"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон

Пока еще действующий президент Дональд Трамп подписал указ о разработке маломощных ядерных реакторов для вооруженных сил и исследования космоса.

Американцы решили развивать военное направление атомной энергетики. Впервые за полвека США воспользуются атомной энергией не только в ВМС.

Резервный источник

В Вооруженных силах США атомными реакторами оснащены подводные лодки и авианосцы. Благодаря этому самые крупные вымпела американского флота могут находиться в море практически неограниченное время.

Ядерную энергию используют и ВМС других стран. Например, у французов на атомной тяге — авианосец "Шарль де Голль", у России — тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий". Однако в США атомоходов гораздо больше. И американцы на собираются останавливаться на достигнутом.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного реактора малой мощности. Подобные источники энергии незаменимы для исследования дальнего космоса, где невозможно применение солнечной энергии, а также в оборонной сфере", — сообщает пресс-служба Белого дома.

Для чего именно понадобились компактные ядерные реакторы, власти не уточняют.

Эксперты портала defensenews.com считают, что речь идет о резервных источниках питания на армейских базах. Если на военном объекте пропадет электричество, реактор обеспечит энергией критически важное оборудование. Согласно тексту указа, испытания первого прототипа должны начаться в течение полугода — по мнению специалистов, на Невадском полигоне, одном из крупнейших в США.

Завоевать космос

Эксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден напоминает, что без ядерной энергии не обойтись в длительных полетах, в том числе пилотируемых, к Луне, Марсу и другим планетам. В перспективе — реакторы понадобятся для первых внеземных колоний. Некоторые специалисты считают, что новые технологии можно задействовать и на орбитальных оружейных платформах. В принципе, этот сценарий вполне укладывается в достаточно агрессивную доктрину Космических войск США, рассматривающую космос как потенциальное поле боя.

"Полагаю, американцам это нужно в первую очередь для космических целей, — рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас под словосочетанием "атомный реактор" подразумевают разные вещи. Во-первых, это устройство, работающее на основе цепной реакции деления урана со стержнями-замедлителями и регулировкой мощности. В России подобные установки уже созданы для изделий "Буревестник" и "Посейдон". Во-вторых — изотопные ядерные источники энергии, которые применяют на спутниках, радиобуях и метеостанциях. Они гораздо менее эффективны, но зато не так сильно фонят".

Эксперт напомнил, что в 50-60-х годах и в США, и в СССР пытались разработать компактный ядерный реактор для самолетов. Однако от этих проектов отказались — ни один, даже самый большой самолет, не мог потянуть систему биологической защиты экипажа. Поэтому применение реакторов ограничили крупными кораблями.

По словам Мураховского, до сих пор ни одной стране мира не удалось создать компактный реактор на реакции деления, который можно было бы использовать в пилотируемых самолетах, на кораблях небольшого водоизмещения или наземных транспортных средствах. В то же время эксперт сомневается, что американцы хотят повторить российские "Буревестник" и "Посейдон".

"Эти системы достаточно специфичны, — объясняет он. — Их сделали для гарантированного ответного удара в любых условиях при развязывании агрессором ядерной войны и для нивелирования западной системы противоракетной обороны. У американцев и так хватает оружия, более подходящего для их целей".

Проблема радиации

Ядерную силовую установку в свое время разрабатывали для межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Convair B-36, стоявших на вооружении ВВС США с 1949 по 1959 год. В носовой части летающей лаборатории NB-36H установили защитную 12-тонную капсулу. А реактор на быстрых нейтронах мощностью один мегаватт диаметром 1,2 метра и весом 16 тонн — в бомбоотсеке. Он должен был запускаться в полете и охлаждаться атмосферным воздухом, поступавшим через воздухозаборники в борту самолета. Экспериментальная машина совершила 47 вылетов, но ядерный двигатель включали лишь на короткие промежутки времени.

Хотя идея выглядела очень привлекательной. Такой летательный аппарат мог бы применяться как стратегический бомбардировщик или разведчик, способный нести боевое дежурство в воздухе без дозаправки несколько суток. Однако было слишком много проблем.

Во-первых, каждый атомолет — по сути, "грязная" бомба, которая вполне может упасть на своих. Во-вторых, экспериментальный борт и в воздухе тащил за собой "шлейф" радиоактивных веществ. Наконец, экипаж все равно сильно облучался. Развитие межконтинентальных баллистических ракет как основных средств доставки ядерного оружия окончательно лишило сложную и опасную программу атомолетов всяких перспектив.

В США пробовали установить ядерный реактор и на наземную технику. Двадцатипятитонный танк Chrysler TV-8 никогда не выпускали массово — он существовал в виде полноразмерного макета, оборудованного лишь частью штатных систем. Машину должен был приводить в движение паровой двигатель, тепло для которого поставлял небольшой атомный реактор. Впрочем, американские военные инновационного настроя оружейников корпорации Chrysler не оценили. Танк признали слишком сложным, а его боевые возможности сочли недостаточными для того, чтобы отказываться от традиционных машин. И 23 апреля 1956-го проект TV-8 закрыли.

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