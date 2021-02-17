Молдова демонстрирует "лавинообразный рост" в сфере интернет-торговли

Соответствующий отчет представлен на Конференции ООН по торговле и развитию. Документ выстраивает страны мира по степени их соответствия специальному индексу UNCTAD B2C E-commerce.

Не хуже Италии и Греции

Индекс этот измеряет способность экономики той или иной страны поддерживать покупки онлайн и определяется несколькими критериями. Так, например, во внимание принимается доля в стране физических лиц, пользующихся интернетом, доля безопасных интернет-серверов, уровень надежности почтовых служб, процент людей, зарегистрировавших персональный аккаунт на одном или нескольких интернет-ресурсах.

В отчете Конференции ООН говорится, что лидерство в интернет-торговле безоговорочно принадлежит европейской экономике (в 2020 году рейтинг возглавили Нидерланды), однако замыкает первую десятку Китай на пару с Гонконгом.

Также в документе сообщается, что в 2019 (за 2020-ый данных еще нет) году в мире совершали онлайн-покупки почти полтора миллиарда людей, или 27% от населения земного шара. Поскольку этот показатель неуклонно растет из года в год, следует ожидать, что за минувшие 12 месяцев эта статистика только прибавит в "весе".

Примечательно, что Молдова в этом рейтинге отнюдь не выглядит аутсайдером, но вполне себе, что называется, "крепким середнячком".

Среди постсоветских и бывших социалистических стран, чья экономика сегодня квалифицируется ООН как переходная, Молдова в рейтинге интернет-торговли расположилась примерно посередине, пока еще заметно уступая России и Белоруссии, совсем немного – Украине, но опережая при этом такие страны, как, скажем, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Казахстан.

В общем мировом рейтинге ОНН за 2020 год республика занимает 53-ю строчку из 152, обойдя, например, такие крупные и развитые страны, как Турция и Бразилия.

Так, по доле физических лиц, использующих интернет, Молдова получила от авторов рейтинга 76 пунктов – столько же, сколько Италия и Греция.

По надежности почтовых учреждений у республики и вовсе сенсационные 95 пунктов, Молдова опережает по этому показателю добрую половину стран, вошедших в Топ-10, включая Германию, Данию и Нидерланды.

А вот "проседает" Молдова наиболее заметно по критерию безопасных интернет-серверов на территории страны и доли индивидуальных аккаунтов молдаван, зарегистрированных на различных интернет-площадках – получив 44 и 68 пунктов соответственно.

При этом за минувший "ковидный" год закрытых границ и замороженной логистики наша страна потеряла в рейтинге всего полтора пункта в то время, как, скажем, Болгария или Исландия лишились более четырех.

В целом результаты исследования ОНН звучат для Молдовы почти комплиментарно. И на это, конечно же, существуют объективные причины.

Спасение для молдаван

Согласно данным Национального банка РМ, которые в интервью Sputnik Молдова приводит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, в 2020 году объем международного интернет-шопинга в Молдове приблизился к шести миллиардам леев. При том, что еще пять лет назад этот рынок был в республике практически "невидимым" с его несколькими сотнями миллионов леев в год.

"В сфере международной интернет-торговли Молдова, без преувеличения, показала лавинообразный рост, – говорит Вячеслав Ионицэ. – И это только те платежи, которые были официально отслежены. Молдова – маленькая страна, с маленькой экономикой, и, соответственно, очень открытая...".

Понятно, что впечатляющие темпы, с которыми население республики осваивает международный интернет-шопинг, в известной мере обусловлены определенными изъянами молдавской экономики.

Самый очевидный из них – элементы коррупции и монополии, которые нередко ведут к едва ли не двукратному завышению цен на товары в сравнении с их стоимостью в иностранных интернет-магазинах, включая доставку.

Другая причина – бедность ассортимента и даже полное отсутствие целых групп товаров в "живых" торговых точках страны. В Молдове до сих пор невозможно найти в продаже, например, высококлассные комплектующие для гоночного велосипеда или семена экзотических растений, которыми нередко интересуются частные энтузиасты-огородники. Отсутствие хоть сколько-нибудь массового спроса на разного рода "нишевую" продукцию не оставляет молдавскому бизнесу возможности установить для нее адекватную ценовую политику. Плюс уже весьма развитая к сегодняшнему дню и не сильно бьющая по карману рядового покупателя международная логистика.

Поэтому в утверждении того же Вячеслава Ионицэ о том, что "интернет-торговля стала просто спасением для молдаван", по-видимому, не так уж много преувеличения.

Кроме того, по словам эксперта, несколько месяцев назад платежи посредством банковских карт внутри Молдовы впервые сравнялись с аналогичными международными платежами.

Впрочем, говорить о внутренней интернет-торговле в Молдове как об оформившейся сфере пока рано. В республике чаще всего собственно в интернете размещается только реклама, а платежи за товар производятся наличными.

"Сейчас в Молдову пришел один иностранный оператор, который пытается внедрить в республике интернет-торговлю, так сказать, полного цикла. И хотя внутри страны сейчас этот рынок очень сырой, но активно набирает обороты. Чему, как это ни парадоксально, поспособствовала пандемия. Полагаю, еще два-три года и он оформится в Молдове в полноценно функционирующую отрасль", – считает экономист.

Между тем и молдавское государство сегодня не может не понимать, что при показанном республикой в 2020 году шестимиллиардном объеме международной интернет-торговли бюджет не получил как минимум миллиард леев в виде НДС.

Также понятна и болезненная реакция молдавского общества на каждую попытку снизить порог необлагаемой налогом стоимости заказанного в интернете товара. И здесь, видимо, решением могут стать определенные международные законы, позволяющие интернет-продавцу в одной стране платить налог в бюджет другой.

"Мало кто в республике знает, что уже год молдаване, покупая в интернете музыку и фильмы, платят НДС. И это, по-моему, один из самых забавных казусов – люди жалуются на налог на имущество, совокупно составляющий в стране не более 40 миллионов леев в год, но при этом платят 20 миллиардов НДС, даже не замечая этого", – утверждает Ионицэ.

Словом, перспективы внутренней и международной интернет-торговли в Молдове сейчас представляются довольно оптимистичными. Важно не тормозить этот процесс неоправданно резкими, "регулирующими" мерами.

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