Молдавский капкан

К концу прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что договорилась со всеми партийными фракциями о досрочных парламентских выборах. Этому способствовал уход в отставку премьер-министра страны Иона Кику.

Если до отставки правительства у Санду не было никаких конституционных возможностей распустить парламент, и она могла только высказывать соответствующие пожелания, то с момента отставки начался отсчет 90-дневного срока, в течение которого депутаты должны избрать нового премьера. При этом Санду обязана внести на рассмотрение парламента кандидатуру, согласованную коалицией, которая на данный момент в парламенте отсутствует.

Социалисты рискуют

Следует отметить, что коалиционные правительства социалистам Додона (ПСРМ), имевшим в парламенте лишь относительное большинство (35-37 депутатов из 101), и раньше удавалось создавать не без труда. Сейчас же, когда они потеряли пост президента, эта задача стала еще сложнее. При этом подавляющему большинству парламентских партий, кроме тех же социалистов, партии "Шор" и выдвинувшей Санду PAS, будет достаточно сложно сохранить численность имеющихся фракций.

Очевидно, ПСРМ могла попытаться сохранить имевшуюся коалицию или даже создать новую. Тем не менее социалисты сознательно инициировали отставку правительства и согласились рассмотреть предложение Санду относительно председателя переходного правительства, после чего парламентарии обещали сложить мандаты и, таким образом, обеспечить досрочные парламентские выборы.

Возможно, ПСРМ рассчитывает, что в ходе досрочных выборов она сможет сыграть на радикализации общества и увеличить свою фракцию. Правда, надо иметь в виду, что наблюдатели считают предельно возможным результатом ПСРМ 35-36 мандатов, а пессимисты не исключают их сокращение до 30. Даже если они ошибаются, понятно, что ПСРМ вряд ли сможет резко, практически на 50% от имеющегося увеличить свою фракцию, чтобы иметь возможность претендовать на единоличное формирование правительства.

Любые иные форматы коалиции, как свидетельствует молдавский опыт, являются труднопредсказуемыми.

Таким образом, ПСРМ сознательно рискует. Если новая коалиция с ее участием не состоится, правые партии будут контролировать все ветви власти.

У правительства выхода нет

Такое уже было в истории Молдовы, и социалисты этим удачно пользовались. Дело в том, что серьезно улучшить ситуацию в молдавской экономике не может никто. Она как была сугубо сельскохозяйственной, базирующейся на экспорте плодоовощной продукции, фруктов и вина, так и останется в будущем. Причем роль сельского хозяйства постепенно растет, по мере того, как утрачиваются промышленные производственные кадры и компетенции советского времени.

При этом рынки сбыта, наоборот, сужаются. ЕС в молдавской продукции не нуждается – наоборот, Евросоюз уничтожил аналогичное, но более успешное сельское хозяйство Болгарии (чтобы не было конкуренции с грантами ЕС). Россия постепенно насыщает свой рынок сельскохозяйственной продукцией собственного производства. И хотя по фруктам и овощам РФ еще не достигла полного самообеспечения (которое, например, достигнуто по молоку и мясу), но эта ниша сократилась, а конкурентов стало значительно больше.

Еще одним традиционным потребителем молдавской продукции была Украина. Несмотря на развитое собственное сельское хозяйство, Киев достаточно активно закупал молдавские вина и плодоовощную продукцию. Однако за последние годы население Украины обнищало, покупательная способность его упала, пожалуй, ниже молдавского, следовательно, и рынок сжался.

Соответственно, ни одно правительство не может вывести Молдову из перманентной нищеты. Шансы же восстановить промышленное производство хотя бы на советском уровне нулевые: не только и даже не столько потому, что значительная часть промышленности сосредоточена в Приднестровье, сколько потому, что республика не имеет ни кадров, ни технологий. Заводы на ее территории строить никто не будет, а хоть бы и построили, продавать продукцию все равно некому – окружающие страны сами за дополнительные рынки сражаются, свои не откроют.

Имитация конкуренции

В этой ситуации в Молдове сложилась ситуация полипартийной биидеологичости, в рамках которой политические силы не столько конкурируют друг с другом, сколько конкуренцию имитируют. Какое-то время у власти находятся правые, обещающие народу благополучие за счет ориентации на ЕС и НАТО. Когда доверие к ним падает, к власти приходят левые, обещающие то же самое, но уже за счет переориентации на Россию.

Через некоторое время народ разочаровывается в левых, и правые возвращаются к власти. Начинается новый цикл, ничего существенно в молдавской политике не меняющий.

Проигрыш Додона на президентских выборах означает, что народ начал склоняться в пользу правых. Если сейчас сохранить коалицию ПСРМ в парламенте и левое правительство, оно будет постепенно терять поддержку как "мешающее работать" президенту. Ровно то же самое было с антидодоновским правительством, которое в конечном итоге в 2019 году вынужденно слил даже коллективный Запад, настолько оно было непопулярным.

Досрочные выборы покажут: если левые сохранят или укрепят свои позиции при условии преодоления противоречий, вызванных личными амбициями, они могут оформить большинство, сформировать правительство и не обращать на Санду никакого внимания, так как по более позднему сроку выборов у них будет выше легитимность – они последними получат "мандат народа".

Если, что весьма вероятно, правые получат большинство, оно не будет абсолютным, фракция ПСРМ останется влиятельной и получит не один парламентский комитет. Правые сформируют правительство и двинутся по пути утраты народного доверия, а левые вновь начнут обещать молдаванам молочные реки с кисельными берегами при своем правлении.

Внешняя политика: кому все это надо?

С точки зрения внешней политики ничего, кроме риторики, поменяться не должно.

Кишинев давно утратил не только надежду, но и желание присоединять Приднестровье. Что делать с его промышленностью, в Молдове не знают. Она работает, только пока Россия обеспечивает ее конкурентными энергоносителями и предоставляет рынок сбыта. Чтобы все это сохранить, Молдове необходимо полностью изменить формат экономического сотрудничества с Россией.

Но против этого выступает Запад, который и запретил в свое время президенту-коммунисту Владимиру Воронину подписывать окончательно согласованный сторонами "план Козака", обеспечивавший создание Молдово-Приднестровской конфедерации.

В политическом плане с Приднестровьем Молдова получает тысяч 300 пророссийских избирателей, ориентированных на левые силы. Это сразу нарушает сложившийся политический баланс, в котором сейчас уютно живется всем молдавским партиям и политикам.

Именно поэтому все попытки украинской власти организовать действенную блокаду Приднестровья разбивались о саботаж Кишинева, даже в те годы, когда у власти находились правые.

Окончательный уход Молдовы на Запад также невозможен, потому что она там никому не нужна. Румыния не против влиять на молдавскую политику, но присоединять к собственной нищете еще более бедную страну себе дороже. Остальному ЕС достаточно самих румын, болгар и прочих прибалтов, которых Евросоюз никак не может привести хотя бы в греческое или венгерское, не говоря уже о чешском, состояние.

США также не являются потенциальным спасителем Кишинева. В последние годы политика Вашингтона направлена на создание собственной автаркии, которая распространялась бы на значительную часть современного мира. Только интересуют американцев в качестве членов такой автаркии (отгородившейся от России и Китая и живущей в замкнутой экономической системе с абсолютным американским доминированием) страны, развитые экономически и/или богатые ресурсами. Им уже даже периферия ЕС не очень интересна, и они готовы ее при случае сдать России (естественно, сохранив контроль США над ядром ЕС). Что уж там говорить о Молдове.

Так что круговорот молдавских правительств в природе может продолжаться вплоть до окончательной смены геополитической реальности. А этот процесс закончится нескоро.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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