Дети МССР и дети Молдовы – как было и как стало

"Как мы выжили, дети 70-х" (80-х, 90-х, нужное подставить), - моднейшая тема пабликов и СМИ на постсоветском пространстве, гарантирующая высокий интерес читателей, обсуждения и скандалы "ностальгирующих" по СССР и их оппонентов, ностальгией не страдающих. Многие, кстати, всерьез убеждены, что современные дети лишены радостей прошлого или просто не в состоянии понять нечто прекрасное и сладостное, таящееся в минувшем. Давайте попробуем без эмоций, охладив сердца, вспомнить прошлое и сравнить его с настоящим – речь о детстве и радостях, с ним связанных.

© Sputnik / Vitaliy Karpov Дети на катке, 1976 год.

Игрушки, в которые мы играли – тогда их было немного, но покупка каждой была праздником. "Детский мир" на нынешнем проспекте Виеру был входом в сказочный мир. Сложно себе представить магазин без китайских игрушек – но именно такими когда-то они все и были. Что я запомнил и чего я страстно желал – олимпийский мишка, милый и тяжелый. Подъемный кран с тросами-нитями, крюком и поворотным механизмом. Большой конструктор с увесистой книжкой-инструкцией моделей для сборки. Отдельная тема – кубик Рубика. Пик их популярности в СССР пришелся на 1984 год. Достать головоломку было невозможно – без везения или связей.

© AFP 2020 / Patrik Stollarz Кубик Рубика.

У меня, вероятно, не было ни того, ни другого, поэтому игрушку я приобрел только через несколько лет. И быстро научился собирать кубик – в журнале "Наука и Жизнь" печатали формулы сборки. Из несбывшегося – игра "За рулем", стоила она 10 рублей и также была дефицитом. И игрушечная железная дорога – их везли из ГДР. Говорить про нынешние игрушки, перечислять ассортимент и разбираться во всех пластах детского сознания не хватит времени. На это можно потратить целую жизнь. Отмечу лишь, что в наше время мода на различные игрушки накатывает очень частыми волнами. Все родители, думаю, в курсе.

© Sputnik / Павел Лисицын Электровикторина времен СССР.

Гаджеты и их аналоги. Сравнивать тут сложно, но все же попытаюсь. Игра "Волк ловит яйца" считалась верхом развития IT-технологий предперестроечных времен (только недавно я узнал, что ее "позаимствовали" у японцев). В подростковом возрасте у меня был программируемый калькулятор "Электроника МК-61". В него можно было вбить 105 вычислительных операций и играть в "Морской бой", к примеру. Позже появились персональные компьютеры, которые загружались с кассетных магнитофонов. Отдельная тема – игровые автоматы. Счастье за 15 копеек – именно так можно назвать нахождение в игровом зале при времени игры от одной минуты до трех. Интересно, что они вроде как есть в Кишиневе и сейчас, те самые – "Морской бой", "Меткий стрелок", "Ралли", "Подводная лодка", "Воздушный бой".

Информационная революция разворачивалась у нас на глазах – интернет и стремительное развитие компьютерных технологий, пожалуй, сильнее всего изменили досуг и образ жизни современных детей. Любой родитель в курсе, что "отодрать" ребенка от компьютера или смартфона - задача сложнейшая и порой невыполнимая. Социальные сети, игры, чаты и сейчас уже "ТикТок " стали занимать огромную часть жизни современных детей, заменяя порой жизнь реальную. И дети получают не три минуты игрового времени, а столько, сколько проходит от начала игры до выдирания родителями гаджета из рук ребенка.

© Sputnik / V. Sakk Изобретатели из Клуба юных техников в СССР

Спортивные развлечения. У велосипедов и самодельных самокатов на подшипниках из прошлого появилось множество конкурентов – скутеры, гироскутеры, электросамокаты, ролики. Возможности выбора тут ограничены только возможностями финансовыми. Кстати, часто "ностальгирующие" по прошлому с удалью, достойной лучшего применения, бахвалятся отсутствием шлемов при катании и различными рискованными выходками в своем детстве. Увы, статистика покалеченных и погибших от несоблюдения правил безопасности как тогда, так и сейчас не должна давать поводов для хвастовства. Что касается тренировок и спорта - спортивные секции и кружки, коими изобиловало советское время, есть, конечно же, и сейчас – правда, многие из них платные. Но не все.

© Sputnik / I. Zotin Мальчики на мотоцикле, 70-е годы.

Музыка. С модной музыкой в советское время были проблемы. Во-первых, то, что было самым интересным, было идеологически "невыдержанным" и свободного доступа к этой музыке не было. Тот, кто по-настоящему этим увлекался, записи "доставал" – переписывал с затертых бобин на затертые кассеты, покупал пластинки на "музыкальных биржах", ездил в Одессу за записями и так далее. Понятно, что детям тут было сложнее, многим приходилось формировать свои вкусы на основе родительских и старших братьев и сестер. Сейчас же символом ребенка-меломана стала орущая портативная колонка в общественном месте. Рок почти не слышен, музыкой протеста стал матерящийся Моргенштерн или романтик Тима Белорусских. Ужасаться современными молодежными вкусами не стоит – лучше послушать эти записи и попытаться проникнуться.

Книги, кино и мультфильмы. Говорят тогда читали все – увы, по своим одноклассникам я этого не замечал. Но были любители чтения, как и сейчас. Кинематограф разнообразием не радовал - до появления видеозалов "по рублику" приходилось смотреть только то, что выходило в прокат. В перестройку на экраны прорывались уже и зрелищные фильмы, "Кинг-Конг" к примеру, что приводило к массовому ажиотажу. А по телевизору все ждали "мультиков" – к сожалению, самые любимые вроде "Тайны третьей планеты" показывали редко, в основном крутили кукольные и нравоучительные истории, почему яркие и рисованные мультфильмы показывали так редко, я не знаю – а порой и сейчас об этом думаю.

© Sputnik / РИА Новости Мультфильм "Винни-Пух и день Забот", 1972 год.

Лакомства. "Тот самый пломбир" как образ счастливого советского детства давно навяз в зубах. Ассортимент был скуден, выбор минимален. Вероятно, кто-то скажет про экологическую чистоту "тех самых" лакомств, но меня и тут терзают сомнения. Почву тогда обильно травили пестицидами, а ГОСТы соблюдались далеко не всегда. Впрочем, ощущать счастье от поедания любимых сладостей это в прошлом не мешало. Сейчас есть все – но опять-таки не для всех – все дело в стоимости яркого и вкусного разнообразия.

© Sputnik / Boris Kavashkin Любимое лакомство - эскимо, СССР, 1972 год

Безопасность. Одна из любимых тем в социальных сетях – миф о безопасном детстве, в котором не было насильников, маньяков и прочих подонков, дескать ребенка можно было утром вытолкать на улицу и до вечера о нем забыть без всяких поводов для беспокойства. И снова "увы". Извращенцы были и тогда, в парках "дежурили" эксгибиционисты, а чудовища Чикатило и Сливко убивали именно во времена брежневской "стабильности". Все дело в информации и ее доступности – когда о чем-то не говорят по телевизору, кажется, что этого и нет.

Вывод будет, наверное, банальным и простым. Детство — это чудо, которое не зависит от того, в каком времени и при каком строе оно случилось. И всегда нужно отделять собственное чудо от реальности, не смешивать их и не растворять друг в друге.

И еще: не нужно брюзжать – дети хороши во все времена. Как и их развлечения.

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