Коронавирус и кризисы: что 2021-й нам готовит

Некоторые люди говорят, что плох не високосный год, а следующий за ним. Возможно, потому, что после "плохого" мы расслабляемся – тут-то проблемы нас и настигают.

Однако 2021 год обещает быть не менее, если не более тяжелым, чем 2020-й, по вполне объективным обстоятельствам. Начнем с того, что пандемия коронавируса и не думает пока заканчиваться. Даже оптимисты из ВОЗ планируют победить ее в целом (в цивилизованной части мира) к концу 2022-го, а то и 2023 года.

Была в СССР пятилетка качества, будет у нас пятилетка коронавируса. Конечно, ВОЗ может ошибаться (не раз бывало), дуть на воду, обжегшись на молоке, и коронавирус удастся победить раньше. Но следующий год, так или иначе, нам придется иметь дело с ограничениями если не в собственной стране, то в плане передвижения по миру. А это значит, что будет нанесен дополнительный удар по туристическим компаниям, логистическому бизнесу, обслуживающему международные перевозки (на каких-то направлениях они могут надолго останавливаться, на иных резко сократятся). Меньше будут летать самолеты и ездить поезда – меньше понадобится новых вагонов, локомотивов, лайнеров и деталей к ним, масел, горючего, электроэнергии. Сократится производство, люди потеряют рабочие места. В России что-то удастся компенсировать за счет увеличения строительства. Но проблемы все равно будут.

И это еще в том случае, если ситуация с пандемией будет развиваться по оптимистичному сценарию (а если по пессимистичному?). Да и, скажем прямо, проблемы, вызванные коронавирусом, не самые главные (хоть в иной год их одних с лихвой хватило бы).

Но в мире не только вирус

В США не закончено и еще даже не вышло на пик противостояние республиканцев с демократами по случаю последних выборов. Избирательная система США скомпрометирована, половина страны сомневается в легитимности собственного президента, при этом люто ненавидя его самого и его партию. Вторая половина платит республиканцам, Трампу и их сторонникам взаимностью. Впервые с 1861 года на серьезном политическом уровне обсуждается возможность создания союзов одних штатов против других. Американские политики утверждают, что даже накануне Гражданской войны страна не была расколота так, как сейчас, и две ее части не были разделены настолько непримиримой ненавистью друг к другу. А ведь еще не произошло ничего критического – всего пара десятков убитых да несколько сотен искалеченных в столкновениях сторонников противостоящих политических сил.

Пока что ситуация в США продолжает радикализироваться. Между прочим, это страна, обладающая одним из двух самых мощных ядерных арсеналов в мире и огромными запасами обычных вооружений. Кроме того, США оказывают дестабилизирующее влияние на Европу. Ситуация в ЕС немногим лучше, чем в США. Противоречия смягчаются аморфностью объединения, но она же не позволяет их (противоречия) эффективно урегулировать.

Беларусь, Украина, Кавказ и Средняя Азия

Нестабильная Восточная Европа, в частности Польша и Прибалтика, уже оказывает дестабилизирующее влияние на Беларусь. Местные власти самостоятельно с этим воздействием справиться не в состоянии. Россия же априори втянута в данный конфликт просто потому, что у нас, хоть и на бумаге, но Союзное государство. Белорусский кризис в 2021 году будет продолжаться и, скорее всего, нарастать. При этом для Москвы открытое массированное вмешательство в него так же плохо, как полное невмешательство. Благодаря неадекватной политике, проводившейся в последнее десятилетие белорусскими властями, у России, несмотря на все материальные вложения, нет хорошей игры на этом направлении. Но кризис сам не рассосется, что-то надо будет предпринимать.

Украинский вопрос тоже не закрыт. Сейчас Запад все меньше контролирует киевский режим – просто не до него. А эти ребята, брошенные на произвол судьбы, без денег и без перспектив, учитывая отсутствие у них элементарных сдерживающих центров, способны на любую неприятную неожиданность. Они живут в мире своих иллюзий, их поступки алогичны, к тому же привыкли всю жизнь играть на повышение ставок. Затрудняюсь даже предположить, какая пороховая бочка у российских границ опаснее, украинская или белорусская, обе хуже.

На этом фоне ситуация в Закавказье может показаться благостной. В Грузии власть сохранил хоть и антироссийский, но вменяемый режим. Азербайджан и Армения заключили перемирие, и наблюдать за исполнением его условий будут российские миротворцы, Турцию удалось не пустить в регион дальше Азербайджана, для которого она является приоритетным союзником уже лет 25. Более того, деятельность турецких военных в Азербайджане теоретически удалось поставить под контроль совместного (с МО России) мониторингового центра.

Кроме того, на ситуацию накладывается мировой системный кризис (осложненный пандемией коронавируса), разбалансирующий и так не слишком устойчивые экономики закавказских государств. Экономические проблемы ведут к внутриполитической дестабилизации, а на Кавказе даже больше, чем во всем остальном мире, любят лечить внутриполитические проблемы внешнеполитическими авантюрами. Так что на спокойную Грузию я бы тоже не очень рассчитывал.

Однако ни Азербайджан, ни Армения не считают войну законченной. Баку не сумел полностью установить контроль над Нагорным Карабахом, а Ереван жаждет реванша за поражение, как последние тридцать лет его жаждали азербайджанцы. Турция не удовлетворена тем, что, по сути, таскала каштаны из огня для других, и в любой момент может попытаться обострить ситуацию, тем более что в Баку некоторые политики испытывают головокружение от успехов. Конфликт чреват новым взрывом. Возможно, он не произойдет в следующем году, но это не значит, что работа по его предотвращению будет легкой.

В Средней Азии пока что не завершен окончательно передел власти в Кыргызстане. Там может вновь полыхнуть, но это не самое страшное. Экономики Туркменистана и Узбекистана в силу общего глобального кризиса испытывают сильное давление. Компенсационный ресурс у Ташкента и Ашхабада отсутствует. Пока что режимы представляются достаточно стабильными, но непонятно, насколько хватит этой стабильности.

В Казахстане ситуация несколько лучше. Там более сбалансированная экономика (хоть углеводородная составляющая приоритетна), страна прочнее интегрирована в ЕАЭС и ШОС, в совместные российско-китайские международные транзитные проекты. Но если вся Средняя Азия пойдет вразнос, собственно казахстанского ресурса для стабилизации региона не хватит. В таком случае Нур-Султан будет справедливо рассчитывать на помощь России.

Так что весь мир лихорадит, и мы не избежим общей участи в следующем году. Выстоять-то мы выстоим, но легко не будет. В самом лучшем случае внутренние и внешние кризисы будут разнесены по времени, и их удастся решать последовательно. Конечно, откладывая часть проблем на будущее, мы увеличиваем количество сложных лет, но это тот случай, когда лучше решать проблемы дольше, но одну за другой, а не все сразу.

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