Телефонное право. Трамп бросил в бой свой последний ресурс

Вообще, для его творчества это что-то новенькое. Как правило, он через Twitter обращается к рядовым американцам. А тут использовал открытый канал связи для приказа сенаторам-республиканцам не отступать и не сдаваться.
"Настало время взять и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства фальсификаций неоспоримы!" – заявил Дональд Трамп, чуть позже для убедительности еще и назвав Джо Байдена "фейковым президентом".
В каком-то смысле тоже его телефонное право. Пусть и не совсем то, что позволило бы ему одним словом удержать "слонов" от поворота налево.
В его положении иначе никак. Чтобы остаться царем горы, надо взять Капитолийский холм. Это его последняя высота. Шансов переиграть там голосование выборщиков немного, но гипотетически они есть. И прецедент есть. Правда, только один и в дремучем 1876-м.
Поэтому ссылаться на него сейчас – себя не уважать. И не потому, что те выборы до сих пор считались самыми грязными в американской истории. Ратерфорд Хейз тогда все-таки стал президентом благодаря сделке с конгрессменами из южных штатов, мечтавшими через него вернуть рабство. Был грандиозный скандал, который едва не закончился возобновлением Гражданской войны.
Понимая, что его сливают, Трамп бросил в бой свой последний ресурс, чтобы при всех усовестить соратников, воззвать к их партийной чести, а может, и слегка припугнуть. Все же по-прежнему думают, что от него еще всего можно ожидать. Но уже вряд ли введения военного положения. Даже если у него имелись такие намерения, то своевременная утечка в СМИ информации о наличии у Минобороны на этот случай своего плана "Б" должна была охладить трамповский пыл. Потому что план же "Б", а не "Т".
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