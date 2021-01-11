Место Молдовы в планах США и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом РМ Майей Санду в минувший вторник заявил о приверженности альянса расширению сотрудничества в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы. Но станет ли безопаснее на пути совместного со странами НАТО провокационного "сдерживания" РФ?

В ходе беседы с генсеком альянса новый президент Молдовы отметила, что сотрудничество с НАТО позволило республике "инициировать реформу сектора безопасности и начать процесс модернизации Национальной армии". Которая насчитывает в своих рядах 5100 действующих военнослужащих, стремится к профессиональному комплектованию. Серьезным делом занят, пожалуй, только один пехотный взвод Национальной армии – в составе миссии KFOR под руководством НАТО в Косово.

Модернизация армии, по логике вещей, должна включать замену примерно 400 единиц "советской" военной техники на более современные образцы, формирование практически с нуля военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Однако военный бюджет Молдовы в объеме около 30 миллионов долларов США существенно ограничивает возможности перевооружения. К примеру, сопоставимые по территории и населению Армения и Грузия тратят на оборону в десять раз больше.

Сближение Молдовы с НАТО материальных бонусов Национальной армии не обещает, альянс – не благотворительная организация. Напомним, Конституция РМ определяет нейтральный статус государства, Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана партнерства. Но большинство молдавских граждан (по опросам – 60-70%) выступают против вступления республики в Североатлантический альянс.

Чего желают старшие партнеры

Цели, которые преследуют в причерноморских странах США и НАТО, становятся понятнее на примере экспансивного "освоения" территории Румынии, куда 5 января были переброшены для постоянной дислокации тяжелые ударные беспилотники США MQ-9 Reaper и около 90 американских военнослужащих для обеспечения полетов. Пентагон вложил в модернизацию авиабазы Кымпия-Турзий 40 миллионов долларов и запросил на 2021 год еще 130 миллионов. Подобные затраты объясняются желанием "сдержать" Россию, а фактически – дестабилизировать Черноморский регион.

Ранее войска США разворачивали на румынском побережье системы залпового огня HIMARS. Для учений и в качестве "послания Москве" стреляли в направлении Крыма. Напомним, что максимальная дальность реактивных снарядов High Mobility Artillery Rocket System – до 300 километров, а крымское побережье находится в 400 километрах. "Круги на воде" никого не испугали, и все же на фоне недружественных действий США и Румынии в Минобороны РФ сделали определенные выводы и приняли "зеркальные" меры. В результате безопасность Румынии объективно уменьшилась, но американских партнеров это вряд ли волнует.

Румынии и Молдове угрожают не абстрактные враги, а по сути, их американские союзники. Сближение с соседом автоматически ставит Кишинев в "кильватерный строй" США и НАТО, в котором придется делить антироссийскую повестку и ответственность за те или иные операции. Возможно, для гражданки Румынии Майи Санду это имеет некий патриотический смысл, но большинство населения республики вряд ли готовы к самопожертвованию во имя интересов Вашингтона и Брюсселя.

Кроме того, у Кишинева имеется еще неразрешенный приднестровский конфликт, который остановлен и на два десятилетия "заморожен" российскими миротворцами. Здесь НАТО способно предложить свои рецепты урегулирования, которые могут привести к обострению вооруженного противостояния в Республике Молдова. Ввод иностранных войск в нейтральную страну для "контртеррористической операции" технологически несложен (соответствующие договоренности с Румынией имеются). Сегодня возможности вновь избранного президента Майи Санду на Приднестровском направлении объективно ограничены. По мнению экс-президента Игоря Додона, блокировать Приднестровье, инициировать конфронтацию Санду пока не может. А что будет завтра, если изменится политический расклад в парламенте и правительстве?

Демонстрация враждебности

Фрагменты складываются в общую картину, мы наблюдаем ранее объявленную переброску более 5600 военнослужащих США со штатным вооружением (включая тяжелые ударные беспилотники) из Германии в страны Восточной Европы – Польшу, Эстонию, Румынию. Возможно, в этом списке появятся и другие "соучастники", а пока нейтральная де-юре Молдова преднамеренно и планомерно втягивается в "пояс нестабильности" между Балтийским и Черным морями. Размещение в сопредельной Румынии на постоянной основе ударных беспилотников США MQ-9 Reaper (которые Москва считает аналогом ракет средней дальности) обеспечит всему региону рост военно-политической напряженности на много лет вперед.

Командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что дроны будут решать задачи наблюдения, разведки и поддерживать операции Североатлантического альянса. И все-таки "Жнецы" имеют ударную специализацию. Для разведки у Пентагона имеются стратегические беспилотники RQ-4B-40 Global Hawk, которые регулярно появляются вблизи российских границ. Неизвестно количество переброшенных на румынскую авиабазу Кымпия-Турзий тяжелых ударных беспилотников США, но мы знаем, что каждый из MQ-9 Reaper способен нести на шести узлах подвески до 1740 килограммов высокоточных ракет Hellfire и управляемых авиабомб GBU-12 и GBU-38 с лазерным и спутниковым наведением. В боекомплекте может быть до 14 ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля" или четыре ракеты AGM-114 Hellfire плюс две бомбы GBU-12 Paveway II по 250 килограмм. Оптико-электронная система AN/AAS-52 включает телекамеры видимого и инфракрасного диапазонов, телевизионную систему высокого разрешения, которые предназначены, прежде всего, для распознавания целей в атаке.

Ударные дроны MQ-9 Reaper и обслуживающий их персонал переброшены в Румынию длительный срок. Фактически это означает постоянное развертывание MQ-9 Reaper на авиабазе Кымпия-Турзий, которая расположена на расстоянии 670 км от Крыма. Ответ России на очевидные враждебные шаги Пентагона (и Бухареста) предсказуем. Неизбежен новый виток развития группировки войск и сил Южного военного округа на Крымском полуострове.

Причем "ударный кулак" американских БПЛА управляется напрямую из США. Специалисты на передовом аэродроме отвечают лишь за взлет и посадку "Жнеца". Основной контроль и управление действиями американских тяжелых беспилотников, в том числе выбор цели, осуществляются с авиабазы "Крич" в штате Невада, по спутниковым каналам связи (задержка сигнала – полторы секунды). Полагаю, с безопасного расстояния Пентагону проще "подставлять" своих союзников и партнеров.

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