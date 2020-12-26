Quo vadis, Молдова, из точки бифуркации?

Инаугурация Майи Санду словно пробудила социалистов ото сна. За несколько недель до этого события парламентская фракция ПСРМ сделала столько, сколько не могла реализовать за несколько лет правления Игоря Додона.

Невольно вспоминается кадр из знаменитой комедии "Иван Васильевич меняет профессию", когда оказавшийся замурованным в лифте "царь и великий князь" одним движением руки открыл лифт и изрек: "Вот что крест животворящий делает". Перекреститься социалистов смог заставить лишь гром, грянувший со стороны избирателей, которые лишили лидера социалистов своего доверия. Но не поздно ли?

Законодательная мышеловка

Президентская кампания Игоря Додона на фоне ярких и агрессивных заявлений Майи Санду и поддерживающей ее Европы смотрелась на редкость беззубой. В то время как правые совершенно открыто призывали к реализации "проевропейского курса", Додон играл роль "кота Леопольда" молдавского разлива, всячески избегая четкой декларации своей внешнеполитической позиции. Именно это желание "не разжигать" позволило Ренато Усатому увести у социалистов часть сторонников, чтобы передать их Санду, а самой победительнице выборов отметиться рядом реверансов в сторону русскоязычных граждан Молдовы, национальных меньшинств и России.

Вряд ли эта расплывчатость лозунгов была сознательной тактикой социалистов, рассчитанной на "включение тяжелой артиллерии" на досрочных парламентских выборах, хотя в соответствии с Конституцией Молдовы роль основного законодательного органа намного выше президентской. Власти много не бывает, потому очевидно, что иметь президентский пост и подконтрольный парламент лучше, чем лишь мощную парламентскую фракцию, которая противостоит президенту. Скорее, небывалая активность ПСРМ является попыткой догнать уходящий поезд и сохранить хотя бы часть влияния и власти, потерянной на президентских выборах.

Как бы там ни было, но для интересов граждан страны и демократии как принципа проигрыш Додона сослужил хорошую службу. Русскому языку вернули статус языка межнационального общения, в эфире снова появились российские телеканалы, старики смогут прочесть инструкции к лекарствам, а Гагаузия, наконец, получила хоть какие-то гарантии автономии. Крайне важным с точки зрения защиты суверенитета и национальной безопасности государства является и возвращение под контроль парламента Службы информации и безопасности, которая не попадет под контроль возглавившей Молдову гражданки Румынии. На фоне таких судьбоносных решений возвращение в государственную собственность республиканского стадиона, который должен был стать фундаментом для посольства США, выглядит просто красивым жестом и демонстрацией воли к победе.

Несмотря на то, что Конституционный суд уже ополчился на новые законодательные инициативы, Майе Санду и ее сторонникам сложно будет отыграть назад. Впереди досрочные выборы, на которые, похоже, согласились все ведущие политические силы страны. И если Санду удалось антикоррупционными и нейтральными в отношении России лозунгами привлечь к себе часть колеблющегося электората, попытки отменить "русские" законы разочаруют "нейтралов" и приведут на избирательные участки пассивных сторонников Додона, проигнорировавших президентские выборы. Тем более что Майя Григорьевна уже "открыла личико", выступив за вывод российских войск из Приднестровья, отказалась оплачивать российский газ и поставила под сомнение законность получения Кишиневом статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Таким образом, социалистический "кот Леопольд" загнал Санду в своеобразную мышеловку, которая заставит ее партию четко прояснить позицию по языковому вопросу, исключив таким образом возможность дальнейшей спекуляции на примирительной риторике и введения в заблуждение избирателей. Что, собственно, уже и происходит на митингах. Так, лидер молдавской Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку на одной из акций заявил: "Источник всех наших бед — не Додон, а Россия Путина. Путин, который захватил страну при помощи Додона".

Антикоррупционный новояз

Чтобы разобраться во всех хитросплетениях обостряющегося в Молдове геополитического противостояния, необходимо тщательно разобраться в терминологии. Казалось бы, какое отношение имеет "борьба с коррупцией" к русскому языку? Тем не менее, недаром депутаты Партии социалистов предложили законопроект "О люстрации и очистке государства от олигархического влияния", который предусматривает процесс очищения захваченных режимом Владимира Плахотнюка государственных институтов.

Напомним, что бывший госсекретарь США Виктория Нуланд с большим энтузиазмом восприняла весьма оригинальное "переформатирование" парламента Владимиром Плахотнюком, заявив: "Мы сильно поддерживаем стремление людей в Молдове, чтобы иметь ответственных лидеров, способных проводить реформы. Это самый лучший способ гарантировать будущее Молдовы. У Румынии и США совместно с НАТО есть программы поддержки для обеспечения безопасности Молдовы, но правительство должно работать над реализацией этих программ". Именно после формирования правительства Павла Филипа Молдова оказалась практически оккупированной НАТО, о присутствии в стране генералов которого Минобороны и граждане узнавали от посольств США и Румынии.

Как и принято в кругах иностранных агентов, некогда позитивно принятый Нуланд "смотрящий" за Молдовой от НАТО Плахотнюк после вынужденной эмиграции не потерял влияния на молдавскую политику. А его верные соратники и единомышленники при поддержке тех же НПО и личных фондов беглого олигарха просто перегруппировали ряды с целью ликвидации государственности Молдовы, превращения ее в плацдарм НАТО и "борьбы с путинской оккупацией посредством Додона".

В свете этого уже совершенно по-другому звучит недовольство Евросоюза, Польши и Румынии изменениями языкового и медийного законодательства, осуществленного социалистами. Ведь именно во время правления Плахотнюка, Санду и прочих "европейцев" русский язык и российские телеканалы были изгнаны из Молдовы. Любопытно, что внешнеполитическая служба ЕС особо подчеркнула, что законы были поддержаны "лицами, замешанными в коррупции и мошенничестве", а это в свою очередь указывает на то, что принятые нормы "будут служить сомнительным целям". Просто интересно, каким сомнительным целям может служить право молдавских граждан обращаться в государственные органы на русском языке, читать на русском инструкции и этикетки, рецепты и правовые акты, а также смотреть новогодний огонек по российскому ТВ?

Связав принятые в защиту прав русскоязычных граждан Молдовы законы с "борьбой с коррупцией", Европа поставила условием оказания помощи Майе Санду осуществление этой самой борьбы на законодательном уровне. То есть отмену языковых и культурных послаблений для носителей русского языка и расправу с "коррупционерами" из ПСРМ, их утвердивших.

Естественно, мало кого в Брюсселе, Вашингтоне и Бухаресте интересуют этикетки на пакетах с соком. Вся борьба с русским языком направлена на противостояние с Россией и ее полное вытеснение из Молдовы. Причем "проевропейские" антикоррупционеры, судя по накалу страстей на митингах, готовы для так называемой "борьбы с коррупцией" применять силу, свергать правительство и захватывать парламент. А сама борьба с коррупцией в стиле Санду означает полный захват власти правыми и унионистами. Правда, как показывает история, коррупции это лишь поможет.

Ах, обмануть меня не трудно?

Если правильно понимать содержание болезненного для Молдовы антикоррупционного вопроса, остальное легко становится на свои места. И рядовому гражданину страны окажется намного проще разобраться с тем, какое будущее несут различные "антикоррупционные" программы политических сил, и что скрывается за ставшей общим местом антикоррупционной трескотней. В отличие от выборов президента, намечающиеся досрочные парламентские выборы, начинают, наконец, приобретать некую идеологичность, "разговор о главном" - судьбоносных вопросах будущего Молдовы.

Это проявляется буквально во всем. Началась "война визитов". Если Игорь Додон отправился в Москву, то Майя Санду уже объявила, что первыми ее зарубежными визитами после инаугурации будут поездки в Киев и Бухарест. Если ПСРМ урегулировала статус Гагаузии, что открывает двери для диалога с Приднестровьем, то правые, лишившие своих сограждан с левого берега Днестра права голосовать, требуют вывода миротворцев, а Майя Санду намерена обсуждать с Украиной вопросы блокады региона и сокрушается, что Киев слишком мягко ведет себя с Донбассом, прямо как прежняя власть с Тирасполем. Не нравится Майе Григорьевне тот факт, что Приднестровье получило преимущества торговли с ЕС, тем самым сближаясь с Молдовой. Противостояние, видимо, предпочтительнее. Если социалисты считают, что каждый гражданин страны имеет право говорить, учиться, обслуживаться и читать законы на удобном ему языке, то правые намерены заставить всех говорить по-румынски. С помощью "демократической" Европы с "верховенством права и правами человека", разумеется.

Даже в таком частном вопросе, как вакцина от коронавируса, оппоненты "геополитически позиционировались". Додон рассчитывает использовать уже имеющуюся российскую вакцину, а Санду стала в очередь за европейской шкурой неубитого медведя, подав заявку на получение вакцины через мировую платформу COVAX. Молдаванам, массово мрущим от пандемии, совершенно безразлична страна происхождения лекарства, лишь бы скорее, но для проевропейцев крайне принципиально, чтобы оно было "политически правильным" и "евроинтеграционным".

Собственно, оба конкурирующих проекта, европейский и евразийский, действительно охватывают все сферы жизни – от формы розеток, системы образования и стандартов строительства дорог – до таких "неважных" вещей, как культура, религия, праздники и история. Какой бы далекой ни казалась политика, она самым непосредственным образом сказывается на повседневной жизни граждан. В этом контексте наиболее удивительно трогательное единение на антиправительственных митингах, которые сейчас проводят правые, фермеров и комбатантов. "Вывод российских оккупантов из Приднестровья" – явно находится за пределами ТОП-50 в числе жизненных приоритетов фермеров. А вот проверка законности вхождения в Евразийский союз вопрос жизненно важный для каждого агрария.

Льготный режим для поставок молдавской продукции на российский рынок, который является вторым по значимости для сельхозпроизводителей после румынского, продлен до 31 марта 2021 года. По данным таможенной службы России, экспорт сельхозпродукции занимает 71,32% всего молдавского экспорта в РФ. Причем, на фоне общего сокращения внешней торговли из-за пандемии коронавируса, торговля с Россией растет. Экспорт в Россию в январе–июле увеличился более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 137 миллионов долларов США. Благодаря льготам молдавские производители плодоовощной продукции экономили на экспорте в Россию до 25 миллионов евро в год. Останутся ли эти бонусы после оспаривания статуса наблюдателя в ЕАЭС, вопрос риторический. К слову, Россия для поддержки поставок молдавской продукции на свой рынок выделила аграриям 3 миллиона евро помощи. Какая судьба постигла фермеров стран, интегрирующихся в ЕС, легко увидеть на примере болгарского перца, греческих оливок и украинской пшеницы, вытесненной с полей подсолнечником и рапсом.

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Как и следовало ожидать, президентская кампания лишь обострила политическое противостояние в стране, плавно перетекая в парламентскую борьбу, а вскоре – и войну между президентом и народными избранниками. Практически неминуемые досрочные парламентские выборы лишь поляризуют молдавское общество, для которого важно не скатиться в силовое отстаивание своих интересов. Но даже в самой острой ситуации нет худа без добра. Активная позиция ПСРМ вывела на повестку дня "экзистенциальные" проблемы Молдовы и вопрос ее цивилизационного выбора вплоть до самого факта сохранения государственности. И уже не столь важно, выиграют социалисты или проиграют, но содержание политических дебатов заставит задуматься, в каком направлении идет страна, ибо на сей раз выбор будет уже бесповоротным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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