Партнеры проекта отмечают: Россия в любом случае обойдет санкции и завершит строительство. "Укладка труб возобновится, газопровод будет закончен", — заверил Райнер Зеле, главный исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV AG.

"Северный поток — 2" можно завершить к лету, а к следующей зиме — получить сертификаты для транспортировки газа, считают специалисты Оксфордского института энергетических исследований. Дальнейшие санкции, вероятно, затянут сроки, однако в конечном итоге Россия "найдет способ преодолеть любое препятствие". Американцы "должны понять, что им не остановить проект", подчеркнули аналитики.

Схожие прогнозы и у российских экспертов. "Действующие сейчас против "Северного потока — 2" санкции "Газпрому" как укус комара, с таким же успехом в Вашингтоне могли бы попробовать запретить нам добывать природный газ. Если же Джо Байден подпишет законопроект, то "Газпром" с партнерами все равно доведут дело до логического конца и приступят к прокачке. На мой взгляд, укладку труб завершат к апрелю-маю", — говорит Леонид Хазанов.

Ввод в эксплуатацию

Специалисты подчеркивают: все, что касается строительства на глубоководных участках уже запрещено. Поэтому "Газпром" буквально действует напролом и не собирается останавливаться. Интрига же состоит в том, будет ли "Фортуна" работать только на мелководье датского участка, или же и в глубоких водах. От этого зависят темпы строительства и количество необходимых судов.

"Газпром" пытается минимизировать последствия санкций, меняя цепочки собственников. Все суда, участвующие в работах, сменили хозяев. Тот же "Академик Чарский" раньше принадлежал "Газпромфлоту", а сейчас — Самарскому энергетическому фонду. Смысл в том, чтобы отдалить от себя эту собственность. "Газпром" заводит суда на ни к чему не обязывающие конторы, рассчитывая, что структуры головной компании не пострадают", — поясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Однако, по его словам, если с достройкой все понятно, то на этапе ввода в эксплуатацию возможны сложности. Дело в том, что новые санкции, зашитые в оборонный бюджет США на 2021 год, касаются обслуживания газопровода и его эксплуатации. Не исключено, что они будут жесткими. И тут многое зависит от европейцев: решатся они дать разрешение на перекачку и использование газа или нет.

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