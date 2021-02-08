Сколько стоит раздел Бессарабии для современных молдаван и украинцев

На минувшей неделе СМИ Молдовы и Украины сообщили о двух новостях своего транспортного хозяйства, на первый взгляд абсолютно не взаимосвязанных.

Молдавская железная дорога накопила огромные долги, а ее счета заблокированы. Служба автомобильных дорог в Одесской области организует строительство участка трассы Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый" на территории укрупненного Болградского района в обход территории Молдовы. Длина строящегося участка - 15,4 километров, а его стоимость составит почти 12,5 миллиона долларов.

Объединяет эти новости то, что они сообщают о материальных издержках, возникших вследствие раздела Бессарабии между двумя национальными республиками (Молдовой и Украиной), который был юридически оформлен уже почти 81 год назад.

Молдавская железная дорога очень страдает от того, что простаивает важнейшая магистраль между Бендерами и Рени. Основная ее часть находится под юрисдикцией Молдовы, участок в районе Болграда принадлежит Украине, далее следует молдавский участок у Вулканешт, после которого дорога вновь переходит на территорию Украины у города – порта Рени.

Каждая республика имеет свои нормы транспортного законодательства, тарифы на перевозку, железнодорожные администрации, свои таможенные и пограничные посты. Все это очень затрудняет работу магистрали.

К тому же в постсоветский период был разобран участок между молдавским поселком Бессарабка и украинским Березино в районе государственной границы. В этом районе Бендеро-Ренийская дорога ранее стыковалась с магистралью из Белгород-Днестровского.

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В былые времена по этой ныне разорванной системе шло интенсивное движение железнодорожных составов. Основная часть пассажирских перевозок на юге Бессарабии осуществлялась поездами. Из Рени ходили пассажирские поезда в Кишинев и Одессу. Из столицы Молдавии железной дорогой по прямой можно было добраться в Белгород-Днестровский. Последним маршрутом пользовались многие курортники в летний сезон.

Большой объем перевозок компенсировал издержки по содержанию железнодорожной инфраструктуры. Теперь их покрыть нечем.

В советский период Рени являлся самым крупным речным портом СССР. Через него на экспорт шла львиная доля продукции, произведенной в Молдавии. После того как административные межреспубликанские границы превратились в государственные Республика Молдова озаботилась созданием собственного порта на крупнейшей реке Европы. В 2009 году в районе села Джурджулешты на побережье Дуная открылись терминалы для грузовых и пассажирских перевозок. Инвестиции в его строительство составили 52 миллиона долларов. Они были сделаны частными лицами, но расходы на обустройство инфраструктуры легли на госбюджет.

Строительство 50-километровой железнодорожной ветки к молдавскому порту из Кагула обошлось в 68 миллионов долларов. По сути, эти средства были "зарыты в землю", поскольку магистраль построена с технологическими нарушениями, подвержена подтоплениям рекой Прут и оползням. В результате она быстро пришла в аварийное состояние и сегодня не используется. Реконструкция данного объекта оценивается в 30 миллионов долларов.

Дополнительный драматизм этой ситуации добавляет то, что железнодорожная инфраструктура в Джурджулештах существует еще со времен Бессарабской губернии Российской империи. Но она относится к уже упоминавшейся Бендеро-Галацкой магистрали и используется мало, поскольку "завязана" на участки, находящиеся на территории Украинской Бессарабии.

Важная статья расходов по обеспечению разделенного состояния Бессарабии – содержание правоохранительных органов на государственной границе.

С молдавской стороны охраной южно-бессарабского участка границы занято Региональное управление "Юг" Пограничной полиции Молдовы. В его структуру входит 11 территориальных секторов и 2 пограничных участка. С украинской стороны ту же задачу выполняют Измаильский и Белгоро-Днестровский погранотряды. Численность силовых органов, как вы понимаете, является секретной. Но то, что в охране 400 километрового сухопутного участка границы с обеих сторон занято несколько сотен человек – очевидно. К примеру, по открытым сведениям, в 2014 году не менее 300 стражей границы из Белгород-Днестровского и Измаила были единовременно направлены в зону боевых действий на Донбассе.

Как и другие госслужащие пограничники должны "делом" доказывать свое существование. А поскольку выявляемый трафик нелегальной миграции, оружия или наркотиков в Бессарабии не велик, то в сводках пограничных служб зачастую встречаются просто комичные случаи: "Житель Арцизского района перепутал дорогу к своей девушке и почти пересек государственную границу", "Измаильские пограничники задержали парочку: они шли на смотрины к родне в Украину сквозь камыши"...

Понять простых жителей приграничных районов не сложно. Государственная граница, проходящая внутри Бессарабии – явление совершенно новое. Столетиями жители близлежащих сел и городов пересекали ее нынешние рубежи, выбирая маршруты исходя лишь из своих предпочтений. Для того, чтобы подведомственный объект перестал быть "проходным двором" украинские пограничники соорудили вдоль границы впечатляющий ров: шириной 3,5 метра и глубиной от 1,5 м до 3 метра.

Скорость рытья специальной котлованной машиной составила 2,5 километра в неделю. При этом она потребляла 840 литров топлива в день. Видимо расходы на этот мега-проект были столь существенными, что при его реализации в 2014 году казенных средств не хватило и пришлось обращаться к частным "инвесторам".

Разделенное состояние негативно сказывается на природе региона. Ведь вместо решения сложных экологических проблем гораздо проще спихнуть опасные отходы своему соседу, который не сможет пожаловаться, поскольку живет в другом государстве.

Примером подобной ситуации является катастрофа со сточными водами в городах Комрат, Тараклия и ближайших населенных пунктах. Без всякой очистки бытовые и промышленные стоки попадают в реку Ялпуг, а по ней перетекают в одноименное озеро, расположенное в Украинской части Бессарабии.

По словам очевидцев, Ялпуг уже деградировал настолько, что "вместо речной воды по нему текут канализационные стоки вперемешку с кусками некой засохшей массы". Уровень концентрации вредных веществ в реке и в озере в разы превышает допустимые нормы. Между тем озеро Ялпуг является единственным источником водоснабжения для ряда населенных пунктов Болградского района Одесской области.

Мэрия Комрата уже много лет ставит проблему ремонта системы очистных сооружений перед республиканскими властями (поскольку собственных средств на это не хватает), но необходимых ресурсов изыскать пока не удается. А тем временем в Ялпуг ежедневно поступает около 1 тысячи кубометров неочищенных сточных вод. Видимо, в государственном Экологическом фонде Молдовы действуют по логике: озеро Ялпуг является зарубежным, а жители Болграда – иностранцы, следовательно, дефицитные денежные средства целесообразней направить на проекты внутри Молдовы. Но ведь токсинам из Ялпуга государственные границы не указ. Из реки они попадают в грунтовые воды, которыми пользуются сами жители Молдовы, а затем вызывают "букет" разнообразных заболеваний.

В Комрате очень опасаются повторения вспышки холеры, которая случилась в конце 90-х годов, а в Болграде вынуждены искать альтернативные источники водоснабжения.

Все эти на первый взгляд малозаметные издержки продолжают тяжким бременем лежать на семьях, общинах и целых регионах по обе стороны границы, расколовшей Большую Бессарабию. Причем высокая доля этих издержек гораздо очевиднее, чем польза от разделения когда-то целостного административно-хозяйственного региона.

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