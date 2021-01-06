Чем предстоит заняться молдавским политикам в 2021 году

Которую неделю неспокойно на железной дороге Молдовы. На Бессарабском узле акции протеста, людям не платят зарплату. На днях к протесту присоединились и железнодорожники Окницы. Что характерно, кроме прессы, никому до них нет дела.

Помнится, когда в центр Кишинева приехала тракторная колонна, политики не слезали с трибун целыми днями. Казалось, каждый депутат из фракций PAS и Платформы DA отметился речью по этому поводу, а пафос выходил из берегов, как океан во время цунами. Просто потому, что на фоне тракторов, разукрашенных национальными флагами, гремели требования об отставке правительства.

На этом пышном фоне железнодорожники не выглядят ярко. Не требуют отставки правительства или президента, не щеголяют перед камерами в камуфляже с флагами в руках, не снимают селфи с натянутой на уши кушмой. Они всего лишь хотят свою зарплату, которую не получали месяцами, — в самом деле, скука какая.

В 2021 году отечественным политическим деятелям предстоит много важных дел. Всем этим людям в самом расцвете сил, привыкшим к парламентским дискуссиям, кулуарным переговорам и вниманию журналистов, снова предстоит "заниматься политикой" — исключительно ради нашего с вами блага, не жалея себя и не покладая рук. По крайней мере, именно так они говорят на фоне парламентских и партийных пресс-баннеров.

Однако возникают большие сомнения, что та повестка, которую они предлагают Молдове, вообще может называться политической. Чем дальше, тем шире в обществе распространяется раздражение: партии слишком много говорят о себе. О том, как замечательно будет, если власть окажется у них, и как будет плохо, если власть окажется у их оппонентов. Будет справедливо сказать, что разница между супротивниками (не считая цвета флагов) становится все более размытой — говорят-то они все время об одном и том же, хоть и на разный манер.

Спрашивается, почему бы политикам разнообразия ради не поговорить о людях, которые не получали зарплату с сентября и в таком положении встретили Новый год. И о других - с ежемесячным доходом около 1700 леев в месяц (до 11% населения живут именно на такие деньги). А еще о пенсионерах, живущих на минималку (со сгоревшим в ходе национального строительства трудовым стажем), а также о постыдно низких зарплатах на фоне постыдно высоких цен.

Да, это труднее, чем фотографироваться под елочками в кругу семьи и поздравлять в фейсбуке с новогодними праздниками. Куда труднее, потому что для этого политикам Молдовы придется встать с ног на голову, радикально изменив и оптику, и приоритеты. Или, вернее, с головы на ноги.

Напомним, например, о цифре, которая прозвучала в преддверии Нового года, — 25,2% населения Молдовы живет за чертой бедности.

Давайте вспомним, кто из политиков говорил об этом на протяжении прошлого года (да что там года — хоть когда-нибудь) и почему мы узнаем об этом от Национального бюро статистики, а не от депутатов парламента.

Пусть они перестанут измерять успех страны в процентах от ВВП — политики и партийные лидеры, министры и госсекретари, а также эксперты — правительственные, неправительственные и международные. Пора назначить критерием успеха снижение уровня бедности, рост человеческого капитала, и тогда люди к политикам потянутся. Те самые, что ждут зарплаты с сентября.

В 2021 году политическим и государственным деятелям Молдовы предстоит научиться формулировать точные ответы на вопросы типа: "Сколько жителей страны были выведены из-за черты бедности благодаря росту ВВП в первом квартале?" Если же на такой вопрос невозможно дать точный ответ, значит, ничего не стоят ни их макроэкономические и инвестиционные показатели, ни их методы, ни их дипломы, будь они хоть четырежды гарвардскими.

Абстрактные рассуждения о том, что вот сейчас мы улучшим инвестиционный климат, внешнеторговый баланс и законодательную базу, и жить сразу станет лучше и веселее, сами по себе не стоят ни гроша — в отрыве от вопроса "сколько конкретно людей это выведет из-за черты бедности". С подсчетом буквально по головам, а не "в процентах от".

Если добиться четких ответов не удается, значит, либо нас обманывают, либо мы наняли управлять страной абсолютно непригодных для этого людей. Это будет означать, что нет у нас в Молдове никакой реальной политики — одно политиканство, декорация для комфортного выбивания новых кредитов из МВФ и Европейского инвестиционного банка.

Борьба с бедностью неизбежно должна стать абсолютным приоритетом для политиков в 2021 году, если они хотят прийти к успеху и обрести реальную, а не накачанную конъюнктурой, недолговечную поддержку избирателей. Это не так просто, как кажется, потому что "борьба с бедностью" — сложный комплекс мероприятий, который предусматривает разворот всего государственного управления на достижение победы в этой борьбе.

Однако опыта здесь у международного сообщества накоплено хоть отбавляй. Взять тот же Всемирный банк, который за десятилетия собрал колоссальные базы данных по проблеме бедности в мире.

Под занавес года эту тему обсуждали в Пекине на Международном форуме по обмену опытом в борьбе с бедностью. Проблема сдерживания развития потенциала человека из-за недостатка средств на медицинские услуги и образование все увереннее выходит на первый план в глобальной повестке. О борьбе с бедностью говорят в России — эту тему поднял Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, — Китае и Германии, Аргентине и США.

Но у нас в Молдове до сих пор говорят исключительно о том, как прекрасна одна политическая партия (подчеркнуть нужное название) и как отвратительны другие. Да еще о бесконечных процентах "по сравнению с тем же периодом прошлого года" — что опять-таки конвертируется в рассуждения о том, какая партия лучше.

А если наши политики в 2021 году сами окажутся не в состоянии переключиться на решение реальных проблем, то пусть наймут кого-нибудь умного — там, на международных форумах. Какого-нибудь такого эксперта, который не будет через два слова на третье чирикать, словно весенняя птичка, про "евроинтеграцию" и "хороших людей" и объяснять этим все беды.

Пусть тот варяг лучше споет нам про уровень бедности. Мы бы с интересом послушали.

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