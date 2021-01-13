Визит Санду в Киев: петли анаконды в воздушном замке

Итоги визита новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Киев производят странное впечатление с точки зрения целей. Вступление в объединение, куда не берут, строительство объектов, на которые нет денег, и стратегический союз государств, от которых ничего не зависит. Единственный сухой остаток – это четкая декларация антироссийской направленности тандема Зеленский - Санду.

Мы строили-строили и наконец не построили

Если ознакомиться с текстом заявления по итогам переговоров молдавского и украинского президентов, не зная ситуации, возникает иллюзия, что его подписали два государства, обладающие большим количеством финансовых и технических ресурсов, административными возможностями для реализации масштабных инфраструктурных проектов и значительным опытом в их запуске.

Иначе как понимать, например, положение о том, что стороны намерены "повышать надежность и диверсифицировать поставки электроэнергии и энергоносителей, а также обеспечить большую прозрачность энергетического сектора". Речь идет, конечно же, о газе, который должен быть каким угодно, только не российским. Украина в этом вопросе намного "опередила" Молдову, покупая российский газ через европейских посредников с наценкой. Помнится, в свое время Киев предлагал и Кишиневу присоединиться к этой схеме подпитывания трейдеров из ЕС, получая голубое топливо не от "Газпрома", а реверсом. Майя Санду в долгу не осталась, ответив идеей транзита газа из Европы через Молдову на Украину. Все бы хорошо, но планируемые поставки газа из Румынии по газопроводу Унгены – Кишинев могут начаться в лучшем случае в 2022 году, а объемы поставок не превысят 1,5 миллиарда кубометров при годовом потреблении газа Молдовой в 2,5-3 миллиарда. Об Украине с ее энергозатратной экономикой и говорить не стоит, это для нее капля в море. Но бумага все стерпит, а продавать друг другу шкуру неубитого медведя, который в добром здравии еще бродит по лесу, можно до бесконечности.

Несколько более приземленными выглядят планы строительства ГЭС на Днестре. Но, как и в случае с газом, стороны сталкиваются с недостаточностью ресурсов, на сей раз водных. Украина настолько активно эксплуатирует гидроэнергетические мощности Днестра, что молдавские экологи бьют тревогу. Как предупредил директор Международной ассоциации Eco-Tiras хранителей реки Днестр Илья Тромбицкий, ввод в эксплуатацию 4-го гидроагрегата второй очереди Днестровской ГАЭС на территории Украины "вызовет колебания воды в реке, что приведет к деградации и разрушению экосистем нижнего Днестра. Исчезнут десятки видов растений, рыб и птиц. Будут созданы огромные экономические издержки для получения питьевой воды во многих населенных пунктах, в том числе в Кишиневе". Госпожа Санду не может об этом не знать, но для "евроинтеграции" гораздо важнее отказ от импорта электроэнергии из России, нежели водная безопасность страны.

"Назло" России планируется и строительство моста Ямполь - Косуэц с соответствующей транспортной магистралью в обход Приднестровья. В целом идея, конечно, хорошая, но ее выполнимость под вопросом, если учесть объем затрат и технологическую сложность объекта. "Уставшие" мосты на Украине уже стали притчей во языцех и предметом постоянных шуток.

Что объединяет эти наполеоновские планы — это не экономическая и логистическая целесообразность, а стремление "сократить зависимость" от России и Приднестровья, о котором, кстати, говорилось мало. По крайней мере, во время открытой части переговоров.

Куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет

Приоритетное внимание в политической повестке визита, безусловно, уделено европейской интеграции. В совместном заявлении оба лидера отметили, что стратегической целью Украины и Молдовы является достижение полноправного членства в Европейском союзе. Не станем обсуждать реалистичность подобной задачи. Брюссель неоднократно подчеркивал, что соглашения об ассоциации с ЕС, подписанные обеими странами, являются потолком для Киева и Кишинева, а максимум, на что они могут рассчитывать, — это программа Восточного партнерства, куда входят и члены ЕАЭС Белоруссия и Армения. Т. е. Восточное партнерство не ставит перед собой цели расширения ЕС.

Это же касается и инициативы "Триморья". Напомним, что "Инициатива трех морей" (ИТМ) представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Она не включает в себя страны бывшего СССР, за исключением уже вступивших в ЕС трех прибалтийских республик. На данный момент в рамках этого международного форума обсуждаются проекты создания автомагистрали Север - Юг Via Carpathia, Европейского маршрута E67, Rail Baltica, Янтарного железнодорожного грузового коридора, а также инфраструктуры по транспортировке газа между Балтийским, Черноморским и Адриатическим регионами.

Когда Украина начала настаивать на присоединении к инициативе и участии в саммитах объединения, Варшава, которая наравне с Загребом является одним из главных инициаторов "Триморья", решительно высказала протест, поскольку Украина не является членом Евросоюза. Т. е. куда собрались господа Санду и Зеленский, не совсем понятно. Скажу больше, последний саммит "Триморья" состоялся в 2018 году, в сфере строительства транспортных коридоров, что называется, конь не валялся, а обещанный США 1 миллиард долларов на развитие объединения так и остался на бумаге. Из-за приостановки финансирования со стороны ЕС заморожена и часть проектов, как, например, достройка Rail Baltica.

Между тем выбор именно проекта "Триморья" в качестве точки приложения совместных усилий Украины и Молдовы крайне показателен. И имеет весьма отдаленное отношение к задекларированному стремлению интегрироваться в ЕС. Скорее даже входит с ним в радикальное противоречие.

Европу пишем, США в уме

Идея удушения России посредством "петли Анаконды" впервые была предложена американским геополитиком Хэлфордом Дж. Маккиндером и развита в разработках Збигнева Бжезинского. После разрушения Варшавского договора и вступления восточноевропейских государств в ЕС американские стратеги направили свои усилия на создание в Восточной Европе "санитарного кордона" между РФ и "старой Европой" для недопущения формирования оси Берлин - Москва - Пекин.

Для реализации этих целей ставка была сделана на экспансионистские устремления Польши и Румынии. В частности, идея "Триморья" практически полностью повторяет план Йозефа Пилсудского по формированию Междуморья. В свою очередь, классик румынской геополитики Симион Мехидинць еще в начале ХХ века писал, что "континентальный фасад" от "Кенигсберга до Константинополя" является главным местом приложения румынской внешней политики.

На современном этапе усилиями Вашингтона в Восточной Европе создается противовес влиянию Парижа и Берлина, ведущую роль в котором играют Польша и Румыния. Первая "ответственна" за Прибалтику и Украину, вторая – за Молдову. Интересы США и восточноевропейских государств совпадают не только в части геополитики, но и в экономике, энергетике, развитии инфраструктуры и создании единого хозяйственного комплекса по оси "Север - Юг". Примером может служить ИТМ, настолько заинтересовавший президентов Украины и Молдовы, что они особо упомянули его в совместном заявлении. Ну а с приходом в Белый дом демократов во главе с Байденом следует ожидать не только усиления поддержки Соединенными Штатами всех подобных инициатив, но и реанимации многих забытых и признанных провалившимися.

Весьма характерно, что националистические организации Украины (ВО "Свобода", "Азов", Конгресс украинских националистов и т. д.) в своих программных документах в качестве внешнеполитического приоритета указывают не вступление в ЕС, а формирование Балто-Черноморского объединения с опорой на США и Великобританию. На словах декларируя стремление в ЕС, официальные власти Киева реализуют именно их повестку, играя на стороне США против Европы. В этом контексте показательно, что распорядителем 250 тысяч евро на поддержку независимых СМИ, которые пообещала Румыния в преддверии подготовки к внеочередным парламентским выборам, будет не сеть НПО, а Анна Гуцу, госсекретарь департамента по связям правительства Румынии с Республикой Молдова, еще недавно член Партии национального единства, ставящей целью воссоединение Республики Молдова с Румынией. Т. е. даже румынская гражданка Майя Санду в глазах Бухареста кажется уже недостаточно лояльной.

Если учесть вышеизложенное, визит нового президента на Украину выглядит совершенно по-иному. Его истинной целью является отнюдь не строительство мостов, не "борьба с контрабандой" из Приднестровья и даже не "совместный путь в Европу", а координация усилий с Киевом по формированию проамериканского санитарного кордона вокруг России при поддержке Варшавы и Бухареста. Именно с ними, а не с Брюсселем и Берлином будет осуществляться "европейская" интеграция.

До последнего молдаванина

Не нужно быть политологом, чтобы понять, что подобная активность не несет ничего позитивного молдавским гражданам. Потенциальные выгоды от исполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, которые, учитывая значительные объемы торговли с Евросоюзом, могли бы поддержать молдавскую экономику, будут нивелированы напряженностью, которая неминуемо возникнет в диалоге с "отцами-основателями" Евросоюза. А именно с ними необходимо решать вопросы углубления секторального сотрудничества, к которому на словах стремится Майя Санду.

Во-вторых, откровенно политические прожекты по торговле энергоносителями, никоим образом не обусловленные экономической выгодой, приведут к падению уровня жизни населения, удорожанию стоимости коммунальных услуг, общему повышению уровня цен и экологическим рискам. Попытки оторвать украинскую экономику, промышленность и энергетический сектор от России уже нанесли огромный ущерб Украине. В эту же воронку теперь пытается втянуться и Молдова.

Демарши Майи Санду в Киеве, как и ее декларации о необходимости вывода российских войск из Приднестровья при координации усилий по блокаде региона с Украиной будут иметь последствия в виде свертывания сотрудничества с Россией. Напомним, что льготный режим для молдавских экспортеров действует лишь до 31 марта 2021 года, после чего его будет необходимо продлевать. И здесь уже возникает вопрос, что более негативно повлияет на выбор Москвы: решение Майи Санду о проверке законности получения Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС или приветствие "Слава Украине".

К сожалению, как и предполагалось, из всех возможных вариантов внешнеполитической стратегии Майя Санду выбрала наихудший. Ни Европы, ни России, лишь геополитическая игра в интересах США.

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