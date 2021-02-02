"Генерал – вперед": от Сталинграда – до Молдавии, Австрии и Китая

Это маршал Родион Яковлевич Малиновский, сыгравший ключевую роль в освобождении от немецко-румынских войск советского Причерноморья, руководивший Ясско-Кишиневской операцией и очищением от гитлеровцев Румынии.
Под Сталинградом 2-я гвардейская армия Малиновского встала на пути войск Манштейна, стремившихся деблокировать окруженную группировку Паулюса. До заветной цели гитлеровцам остался лишь один переход, около 35 километров. Однако достигнуть ее они так и не смогли. В советском кинофильме "Горячий снег", снятом по одноименному роману Юрия Бондарева, роль командарма 2-й гвардейской сыграл Георгий Жженов.
Малиновский – уроженец Одессы. В начале Первой мировой войны, еще не достигнув призывного возраста, он добровольцем ушел на фронт (приписав себе лишних два года). В 1916 году, излечившись от тяжелого ранения, в составе русского экспедиционного корпуса он был направлен во Францию – помогать союзникам в войне с общим врагом.
На Западном фронте ефрейтор Малиновский воевал весьма смело, за что удостоился Военного креста Франции и русского Георгиевского креста. Во время французской кампании одессит расширил свои познания французского языка, который начал изучать еще до войны.
Вернувшись на родину, Малиновский вступил в Красную армию, началась его профессиональная военная карьера. В 1936 году он получил чин полковника, а спустя год был отправлен на гражданскую войну в Испанию. На Пиренеях "колонель Малино" разрабатывал боевые операции Испанской Республиканской армии. Здесь он укрепил навыки общения на романских языках.
Знакомство Малиновского с Молдавией состоялось весной 1941 года, когда он возглавил сформированный в Рыбнице 48-й стрелковый корпус, дислоцированный в Бельцах. 6–7 июля корпус под командованием генерал-майора Малиновского вел бои под Кишиневом, после чего отступил за Днестр. Затем последовали ожесточенные бои в Причерноморье, под Харьковом и на Дону.
Возглавив после Сталинградской битвы Юго-Западный (впоследствии 3-й Украинский) фронт, Малиновский руководил советским наступлением в Причерноморье к румынским границам. Его войска освобождали Донбасс, Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог.
В марте 1944 года на 3-й Украинский фронт была возложена задача разгрома 300-тысячной немецко-румынской группы армий "Южная Украина", которая сосредоточилась в междуречье Южного Буга и Днестра. Вражеские войска прикрывали Одессу, через которую шло снабжение гитлеровской группировки в Крыму.
Перед советскими войсками ставилась задача форсировать Южный Буг, освободить Одессу, не дать уйти за Днестр основным силам противника, а самим прорваться в Бессарабию и выйти к реке Прут. Наступать предстояло в условиях весенней распутицы, преодолевая хорошо подготовленную оборону.
Когда на третий день наступления – 28 марта - немецко-румынская оборона на Южном Буге была прорвана, из-под Вознесенска правофланговые советские армии нанесли неожиданный рассекающий удар на юго-запад. Их целью была узловая станция Раздельная и побережье Днестровского лимана. 4 апреля Раздельная была взята, а вместе с тем прервано транспортное сообщение гитлеровцев между Одессой и Тирасполем. Над Одесской группировкой нависла угроза окружения.
Однако 6–7 апреля противник нанес контрудар и смог эвакуировать в Бессарабию основную часть одесского гарнизона. Родной город Малиновского был освобожден 10 апреля, через два дня советские войска вступили в Тирасполь.
Максимальных задач, поставленных перед Одесской операцией, достичь не удалось. Тем не менее значительная территория с крупными городами была освобождена, крымские дивизии немцев и румын оказалась в критическом положении. На правом берегу Днестра были захвачены значительные плацдармы, что облегчало дальнейшее наступление советских войск.
Во время боев в Буго-Днестровье Малиновский совершенствовал тактику ведения наступлений: использование конно-механизированных соединений, специальных мобильных передовых отрядов. Оснащенные бронетехникой, такие отряды действовали в обход крупных очагов вражеского сопротивления с целью перехвата вражеских коммуникаций.
Навыки "генерала – вперед" (как часто за глаза называли Малиновского) были очень востребованы в ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции. По этой причине в мае 1944 года он был назначен командующим 2-м Украинским фронтом на направление главного удара.
Позиции этого войскового соединения пролегали через северные районы Молдавской ССР, в том числе и город Бельцы, где Малиновский начинал Великую Отечественную войну. Соответственно, жители этой части Молдавии, мобилизованные в Красную армию весной–летом 1944 года, пополняли воинские части 2-го Украинского фронта.
К примеру, легендарный Герой Советского Союза Ион Солтыс был призван в мае 1944 года на территории Каменского района МССР и проходил обучение в запасном полку 2-го Украинского фронта. Боевое крещение он получил в ходе Ясско-Кишиневской операции. Схожим образом начинался боевой путь бельчанина, кавалера трех орденов Славы Василия Ткача.
Армиям Малиновского нужно было вести наступление на территории Запрутской Молдовы, от Ясс к Дунаю. Здесь им предстояло добиться цели, оставшейся нереализованной в ходе Одесской операции. Группировка "Южная Украина" должна была прекратить существование. А для этого необходимо было отрезать ей путь отступления из Бессарабии и Западной Молдовы вглубь Румынии. Ее закрепление в районе "Фокшанских ворот" (между Южными Карпатами и Дунаем) грозило сильно замедлить советское продвижение на Балканы.
На этот раз стремительность советского наступления, медлительность немцев в отводе своих войск и свержение Антонеску способствовали безоговорочной победе. 24 августа (на четвертый день наступления) кольцо окружения Ясско-Кишиневской группировки противника замкнулось. В плен попали свыше 200 тысяч вражеских солдат и офицеров.
Ноу-хау Ясско-Кишиневской операции стало введение танковой армии на участке наступления фронта Малиновского уже в первый день боев. Для концентрированных ударов по опорным пунктам противника танки непосредственной поддержки пехоты не передавались в полки и батальоны, а находились в непосредственном распоряжении комдивов. Все это в совокупности с высокой выучкой советской пехоты и сверхмощной артподготовкой обеспечило быстрый прорыв обороны противника и стремительно продвижение вглубь Румынии.
Малиновский отменно использовал потенциал бронетанковых сил. Совсем не случайно Военной академии бронетанковых войск СССР и РФ впоследствии было присвоено имя Р. Я. Малиновского.
27 августа, когда еще не все немецкие подразделения, попавшие в окружение, сложили оружие, Малиновский отдал приказ своим войскам нанести удар по немецким в Плоешти. После занятия этого нефтеносного района советским войскам следовало двигаться к Бухаресту, где еще шли бои между румынскими частями и германским гарнизоном.
Красная армия вступила в румынскую столицу 30 августа, а 12 сентября в Москве было заключено перемирие между Антигитлеровской коалицией и Румынским королевством. От имени всей коалиции соглашение с Бухарестом подписал теперь уже маршал Малиновский.
Советский маршал был назначен главой Союзной контрольной комиссии в Румынии (СКК). Этот орган действовал от имени основных союзных держав: СССР, США и Великобритании. Он следил за выполнением Румынией условий перемирия, в том числе привлечением к ответственности чиновников и военных, причастных к злодеяниям фашистов. Уполномоченные СКК были представлены в органах государственной власти королевства, в особо значимых учреждениях.
В том, что одессит Малиновский возглавил СКК в Румынии, весьма символично. Ведь его родной город почти три года находился под румынской оккупацией. Это назначение Малиновского было и вполне рационально, т. к. среди советских военачальников он имел наибольший опыт пребывания за рубежом, знал европейские порядки, владел языками романской группы.
Работа в СКК была отнюдь не главной заботой маршала. В центре его внимания продолжали оставаться боевые действия против гитлеровцев.
По условиям перемирия Румыния объявила войну Германии и выделила для этого 20 своих дивизий, поступавших в оперативное подчинение 2-го Украинского фронта. При поддержке двух румынских армий (правда, недоукомплектованных и весьма слабо вооруженных) войска Малиновского сумели отбросить немцев и венгров от перевалов в Южных Карпатах. Затем советско-румынские войска освободили Северную Трансильванию, создав условия для возврата этого региона под суверенитет Бухареста. Ведь по решению Гитлера и Муссолини данный регион с 1940 года принадлежал Венгрии.
Король Михай I по случаю полного изгнания гитлеровцев из Румынии так обращался к советскому руководству: "...я устремляю помыслы к славным советским бойцам, которые пожертвовали свои жизни за нашу священную землю. Их жертвы останутся неизгладимыми в памяти всех румын, навсегда укрепят дружеские связи между нашими народами".
Ряд дивизий, пополненных жителями Молдавии, продолжили свое победоносное наступление под командованием Малиновского. Впереди их ждали бои за Венгрию, освобождение Чехословакии и Австрии. А некоторые из них летом 1945 года пересекли всю Россию и приняли участие в заключительном действе Второй мировой войны. На Забайкальском фронте, который возглавил маршал Малиновский, они нанесли поражение Квантунской армии Японии.
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