Quo vadis, Молдова, из точки бифуркации?

Невольно вспоминается кадр из знаменитой комедии "Иван Васильевич меняет профессию", когда оказавшийся замурованным в лифте "царь и великий князь" одним движением руки открыл лифт и изрек: "Вот что крест животворящий делает". Перекреститься социалистов смог заставить лишь гром, грянувший со стороны избирателей, которые лишили лидера социалистов своего доверия. Но не поздно ли?
Законодательная мышеловка
Президентская кампания Игоря Додона на фоне ярких и агрессивных заявлений Майи Санду и поддерживающей ее Европы смотрелась на редкость беззубой. В то время как правые совершенно открыто призывали к реализации "проевропейского курса", Додон играл роль "кота Леопольда" молдавского разлива, всячески избегая четкой декларации своей внешнеполитической позиции. Именно это желание "не разжигать" позволило Ренато Усатому увести у социалистов часть сторонников, чтобы передать их Санду, а самой победительнице выборов отметиться рядом реверансов в сторону русскоязычных граждан Молдовы, национальных меньшинств и России.
Как бы там ни было, но для интересов граждан страны и демократии как принципа проигрыш Додона сослужил хорошую службу. Русскому языку вернули статус языка межнационального общения, в эфире снова появились российские телеканалы, старики смогут прочесть инструкции к лекарствам, а Гагаузия, наконец, получила хоть какие-то гарантии автономии. Крайне важным с точки зрения защиты суверенитета и национальной безопасности государства является и возвращение под контроль парламента Службы информации и безопасности, которая не попадет под контроль возглавившей Молдову гражданки Румынии. На фоне таких судьбоносных решений возвращение в государственную собственность республиканского стадиона, который должен был стать фундаментом для посольства США, выглядит просто красивым жестом и демонстрацией воли к победе.
Таким образом, социалистический "кот Леопольд" загнал Санду в своеобразную мышеловку, которая заставит ее партию четко прояснить позицию по языковому вопросу, исключив таким образом возможность дальнейшей спекуляции на примирительной риторике и введения в заблуждение избирателей. Что, собственно, уже и происходит на митингах. Так, лидер молдавской Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку на одной из акций заявил: "Источник всех наших бед — не Додон, а Россия Путина. Путин, который захватил страну при помощи Додона".
Антикоррупционный новояз
Напомним, что бывший госсекретарь США Виктория Нуланд с большим энтузиазмом восприняла весьма оригинальное "переформатирование" парламента Владимиром Плахотнюком, заявив: "Мы сильно поддерживаем стремление людей в Молдове, чтобы иметь ответственных лидеров, способных проводить реформы. Это самый лучший способ гарантировать будущее Молдовы. У Румынии и США совместно с НАТО есть программы поддержки для обеспечения безопасности Молдовы, но правительство должно работать над реализацией этих программ". Именно после формирования правительства Павла Филипа Молдова оказалась практически оккупированной НАТО, о присутствии в стране генералов которого Минобороны и граждане узнавали от посольств США и Румынии.
В свете этого уже совершенно по-другому звучит недовольство Евросоюза, Польши и Румынии изменениями языкового и медийного законодательства, осуществленного социалистами. Ведь именно во время правления Плахотнюка, Санду и прочих "европейцев" русский язык и российские телеканалы были изгнаны из Молдовы. Любопытно, что внешнеполитическая служба ЕС особо подчеркнула, что законы были поддержаны "лицами, замешанными в коррупции и мошенничестве", а это в свою очередь указывает на то, что принятые нормы "будут служить сомнительным целям". Просто интересно, каким сомнительным целям может служить право молдавских граждан обращаться в государственные органы на русском языке, читать на русском инструкции и этикетки, рецепты и правовые акты, а также смотреть новогодний огонек по российскому ТВ?
Естественно, мало кого в Брюсселе, Вашингтоне и Бухаресте интересуют этикетки на пакетах с соком. Вся борьба с русским языком направлена на противостояние с Россией и ее полное вытеснение из Молдовы. Причем "проевропейские" антикоррупционеры, судя по накалу страстей на митингах, готовы для так называемой "борьбы с коррупцией" применять силу, свергать правительство и захватывать парламент. А сама борьба с коррупцией в стиле Санду означает полный захват власти правыми и унионистами. Правда, как показывает история, коррупции это лишь поможет.
Ах, обмануть меня не трудно?
Если правильно понимать содержание болезненного для Молдовы антикоррупционного вопроса, остальное легко становится на свои места. И рядовому гражданину страны окажется намного проще разобраться с тем, какое будущее несут различные "антикоррупционные" программы политических сил, и что скрывается за ставшей общим местом антикоррупционной трескотней. В отличие от выборов президента, намечающиеся досрочные парламентские выборы, начинают, наконец, приобретать некую идеологичность, "разговор о главном" - судьбоносных вопросах будущего Молдовы.
Даже в таком частном вопросе, как вакцина от коронавируса, оппоненты "геополитически позиционировались". Додон рассчитывает использовать уже имеющуюся российскую вакцину, а Санду стала в очередь за европейской шкурой неубитого медведя, подав заявку на получение вакцины через мировую платформу COVAX. Молдаванам, массово мрущим от пандемии, совершенно безразлична страна происхождения лекарства, лишь бы скорее, но для проевропейцев крайне принципиально, чтобы оно было "политически правильным" и "евроинтеграционным".
Льготный режим для поставок молдавской продукции на российский рынок, который является вторым по значимости для сельхозпроизводителей после румынского, продлен до 31 марта 2021 года. По данным таможенной службы России, экспорт сельхозпродукции занимает 71,32% всего молдавского экспорта в РФ. Причем, на фоне общего сокращения внешней торговли из-за пандемии коронавируса, торговля с Россией растет. Экспорт в Россию в январе–июле увеличился более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 137 миллионов долларов США. Благодаря льготам молдавские производители плодоовощной продукции экономили на экспорте в Россию до 25 миллионов евро в год. Останутся ли эти бонусы после оспаривания статуса наблюдателя в ЕАЭС, вопрос риторический. К слову, Россия для поддержки поставок молдавской продукции на свой рынок выделила аграриям 3 миллиона евро помощи. Какая судьба постигла фермеров стран, интегрирующихся в ЕС, легко увидеть на примере болгарского перца, греческих оливок и украинской пшеницы, вытесненной с полей подсолнечником и рапсом.
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