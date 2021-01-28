Майя Санду – президент "перспективы, не заслуживающей доверия"

Эксперты считают, что вступление в ЕС новых государств представляется "отдаленным", а руководство Евросоюза относится к этим идеям "прохладно".

На днях Центр европейских политических исследований (CEPS) опубликовал статью, в которой с нескрываемым скепсисом отнесся к идеям дальнейшего расширения Евросоюза.

"Политика расширения" сейчас является такой только по названию, заявили эксперты центра. По их мнению, процесс переговоров даже со странами Западных Балкан, стоящими первыми в очереди на вступление в ЕС, не имеет перспективы — при том, что европейские чиновники чувствуют себя вполне комфортно, годами занимаясь бесплодными разговорами.

"Отношение к европейской перспективе для Западных Балкан, о которой постоянно повторяют в официальных документах ЕС, остается в лучшем случае прохладным", — говорится в статье.

Эксперты CEPS отмечают, что даже в отношении двух стран, с которыми начаты переговоры о вступлении в ЕС (Черногория с 2012 года и Сербия с 2014 года), темпы дискуссий остаются "замороженными". "За восемь лет, которые потребовались Хорватии, чтобы завершить переговоры о присоединении и стать полноправным государством-членом (в 2013 году), в случае Черногории за такой же период времени были временно закрыты только три пункта переговоров из 35", — отмечает CEPS.

На этом безрадостном фоне Майя Санду на своей инаугурации заявила, что будет "президентом европейской интеграции".

Давайте просто посмотрим на картину мертвого ледяного поля под названием "расширение ЕС", нарисованную европейскими экспертами. Это даже не пустыня, по которой Моисей 40 лет водил свой народ — по крайней мере, пророк точно знал, что делает.

Отношения Молдовы с Евросоюзом начались в 1994 году, с подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. А с начала 2000-х слова "европейская интеграция" прочно вошли в речь молдавских политиков. Прошло уже больше 20 лет, но даже сказать, что половина пути пройдена, нельзя. Ведь невозможно назвать "путем" стояние в тупике под названием "Ассоциация с ЕС" с ответвлением под вывеской "Восточное партнерство", который тоже заканчивается глухой стеной.

"Развитие отношений в рамках ассоциации с ЕС", "сотрудничество в Восточном партнерстве" — если это все, что могут произнести насчет евроинтеграции президент Молдовы и МИДЕИ, то они застряли в 2014 году, когда в этих формулировках еще была новизна. Как раз в этом году, напомним, Сербия вступила в переговоры о вступлении в ЕС. Прогресса в которых не добилась и по сию пору.

Очевидный факт — слова "европейская интеграция" в Кишиневе висят в воздухе, беспорядочно болтаясь на ветру, как флаги ЕС над дверями министерств.

Диалог со структурами ЕС по расширению отсутствует. Политики так давно отказываются отвечать на вопрос "когда Молдова подаст заявку в ЕС", что журналисты уже перестали его задавать. В Кишиневе не проводят форумы, посвященные собственно процессу евроинтеграции, не дискутируют на эту тему эксперты, не включают этот вопрос — "когда?" — в свои предвыборные программы политики.

На этом фоне решительно непонятно, что Майя Санду имела в виду, говоря о себе — "я буду президентом европейской интеграции". Впору переспросить: "Простите, президентом — чего?"

Последняя вспышка разговоров о дате подачи заявки на вступление наблюдалась в 2014 году, но уже тогда было понятно, что все это — пустота. Не более чем речевое сопровождение процесса подписания договора об ассоциации Молдовы с ЕС. Говорят, что цветы особенно резко пахнут перед тем, как умереть. Так вот, аромат евроинтеграции в Молдове был необычайно силен именно в том далеком году.

С тех пор много воды утекло, однако отказаться от слов "европейская интеграция", понятное дело, политики не могут себе позволить. В итоге в последние годы это понятие мутировало, изменилось до неузнаваемости и застыло в виде обещания "сначала поднимем Молдову до евростандартов, и вот тогда…".

Яркой иллюстрацией этого подхода стало создание в 2020 году политформирования "Партия "Европу строим дома" (ПЕСД), которую возглавил отставной полицейский чин Георге Кавкалюк. Успехом партия не пользуется, и Европу им пока удается строить исключительно в пределах партийного офиса. Что, в целом, не противоречит общей концепции "домашней стройки".

Майя Санду, говоря о европейской интеграции Молдовы, тоже не называет никаких дат и не рассуждает о "дорожных картах". Сближение с ЕС она, как это принято в последнее время, трактует как "реформирование институтов" — обеспечения демократии, соблюдения прав человека, проведения европейской политики и так далее.

Здесь есть забавный нюанс — говоря все это, Санду дословно повторяет предвыборные тезисы молдавских коммунистов образца 2005 года. Именно Владимир Воронин (при котором МИД и превратился в МИДЕИ) тогда первым из политиков заявил, что европейская интеграция — это "построение Европы в Молдове".

Это повторение — достаточный повод, чтобы любой сторонник евроинтеграции впал в депрессию. Представьте, что вы возглавляете исход в Европу, бредете по ледяной пустыне, думая, что движетесь вперед. И вдруг с ужасом видите плюшевого мишку, который девочка в длинной процессии обронила еще позавчера. И понимаете, что ходите по кругу.

"Уже более десяти лет процессы расширения ЕС не приводят к вступлению новых государств-членов. Даже на Западных Балканах, в анклаве ЕС с населением около 20 миллионов человек, не достигнуты цели стабильности и демократии. Перспектива членства для этих стран остается отдаленной и не заслуживающей доверия", — говорится в отчете другого аналитического центра — Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

И вот тут самое время задать вопрос — если уж сама перспектива европейской интеграции "не заслуживает доверия", то может быть не заслуживают доверия и политики, сделавшие евроинтеграцию своим главным лозунгом. К Молдове это относится самым непосредственным образом.

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