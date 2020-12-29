Президент президента, или Переименуют ли Кишинев в Йоханнисбург

Как встречали в столице Молдовы главу румынского государства, прибывшего в республику с официальным визитом после пятилетнего перерыва.

Задолго до прибытия румынского президента к зданию администрации президента Молдовы на углу у бывшего кинотеатра "Патрия" ("Родина") собралась группа граждан с румынскими флагами.

Это совсем не дети с флажками, которых до пандемии было принято расставлять вдоль трасс, где следуют дорогие иностранные гости. Такая группа поддержки из, преимущественно, пожилых унионистов возникает при каждом визите президента Румынии в Кишинев.

Суматоха в Кишиневе

Унионисты регулярно ходят на все митинги прозападных политиков в Кишиневе. Правда, их не очень любят – за неуправляемость. И практически всегда стараются оттереть с митинга в сторону, подальше от объективов телекамер. Открытые призывы к объединению с Румынией у респектабельных партий в Кишиневе считаются неприличными и дискредитирующими, сколь бы "проевропейской" эта партия ни была.

Но иногда они срывают куш — в 2010 году, во время визита в Кишинев Траяна Бэсеску, тот покинул врио президента Молдовы Михая Гимпу и подошел пообщаться к людям с румынскими флагами. Чтобы было понятнее, это как если бы Элвис Пресли вдруг воскрес на слете фанатов Короля в Мемфисе.

Клаус Йоханнис в 2020 году ограничился тем, что приветственно помахал со ступенек президентской администрации в Кишиневе. Но и это вызвало восторг и скандирование унионистских речевок. Тут пригодился забор вокруг президентуры — он стал естественной преградой для фотографирующих и размахивающих флагами. А иначе охране добавилось бы работы.

Суматохи в связи с приездом Йоханниса, вообще, было много. "Не переименовали бы теперь Кишинев в Йоханнисбург", — пошутил кто-то из журналистов в социальных сетях.

Президент президента

Неловкий нюанс состоял в том, что гимн Румынии прозвучал как бы не для одного, а для обоих президентов. Майя Санду является гражданкой Румынии. И получается, что на встрече с Клаусом Йоханнисом она присутствовала и как глава молдавского государства, и как рядовой гражданин, который встретился со своим президентом.

То есть, вопрос о равном положении двух глав государств, принимавших во вторник парад почетного караула в Кишиневе, можно даже не обсуждать. Какое тут равное положение, когда получается, что один выше другого по статусу.

Царь царей — такой титул известен с древнейших времен. Но президент президентов — такой феномен удалось сгенерировать только в Молдове.

Румынское гражданство Майи Санду в будущем создаст еще немало неловких ситуаций. Но к этому жители Молдовы, надо думать, быстро привыкнут. Не зря о Молдове в интернетах пишут как о территории, через которую тысячелетиями серьезные люди, вооруженные до зубов, ходили друг в друг у в гости по серьезным делам.

У нас и не такое случается. Привыкли же к "камню Гимпу" в честь — пардон, — в память о "советской оккупации". Камень и посейчас стоит на площади перед домом правительства. На том месте, где когда-нибудь, в мечтах прорумынски настроенных политиков, будет воздвигнут величественный монумент.

Учитывая, что разгромленные после беспорядков 2009 года здания парламента и президентуры не могли отремонтировать битых десять лет, на месте упомянутых политиков я бы на этот монумент не особенно рассчитывал.

Обещанного десять лет ждут

Клаус Йоханнис в Кишиневе не новичок. Впервые он приехал в Молдову еще до первой своей инаугурации, в ноябре 2014 года. Приезжал неофициально — поддержать на парламентских выборах Владимира Филата и ЛДПМ, которые, в свою очередь, поддержали Йоханниса во время президентской кампании.

Филата потом посадили за коррупцию, но тренд на поддержку молдавских партий, выступающих за европейские ценности, в Румынии продолжился. В 2020 году Йоханнис с той же решительностью открыто выступил в поддержку Майи Санду на президентских выборах в Молдове.

В последний раз президент Румынии побывал с визитом в Кишиневе в феврале 2015 года, где встречался с президентом Тимофти. В декабре того же года он подписал 4-й и 5-й дополнительные протоколы к межправительственному соглашению о выделении Молдове помощи в 100 миллионов евро.

О тех же 100 миллионах помощи десять лет назад, во время визита 2010 года, говорил и президент Румынии Бэсеску. Спустя декаду, в 2020 году, о необходимости подписать шестой дополнительный протокол заявил уже президент Румынии Йоханнис.

То есть, создалась добрая традиция с десятилетней уже историей — во время визитов президентов Румынии в Кишинев напоминать об этой 100-миллионной помощи Молдове и подписывать дополнительный протокол. Учитывая, что визит Йоханниса состоялся в канун Нового года и Рождества — традиция вполне может стать новогодней.

Нужна повестка

На совместном брифинге после встречи тет-а-тет Майя Санду заметила, что визит Йоханниса в Кишинев — это еще одно свидетельство "прорыва международной изоляции" Молдовы.

Впрочем, вряд ли Йоханнис заметил, что Молдова находилась в изоляции — в Кишинев он приезжал не раз, пусть последний визит и состоялся пять лет назад. Не приезжать же каждый год, в самом деле — повестка не та.

Что бы ни говорили о президентах, с официальными визитами они не разъезжают просто так, засвидетельствовать почтение. Каждый визит должен завершаться подписанием двусторонних документов, в идеале — документов стратегически важных.

С этим в Кишиневе большие проблемы. Казалось бы, и товарооборот достойный — Румыния по итогам года претендует на статус главного торгового партнера нашей страны, с профицитом в пользу Молдовы в более чем 8 миллионов долларов. И роль адвоката Молдовы в процессе европейской интеграции Румыния регулярно подчеркивает. И соглашение о свободной торговле с ЕС в рамках ассоциации присутствует. Должна быть повестка.

Но говорить президентам Майе Санду и Клаусу Йоханнису в декабре 2020 года оказалось особенно не о чем.

В речи, которая произнесла президент Молдовы, были слова и о "стратегическом партнерстве", и об инвестициях Румынии в развитие инфраструктуры и энергетической безопасности Молдовы (это про газопровод Яссы-Унгены-Кишинев).

Но из актуальных, масштабных двусторонних проектов, достойных упоминания в речи президента, отыскался только многострадальный проект строительства моста через Прут, между молдавскими Унгенами и румынскими Унгенами.

Если это все, то редкость визитов румынских президентов в Кишинев — не свидетельство "изоляции", а нежелание тратить деньги налогоплательщиков на пустые разъезды.

Румыния поделится вакциной

Клаус Йоханнис обещал Молдове 200 тысяч доз вакцины против коронавируса "в ближайшее время". Сама Румыния рассчитывает получить более 10 миллионов доз вакцины в соответствии с контрактом, подписанным Еврокомиссией с Pfizer-BioNTech (этого достаточно, чтобы вакцинировать 5 миллионов жителей Румынии).

Однако на сегодняшний день Румыния получила только 9750 доз вакцины, сообщают румынские СМИ. И понятно, что пока в соседней стране не образуется запас хотя бы в несколько миллионов доз, чтобы охватить хотя бы "первую линию" — выделение 200 тысяч доз для Молдовы выглядит довольно проблемным вопросом.

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