Что делают флаги ЕС на башнях в Молдове

Знаменами Евросоюза в Молдове политики и чиновники отвлекают внимание, прикрывая равнодушие, нежелание и неумение заботиться о собственном народе.

Важная перемена случилась сразу, как только Майя Санду заняла рабочий кабинет в здании президентской администрации.

В зал, где она проводит рабочие встречи, внесли флаг Европейского союза. Теперь президент Молдовы встречается с посетителями на идеологически правильном глубоком синем фоне со звездочками.

Флаг ЕС в Молдове — сакральная вещь. Как в случае с любым идолом, он обязателен к демонстрации и почитаем, хотя практической пользы от него нет никакой.

При упоминании символов Евросоюза, в обилии расставленных в Молдове по всем присутственным местам и государственным учреждениям, модно говорить о карго-культе. "Давайте изобразим, что мы в ЕС, развесим везде флаги, и тогда боги сделают нас членами Евросоюза", — как-то так должен звучать догмат этого еврокульта, где здания министерств, парламента и администрации президента играют роль капищ.

На самом деле, конечно, ни о какой мистике здесь речи не идет. Флаги — вещь сугубо практическая. Размещая чужие стяги на башнях замка, феодалы демонстрировали готовность служить сюзерену, например. В современную эпоху флаги нужны лидерам, чтобы вести за собой, воодушевлять и консолидировать сторонников.

Именно так пытался использовать знамя ЕС один из самых последовательных адептов европейской интеграции экс-премьер Владимир Филат, позже севший в тюрьму по обвинению в коррупции. Именно в его кабинете министров Майя Санду постигала нюансы государственного управления.

В апреле 2014 года, после того как Европейский союз предоставил Молдове безвизовый режим, Филат заявил, что "естественно", чтобы флаги ЕС висели не только на зданиях государственных учреждений, но и у граждан в домах.

"Европейский парламент предоставил Молдове четкую европейскую перспективу. Это естественно, чтобы флаг ЕС был представлен не только на или в зданиях государственных учреждений. Важно, чтобы он был, если хотите, в наших домах", — заявил тогда Филат.

С четкой европейской перспективой вышла промашка, а флаги так и остались. В роли средневекового символа преданности, чтобы им любовались иностранные гости, посещая Кишинев и просматривая стримы депутатов и руководителей Молдовы по телевизору.

Да, это именно для удовлетворения иностранных кураторов развешаны синие знамена с золотыми звездами по стране. А для кого еще-то? Не для граждан же Молдовы. Нам-то что эти знамена показывать?

"Показали бы лучше паспорт с рабочей визой", — наверное, так сказал бы любой житель Молдовы, разглядывая прилепленное к столбу объявление "Работа в Германии, легально. Только паспорта стран ЕС".

Для применения в более современном, не феодальном смысле флаг ЕС в Молдове не годится. Не может он никого ни воодушевить, ни консолидировать, хотя и появляется в Кишиневе на каждом митинге прозападных партий. "Синева и звезды" так и не стали для жителей страны пропуском в сытую "старую Европу". Прогуляться с ним можно разве что вдоль границ Молдовы, в дозволенном для прогулок периметре.

Однако есть у флагов ЕС, расставленных в рабочем кабинете Майи Санду, кабинетах министров и фойе парламента, одна уникальная, специфическая для нашей страны функция. А именно — отвлекать внимание от по-настоящему важных проблем и маскировать некомпетентность чиновников.

Не платят зарплату на железной дороге, задолженность в 35 миллионов леев, люди оплату труда не получали месяцами? А не хотите ли поговорить о европейской интеграции?

В школах катастрофически, смертельно не хватает учителей, а в больницах — докторов? Давайте помашем флагом ЕС. Смотрите, как он красиво переливается на солнце.

Доля жителей Молдовы за чертой бедности растет, каждый четвертый живет на две тысячи леев в месяц, а 11 процентов — на менее чем 1700 леев? Население к 2050 году рискует уменьшиться еще на четверть, села умирают? Представьте себе, как чудесно нам будет жить в Европейском союзе.

Может быть, хватит уже наводить тень флагов ЕС на плетень, хочется сказать. Десять лет непрерывной беготни по кругу с выкрикиванием бессмысленных лозунгов и размахиванием чужими флагами неизбежно приводят к деградации — и уже привели. А если отобрать у политиков в Кишиневе слово "евроинтеграция" — то у них не останется ничего. Вернее, от них не останется ничего такого, что можно было бы предъявить избирателям.

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