"Генерал – вперед": от Сталинграда – до Молдавии, Австрии и Китая

В день победы советских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, прекрасный повод вспомнить о знаменитом участнике тех событий, чей боевой путь неразрывно связан с нашей страной.

Это маршал Родион Яковлевич Малиновский, сыгравший ключевую роль в освобождении от немецко-румынских войск советского Причерноморья, руководивший Ясско-Кишиневской операцией и очищением от гитлеровцев Румынии.

Под Сталинградом 2-я гвардейская армия Малиновского встала на пути войск Манштейна, стремившихся деблокировать окруженную группировку Паулюса. До заветной цели гитлеровцам остался лишь один переход, около 35 километров. Однако достигнуть ее они так и не смогли. В советском кинофильме "Горячий снег", снятом по одноименному роману Юрия Бондарева, роль командарма 2-й гвардейской сыграл Георгий Жженов.

Малиновский – уроженец Одессы. В начале Первой мировой войны, еще не достигнув призывного возраста, он добровольцем ушел на фронт (приписав себе лишних два года). В 1916 году, излечившись от тяжелого ранения, в составе русского экспедиционного корпуса он был направлен во Францию – помогать союзникам в войне с общим врагом.

На Западном фронте ефрейтор Малиновский воевал весьма смело, за что удостоился Военного креста Франции и русского Георгиевского креста. Во время французской кампании одессит расширил свои познания французского языка, который начал изучать еще до войны.

Вернувшись на родину, Малиновский вступил в Красную армию, началась его профессиональная военная карьера. В 1936 году он получил чин полковника, а спустя год был отправлен на гражданскую войну в Испанию. На Пиренеях "колонель Малино" разрабатывал боевые операции Испанской Республиканской армии. Здесь он укрепил навыки общения на романских языках.

Знакомство Малиновского с Молдавией состоялось весной 1941 года, когда он возглавил сформированный в Рыбнице 48-й стрелковый корпус, дислоцированный в Бельцах. 6–7 июля корпус под командованием генерал-майора Малиновского вел бои под Кишиневом, после чего отступил за Днестр. Затем последовали ожесточенные бои в Причерноморье, под Харьковом и на Дону.

Возглавив после Сталинградской битвы Юго-Западный (впоследствии 3-й Украинский) фронт, Малиновский руководил советским наступлением в Причерноморье к румынским границам. Его войска освобождали Донбасс, Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог.

© Sputnik Маршалы Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков (4 справа), Родион Яковлевич Малиновский (3 справа), Александр Михайлович Василевский (2 справа)

В марте 1944 года на 3-й Украинский фронт была возложена задача разгрома 300-тысячной немецко-румынской группы армий "Южная Украина", которая сосредоточилась в междуречье Южного Буга и Днестра. Вражеские войска прикрывали Одессу, через которую шло снабжение гитлеровской группировки в Крыму.

Перед советскими войсками ставилась задача форсировать Южный Буг, освободить Одессу, не дать уйти за Днестр основным силам противника, а самим прорваться в Бессарабию и выйти к реке Прут. Наступать предстояло в условиях весенней распутицы, преодолевая хорошо подготовленную оборону.

Когда на третий день наступления – 28 марта - немецко-румынская оборона на Южном Буге была прорвана, из-под Вознесенска правофланговые советские армии нанесли неожиданный рассекающий удар на юго-запад. Их целью была узловая станция Раздельная и побережье Днестровского лимана. 4 апреля Раздельная была взята, а вместе с тем прервано транспортное сообщение гитлеровцев между Одессой и Тирасполем. Над Одесской группировкой нависла угроза окружения.

Однако 6–7 апреля противник нанес контрудар и смог эвакуировать в Бессарабию основную часть одесского гарнизона. Родной город Малиновского был освобожден 10 апреля, через два дня советские войска вступили в Тирасполь.

Максимальных задач, поставленных перед Одесской операцией, достичь не удалось. Тем не менее значительная территория с крупными городами была освобождена, крымские дивизии немцев и румын оказалась в критическом положении. На правом берегу Днестра были захвачены значительные плацдармы, что облегчало дальнейшее наступление советских войск.

© Sputnik / Владимир Гальперин Ясско-Кишинёвская операция

Во время боев в Буго-Днестровье Малиновский совершенствовал тактику ведения наступлений: использование конно-механизированных соединений, специальных мобильных передовых отрядов. Оснащенные бронетехникой, такие отряды действовали в обход крупных очагов вражеского сопротивления с целью перехвата вражеских коммуникаций.

Навыки "генерала – вперед" (как часто за глаза называли Малиновского) были очень востребованы в ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции. По этой причине в мае 1944 года он был назначен командующим 2-м Украинским фронтом на направление главного удара.

© Sputnik / Сергей Лоскутов Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади

Позиции этого войскового соединения пролегали через северные районы Молдавской ССР, в том числе и город Бельцы, где Малиновский начинал Великую Отечественную войну. Соответственно, жители этой части Молдавии, мобилизованные в Красную армию весной–летом 1944 года, пополняли воинские части 2-го Украинского фронта.

К примеру, легендарный Герой Советского Союза Ион Солтыс был призван в мае 1944 года на территории Каменского района МССР и проходил обучение в запасном полку 2-го Украинского фронта. Боевое крещение он получил в ходе Ясско-Кишиневской операции. Схожим образом начинался боевой путь бельчанина, кавалера трех орденов Славы Василия Ткача.

Армиям Малиновского нужно было вести наступление на территории Запрутской Молдовы, от Ясс к Дунаю. Здесь им предстояло добиться цели, оставшейся нереализованной в ходе Одесской операции. Группировка "Южная Украина" должна была прекратить существование. А для этого необходимо было отрезать ей путь отступления из Бессарабии и Западной Молдовы вглубь Румынии. Ее закрепление в районе "Фокшанских ворот" (между Южными Карпатами и Дунаем) грозило сильно замедлить советское продвижение на Балканы.

На этот раз стремительность советского наступления, медлительность немцев в отводе своих войск и свержение Антонеску способствовали безоговорочной победе. 24 августа (на четвертый день наступления) кольцо окружения Ясско-Кишиневской группировки противника замкнулось. В плен попали свыше 200 тысяч вражеских солдат и офицеров.

© Sputnik / Владимир Гальперин Ясско-Кишинёвская операция

Ноу-хау Ясско-Кишиневской операции стало введение танковой армии на участке наступления фронта Малиновского уже в первый день боев. Для концентрированных ударов по опорным пунктам противника танки непосредственной поддержки пехоты не передавались в полки и батальоны, а находились в непосредственном распоряжении комдивов. Все это в совокупности с высокой выучкой советской пехоты и сверхмощной артподготовкой обеспечило быстрый прорыв обороны противника и стремительно продвижение вглубь Румынии.

Малиновский отменно использовал потенциал бронетанковых сил. Совсем не случайно Военной академии бронетанковых войск СССР и РФ впоследствии было присвоено имя Р. Я. Малиновского.

27 августа, когда еще не все немецкие подразделения, попавшие в окружение, сложили оружие, Малиновский отдал приказ своим войскам нанести удар по немецким в Плоешти. После занятия этого нефтеносного района советским войскам следовало двигаться к Бухаресту, где еще шли бои между румынскими частями и германским гарнизоном.

© Sputnik / Ольга Ландер Ясско-Кишинёвская операция

Красная армия вступила в румынскую столицу 30 августа, а 12 сентября в Москве было заключено перемирие между Антигитлеровской коалицией и Румынским королевством. От имени всей коалиции соглашение с Бухарестом подписал теперь уже маршал Малиновский.

Советский маршал был назначен главой Союзной контрольной комиссии в Румынии (СКК). Этот орган действовал от имени основных союзных держав: СССР, США и Великобритании. Он следил за выполнением Румынией условий перемирия, в том числе привлечением к ответственности чиновников и военных, причастных к злодеяниям фашистов. Уполномоченные СКК были представлены в органах государственной власти королевства, в особо значимых учреждениях.

В том, что одессит Малиновский возглавил СКК в Румынии, весьма символично. Ведь его родной город почти три года находился под румынской оккупацией. Это назначение Малиновского было и вполне рационально, т. к. среди советских военачальников он имел наибольший опыт пребывания за рубежом, знал европейские порядки, владел языками романской группы.

Работа в СКК была отнюдь не главной заботой маршала. В центре его внимания продолжали оставаться боевые действия против гитлеровцев.

По условиям перемирия Румыния объявила войну Германии и выделила для этого 20 своих дивизий, поступавших в оперативное подчинение 2-го Украинского фронта. При поддержке двух румынских армий (правда, недоукомплектованных и весьма слабо вооруженных) войска Малиновского сумели отбросить немцев и венгров от перевалов в Южных Карпатах. Затем советско-румынские войска освободили Северную Трансильванию, создав условия для возврата этого региона под суверенитет Бухареста. Ведь по решению Гитлера и Муссолини данный регион с 1940 года принадлежал Венгрии.

Король Михай I по случаю полного изгнания гитлеровцев из Румынии так обращался к советскому руководству: "...я устремляю помыслы к славным советским бойцам, которые пожертвовали свои жизни за нашу священную землю. Их жертвы останутся неизгладимыми в памяти всех румын, навсегда укрепят дружеские связи между нашими народами".

архив Владислава Думанова Король Михай

Ряд дивизий, пополненных жителями Молдавии, продолжили свое победоносное наступление под командованием Малиновского. Впереди их ждали бои за Венгрию, освобождение Чехословакии и Австрии. А некоторые из них летом 1945 года пересекли всю Россию и приняли участие в заключительном действе Второй мировой войны. На Забайкальском фронте, который возглавил маршал Малиновский, они нанесли поражение Квантунской армии Японии.

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