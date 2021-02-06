Итальянские предки и "Сказание" о происхождении молдаван

Одна из самых загадочных молдавских летописей сохранила драгоценные сведения об истории нашего народа со времен, предшествующих основанию молдавского государства, и о том, при каких обстоятельствах и кем оно было образовано.

Благодаря древним авторам, создававшим исторические сочинения, летописи, хроники, и бережному отношению к их работам потомков, сумевших сохранить драгоценное наследие предков, современники могут узнать о начальных временах своей страны и своего народа. Погрузиться в далекое прошлое и ощутить преемственность событий, а себя воспринимать как частичку и следствие многоликих и подчас удивительных событий старины.

Благодаря сохранившимся письменным источникам мы знаем о деяниях многих народов Европы. В этом списке "История франков", "История Бриттов", "Деяния венгров", "Повесть временных лет" и т. д. Среди этих жемчужин средневекового повествования о народах и странах есть молдавская – "Сказание вкратце о молдавскых господарех, отколе начася Молдовскаа земля" (далее – "Сказание").

В "Сказании" ясно прослеживается хронологический порядок событий – они описаны с точки зрения осведомленного человека своей эпохи, но для современных читателей подчас совершенно непонятны, поэтому требуют разъяснений, в том числе историков и географов, которые могут объяснить не только общую канву, но и отдельные детали произведения.

Предки молдаван жили в Северо-Восточной Италии

В первых строках "Сказания" заключены триста лет истории и география исхода.

(От) Града Виницѣи приидоша два брата: Романъ да Влахата, во християнстѣй вѣре сущи избѣгоша от гонениа ерѣтикъ на христианѣ и придоша в мѣсто, нарицаемое Старый Римъ, и создаша себѣ градъ по имени своему, Романъ, изживше лѣта (многа), они и род их, доколѣ отлучися Формос папа от православиа в латиньство.

События, описанные в этих строках, происходят в северо-восточной части современной Италии – областях Венеция и Фурлания.

Князья Роман и Влахата

В "Сказании" сообщаются имена двух братьев. Роман и Влахата – предводители племен (предков молдаван), они со своим народом переселяются из-за гонений на христиан. Исход народа в Центральную Европу и на Балканы начинается после завоевания лангобардами северо-восточной части современной Италии в 568 году новой эры.

© Sputnik / Евгений Паскарь Карта расселения влахов, реконструкция.

Для средневекового переписчика упоминание Венеции ассоциировалось не со столичным городом, а с государством, ядром которого была историко-географическая область на северо-востоке Италии. И это было понятно для тех, кто сохранял средневековое предание.

Новая родина – Старый Рим

Далее "Сказание" говорит о переселении племен на новую родину, загадочно именуя ее Старым Римом. Здесь решили основать столицу, название которой было дано по имени одного из братьев – Роман. Где же находилась эта страна Старый Рим? Загадка о Старом Риме – одна из основных, так как ее решение объясняет географию и хронологию происходящих событий, описываемых в "Сказании".

Упоминание о Старом Риме предполагает существование Нового Рима. Этим Новым Римом был город, основанный императором Константином в 330 году новой эры и названный в его честь Константинополем, ставшим новой столицей Римской империи. Старая же столица императора Константина находилась в городе Сердика – она же Сардакия, она же современная София – столица Болгарии.

Сердика, а также обширные области вокруг нее в сознании многих поколений оставались землями Старого Рима, где, согласно "Сказанию", одно из влашских племен основало собственный город по имени главы своего княжеского рода – Роман, существующий и сейчас у слияния рек Малый и Большой Искыр (в 70 км к северо-востоку от Софии и 80 километрах к югу от Дуная).

Сегодня Роман - небольшой городок. Он расположен в одной из живописных долин горного массива, покрытого со всех сторон дремучим лесом, – место, защищенное природой от внезапного нападения врагов в ввиду особенности ландшафта. Город как бы скрыт от любопытных глаз путешественников, передвигающихся по главным дорогам страны.

Таким образом, предки молдаван из области Венеция переселились на Балканы, основав свою столицу – город Роман на реке Искыр.

Когда же был основан тот старый город Роман на реке Искыр в Старом Риме – в Болгарии? Сообщение о Формозе дает четкую хронологическая подсказку о том, когда земли Старого Рима и город Роман населяли предки молдаван – влахи, в то время, когда Формоз был папой римским, т. е. с 891 по 896 год.

Расселение влахов в районе Романа подтверждается этнографическими данными: большая группа представителей этноса проживала здесь как минимум до конца XIX века, крупная область влашского населения выделена внутри основного болгарского массива именно в этом районе и обозначена на некоторых картах.

Молдавская марка и князь Неймет

Далее "Сказание" повествует о захвате Нового Рима (Константинополя) крестоносцами 13 апреля 1204 года и разгоревшемся конфликте между ними и влахами на Балканах.

Затем сообщается о нашествии монголо-татар на Молдавию в 1241 году и бегство князя Неймета (с чьим именем, без сомнения, связан западный молдавский город и замок Нямц, Нямец – Немечь (Нѣмечь в горахъ) из "Списка русских городов дальних и ближних", составленного в XIV веке митрополитом Киприаном), из страны на запад, в Паннонию.

В немецком (тевтонском) происхождении Неймета сомневаться невозможно.

Бродники Молдавии

Бродники – вольные поселенцы на южных и юго-восточных границах Древнерусского государства, упоминаемые в древнерусских летописях с середины XII века, несомненно, расселялись в лесостепях Северо-Молдавской равнины – там, где "Сказанием" будут отмечены "татарские кочевища".

© Sputnik / Евгений Паскарь Молдавский народ на карте М.Зойтера, 1730 год. Фрагмент

"Земли, что простираются и до границ продников" ("за горами снежными", Загорская земля) на краю земли Кройцбурга, упомянутые в начале 1222 г. во владении Тевтонского ордена, – совершенно очевидно, первое упоминание территориально-политического образования, ставшего ядром Молдавского княжества.

Приглашение венгерского короля

Упоминает "Сказание" и загадочную историю о венгерках-латинянках – "новых женах" предков молдаван после их переселения из Болгарии в Прикарпатье – Крижу и Марамуреш – по приглашению венгерского короля.

© Sputnik / Евгений Паскарь Горный хребет Стара Планина недалеко от города Роман

Во второй части "Сказания" повествуется о переселении уже из Марамуреша в восточно-карпатские земли предков молдаван, об избрании первого молдавского господаря и воеводы Драгоша, основании им первых поселений – Первое место (город) на Молдаве и место Баня – ныне центр коммуны Бая Сучавского уезда на территории Румынии. О городе Молдава упоминается в молдавских летописях, она отмечена на многих европейских картах, изданных в XVI–XVII веках.

Основание государства

Примечательно, что "Сказание" упоминает реку Молдава – именно в такой форме – до заселения волохами Молдавии, а основание молдавского государства относит к последней четверти XIII века, но не позднее 1290 года. В этом смысле заслуживает внимания отмеченная еще Дмитрием Кантемиром дата прихода Драгоша в Молдавию и Раду Негру в Мунтению (Угровлахию) – 1274 год.

© Sputnik / Евгений Паскарь Город Роман на берегу реки Искыр

Таким образом, согласно молдавским летописям, предки молдаван волохи (или влахи) переселились из Марамуреша в Молдавию и стали называться молдаванами. Об этой смене этнонима пишет известный молдавский летописец XVII века Мирон Костин:

Нямул Цэрий Молдовей де унде се т[э]рэгэнязэ?

Дин цэриле Рымулуй, тот омул се крязэ,

Траян ынтыю ымпэратул, супуинду пе дахий

Драгош апой ын молдовень пременинду пре влахь.

Род Страны Молдавской откуда происходит?

Из земель Римских, каждый человек знает,

Траян первый император, подчинивший даков.

Драгош затем в молдаван превратил влахов.

В легенде об основании Молдавского княжества скрыта еще одна загадка, решение которой уводит нас в глубокую древность, раскрывая новые горизонты нашей истории.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova