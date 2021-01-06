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Здание правительства Молдовы

Молдавский капкан

© Sputnik / Mihai Caraus
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210106/33163009/moldavskiy-kapkan.html

Круговорот молдавских правительств может продолжаться вплоть до окончательной смены геополитической реальности, считает российский политолог Ростислав Ищенко.

К концу прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что договорилась со всеми партийными фракциями о досрочных парламентских выборах. Этому способствовал уход в отставку премьер-министра страны Иона Кику.

Если до отставки правительства у Санду не было никаких конституционных возможностей распустить парламент, и она могла только высказывать соответствующие пожелания, то с момента отставки начался отсчет 90-дневного срока, в течение которого депутаты должны избрать нового премьера. При этом Санду обязана внести на рассмотрение парламента кандидатуру, согласованную коалицией, которая на данный момент в парламенте отсутствует.

ПСРМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Следует отметить, что коалиционные правительства социалистам Додона (ПСРМ), имевшим в парламенте лишь относительное большинство (35-37 депутатов из 101), и раньше удавалось создавать не без труда. Сейчас же, когда они потеряли пост президента, эта задача стала еще сложнее. При этом подавляющему большинству парламентских партий, кроме тех же социалистов, партии "Шор" и выдвинувшей Санду PAS, будет достаточно сложно сохранить численность имеющихся фракций.

Социалисты рискуют

Очевидно, ПСРМ могла попытаться сохранить имевшуюся коалицию или даже создать новую. Тем не менее социалисты сознательно инициировали отставку правительства и согласились рассмотреть предложение Санду относительно председателя переходного правительства, после чего парламентарии обещали сложить мандаты и, таким образом, обеспечить досрочные парламентские выборы.

Возможно, ПСРМ рассчитывает, что в ходе досрочных выборов она сможет сыграть на радикализации общества и увеличить свою фракцию. Правда, надо иметь в виду, что наблюдатели считают предельно возможным результатом ПСРМ 35-36 мандатов, а пессимисты не исключают их сокращение до 30. Даже если они ошибаются, понятно, что ПСРМ вряд ли сможет резко, практически на 50% от имеющегося увеличить свою фракцию, чтобы иметь возможность претендовать на единоличное формирование правительства.

Кресла в правительстве
© Sputnik / Mihai Caraus
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Любые иные форматы коалиции, как свидетельствует молдавский опыт, являются труднопредсказуемыми.

Таким образом, ПСРМ сознательно рискует. Если новая коалиция с ее участием не состоится, правые партии будут контролировать все ветви власти.

У правительства выхода нет

Такое уже было в истории Молдовы, и социалисты этим удачно пользовались. Дело в том, что серьезно улучшить ситуацию в молдавской экономике не может никто. Она как была сугубо сельскохозяйственной, базирующейся на экспорте плодоовощной продукции, фруктов и вина, так и останется в будущем. Причем роль сельского хозяйства постепенно растет, по мере того, как утрачиваются промышленные производственные кадры и компетенции советского времени.

При этом рынки сбыта, наоборот, сужаются. ЕС в молдавской продукции не нуждается – наоборот, Евросоюз уничтожил аналогичное, но более успешное сельское хозяйство Болгарии (чтобы не было конкуренции с грантами ЕС). Россия постепенно насыщает свой рынок сельскохозяйственной продукцией собственного производства. И хотя по фруктам и овощам РФ еще не достигла полного самообеспечения (которое, например, достигнуто по молоку и мясу), но эта ниша сократилась, а конкурентов стало значительно больше.

Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Еще одним традиционным потребителем молдавской продукции была Украина. Несмотря на развитое собственное сельское хозяйство, Киев достаточно активно закупал молдавские вина и плодоовощную продукцию. Однако за последние годы население Украины обнищало, покупательная способность его упала, пожалуй, ниже молдавского, следовательно, и рынок сжался.

Соответственно, ни одно правительство не может вывести Молдову из перманентной нищеты. Шансы же восстановить промышленное производство хотя бы на советском уровне нулевые: не только и даже не столько потому, что значительная часть промышленности сосредоточена в Приднестровье, сколько потому, что республика не имеет ни кадров, ни технологий. Заводы на ее территории строить никто не будет, а хоть бы и построили, продавать продукцию все равно некому – окружающие страны сами за дополнительные рынки сражаются, свои не откроют.

Имитация конкуренции

В этой ситуации в Молдове сложилась ситуация полипартийной биидеологичости, в рамках которой политические силы не столько конкурируют друг с другом, сколько конкуренцию имитируют. Какое-то время у власти находятся правые, обещающие народу благополучие за счет ориентации на ЕС и НАТО. Когда доверие к ним падает, к власти приходят левые, обещающие то же самое, но уже за счет переориентации на Россию.

Через некоторое время народ разочаровывается в левых, и правые возвращаются к власти. Начинается новый цикл, ничего существенно в молдавской политике не меняющий.

Пустующие министерские кресла.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Проигрыш Додона на президентских выборах означает, что народ начал склоняться в пользу правых. Если сейчас сохранить коалицию ПСРМ в парламенте и левое правительство, оно будет постепенно терять поддержку как "мешающее работать" президенту. Ровно то же самое было с антидодоновским правительством, которое в конечном итоге в 2019 году вынужденно слил даже коллективный Запад, настолько оно было непопулярным.

Досрочные выборы покажут: если левые сохранят или укрепят свои позиции при условии преодоления противоречий, вызванных личными амбициями, они могут оформить большинство, сформировать правительство и не обращать на Санду никакого внимания, так как по более позднему сроку выборов у них будет выше легитимность – они последними получат "мандат народа".

Если, что весьма вероятно, правые получат большинство, оно не будет абсолютным, фракция ПСРМ останется влиятельной и получит не один парламентский комитет. Правые сформируют правительство и двинутся по пути утраты народного доверия, а левые вновь начнут обещать молдаванам молочные реки с кисельными берегами при своем правлении.

Внешняя политика: кому все это надо?

С точки зрения внешней политики ничего, кроме риторики, поменяться не должно.

Итоговая пресс-конференция Вадима Красносельского
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Итоговая пресс-конференция Красносельского: мы готовы к диалогу
Кишинев давно утратил не только надежду, но и желание присоединять Приднестровье. Что делать с его промышленностью, в Молдове не знают. Она работает, только пока Россия обеспечивает ее конкурентными энергоносителями и предоставляет рынок сбыта. Чтобы все это сохранить, Молдове необходимо полностью изменить формат экономического сотрудничества с Россией.

Но против этого выступает Запад, который и запретил в свое время президенту-коммунисту Владимиру Воронину подписывать окончательно согласованный сторонами "план Козака", обеспечивавший создание Молдово-Приднестровской конфедерации.

В политическом плане с Приднестровьем Молдова получает тысяч 300 пророссийских избирателей, ориентированных на левые силы. Это сразу нарушает сложившийся политический баланс, в котором сейчас уютно живется всем молдавским партиям и политикам.

Именно поэтому все попытки украинской власти организовать действенную блокаду Приднестровья разбивались о саботаж Кишинева, даже в те годы, когда у власти находились правые.

Окончательный уход Молдовы на Запад также невозможен, потому что она там никому не нужна. Румыния не против влиять на молдавскую политику, но присоединять к собственной нищете еще более бедную страну себе дороже. Остальному ЕС достаточно самих румын, болгар и прочих прибалтов, которых Евросоюз никак не может привести хотя бы в греческое или венгерское, не говоря уже о чешском, состояние.

Флаг Молдовы перед зданием парламента
© Sputnik / Mihai Caraus
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США также не являются потенциальным спасителем Кишинева. В последние годы политика Вашингтона направлена на создание собственной автаркии, которая распространялась бы на значительную часть современного мира. Только интересуют американцев в качестве членов такой автаркии (отгородившейся от России и Китая и живущей в замкнутой экономической системе с абсолютным американским доминированием) страны, развитые экономически и/или богатые ресурсами. Им уже даже периферия ЕС не очень интересна, и они готовы ее при случае сдать России (естественно, сохранив контроль США над ядром ЕС). Что уж там говорить о Молдове.

Так что круговорот молдавских правительств в природе может продолжаться вплоть до окончательной смены геополитической реальности. А этот процесс закончится нескоро.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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