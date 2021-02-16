Раскол в "проевропейском" лагере — тема выборов всех перессорила

Не все прозападные партии так сильно стремятся к досрочным выборам, как об этом заявляет президент Молдовы.

Политическая система в нашей стране окончательно зашла в тупик. Допустим, во многих странах СНГ противоборство десятков партий тоже выстраивает такой политический ландшафт, в котором без местного проводника не разберешься.

Однако в отечественной практике есть нюанс — этот ландшафт еще и непрерывно меняется, причем вручную. Позиция одной и той же партии всего за несколько недель может измениться до неузнаваемости. При этом партийные лидеры, выступая по телевизору, поясняют, что на самом деле они занимают принципиальную, последовательную позицию.

Например, досрочные парламентские выборы — это давняя мечта лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе. В июне 2019 года, еще до памятного геополитического консенсуса, покончившего с режимом Плахотнюка, Нэстасе делился с публикой этой мечтой. "Если нам удастся освободить страну и государственные учреждения, мы сможем в один прекрасный день пойти на досрочные выборы и померяться реальными программами", — заявлял он.

Режим пал, однако о досрочных выборах в стране говорить как-то перестали. Депутаты прекрасно чувствовали себя в освобожденном парламенте, с коалиционным правительством. Хотя персональный состав депутатского корпуса (который и был опорой олигархического режима) совершенно не изменился. Поменялись вывески, возникли новые парламентские группы, появились новые "неприсоединившиеся депутаты". Однако люди остались те же самые.

Затем распалась и коалиция, а за ней ушло в отставку правительство Санду. И вдруг выяснилось, что свободы снова остро не хватает. В конце декабря, добиваясь отставки правительства Кику, Нэстасе снова заявил, что его партия — за немедленные досрочные выборы.

Правительство ушло, место освободилось. В очередной раз сменилась и концепция. Вдруг выяснилось, что мечта не так уж и привлекательна. Теперь Андрей Нэстасе пропагандирует тему назначения "проевропейского" правительства — как полагают журналисты, с собой во главе.

"Чем оставить страну на их усмотрение <речь о большинстве ПСРМ-"Шор">, лучше вместе с президентом страны, с проевропейскими партиями в парламенте назначить антикризисное правительство", — заявил Нэстасе в телеэфире.

То есть, на деле мечта о досрочных выборах оказалась не такой уж и привлекательной — стоило ей приблизиться к реальности. Но это, конечно, не потому, что шансы "Платформы DA" попасть в следующий созыв парламента, судя по соцопросам, невелики.

Майя Санду, которая все еще пытается воплотить мечту Андрея Нэстасе в жизнь, могла бы, наверное, назвать это изменой. "Платформа DA", когда-то состоявшая в блоке с PAS, вплоть до начала предвыборной президентской кампании оставалась ее основным союзником.

Однако на верность новому президенту партия Нэстасе не присягала. Более того, во время президентских выборов между бывшими союзниками пробежала черная кошка. Соцопросы показывают, что пропрезидентская PAS растет в рейтинге за счет победы Санду. А партия Нэстасе — напротив, ушла глубоко в тень и рискует не попасть в следующий созыв.

Понятно, что после ухода из парламента "Платформа DA" в скором времени прикажет долго жить. Многие активисты предпочтут примкнуть к стану президентских сторонников — которые сейчас находятся на подъеме. Та же ситуация грозит и поредевшей Демократической партии, и группе Андриана Канду "Pro Moldova". И разумеется, многим "независимым депутатам", которым придется теперь самостоятельно ходить по партийным офисам с прошением взять в какой-нибудь список.

Президентская PAS затмила собой все на правом фланге. А это означает, что теперь в "проевропейском" лагере каждый сам за себя. То есть, это все, конечно, здорово — европейские ценности для всех женщин и мужчин Молдовы, неуклонное стремление в ЕС и так далее. Но там, где речь идет о сохранении депутатского кресла, Евросоюз с его принципами и ценностями может и подождать.

Сменив акценты в своей борьбе, Андрей Нэстасе при этом продолжает утверждать, что его стремление назначить правительство — это шаг к досрочным парламентским выборам. Однако сомнительность такой трактовки очевидна. Не далее как в январе лидер ПСРМ Игорь Додон четко заявил, что назначение правительства означает, что выборы откладываются до 2023 года.

Еще более сомнительно нескрываемое желание Андрея Нэстасе возглавить кабинет министров, имея в запасе лишь небогатый политический багаж в лице партии, которой социологи пророчат получение не более 3 процентов голосов на выборах в парламент.

Единственное крупное госучреждение в Молдове, которое когда-либо возглавлял Нэстасе, — это МВД. Служба его министром внутренних дел запомнилась публике лишь двумя эпизодами. Первый — это включение в прямом эфире из аэропорта, где новоиспеченный министр бегал по взлетному полю с телефоном у уха, охотясь на Плахотнюка (не поймал). Второй эпизод — это большое распятие, которое при Нэстасе установили на лестнице в здании МВД.

С таким багажом в премьер-министры ходить, наверное, все же не стоит. Тем более что у Майи Санду, повторно назначившей Наталью Гаврилицу, есть собственные соображения по этому поводу.

Упорство Нэстасе способно привести его лишь к окончательному разрыву с президентом. Не исключено, что однажды мы с удивлением услышим, как Нэстасе назовет Майю Санду узурпатором и обвинит в развале правого фланга. К тому все идет.

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