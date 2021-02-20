Молдаване и Молдова глазами дипломата императора Фердинанда

В этом году знатоки отмечают 480-летие издания первой иностранной книги о Молдавии, изданной в 1541 году в Вене.

Изобретение в Европе печатного пресса в XV веке стало настоящей технологической революцией, которая привела к бурному развитию книгопечатания в Европе и, соответственно, распространению знаний, что предопределило развитие прогресса в том виде, в котором мы его знаем сегодня.

Хотя поначалу книги стоили относительно дорого и приобрести их могли только состоятельные граждане, постепенно они стали доступны более широкому кругу людей, а со временем их могли заполучить практически все желающие. По своему значению для общества это событие можно сравнить с созданием интернета в начале 90-х годов прошлого века. Так было и в XV веке, когда книга стала для широких масс проводником в новый, неизвестный мир.

Большой интерес у европейских читателей вызывали книги по истории и географии. Об Америке, Австралии, Индонезии, Антарктиде, многочисленных островах Тихого океана, других землях еще не было известно в Европе. Их только предстояло открыть. Но что говорить о заморских странах? Даже некоторые части Европы были мало изведаны самими европейцами в это время.

© Photo : Страница из книги Г.Рейхерсдорфера Moldaviae Так создавались первые книги печатным прессом. Миниатюра 1529 г. Руан.

Молдавия для многих оставалась малоизвестной страной еще в XVI веке. Первые сообщения о Молдавии в книжных изданиях пятнадцатого столетия носят в большинстве своем отрывочный характер. Но эта информация, собранная воедино, дает интересную картину, составленную из увлекательных географических описаний Молдавии, исторических, политических, экономических, бытовых заметок, других интересных фактов.

Молдавия, которая раньше была частью Дакии

Первая объемная монография о Молдавии принадлежит перу уроженца Трансильвании Георгию Рейхерсдорфу. Будучи выпускником Венского университета, в 1525 году начал работу в канцелярии венгерской королевы Марии, исполняя обязанности секретаря. В 1526 году Рейхерсдорф переходит на службу к Императору Священной Римской империи Фердинанду, переезжает в Вену и по высочайшему поручению отправляется в Молдавию на встречу с молдавским господарем Петром Рарешем. Второй раз дипломат прибыл в Молдавию на переговоры с воеводой княжества в 1535 году. В 1541-м Рейхерсдорф написал и издал книгу о Молдавии под названием "MOLDAVIAE qvae olim daciae pars. CHOROGRAPHIA" ("Молдавия, которая раньше была частью Дакии. Описание"). Книга несколько раз переиздавалась.

© Photo : Страница из книги Г.Рейхерсдорфера Moldaviae Обложка книги Молдавия. Г.Рейхерсдорф,1541

Автор посвятил свой труд императору Фердинанду, склоняя его к тому, чтобы вовлечь Молдавию в сферу государственных интересов империи. Приведем несколько фрагментов из работы Рейхерсдорфа, которые открывают для читателя Молдавию в разных ракурсах.

"Те многочисленные и при этом длительные посольские обязанности, которые святейшее Ваше Величество, непобедимый Цезарь Фердинанд, изволили на меня возлагать, я всегда принимал с готовностью и весьма охотно, а выполнял их по мере моих сил усердно и старательно. И вот в последний раз по приказу святейшего Вашего Величества мне довелось исследовать Молдавию, да еще своими собственными глазами – а ведь им обыкновенно верят более всего.

Земли Молдавии, горы, реки, леса, деревни, крепости ее и города я изучил столь подробно и внимательно, что возвращался оттуда, так сказать, во всеоружии, и преисполненный уверенности, без всяких колебаний был готов ответить на любой вопрос Вашего святейшего Величества об этой стране".

Политическая задача империи Габсбургов в отношении Молдавии

Далее Рейхерсдорф, упоминая о географическом расположении страны, о многочисленных народах ее населяющих, о том, что она является едва ли не частью империи, как бы намекает, что не следует ею пренебрегать, учитывая тот факт, что Молдавия почти что часть венгерского государства.

"А чтобы та область Молдавии, которая наиболее знаменита своим географическим расположением и прелестью тамошних мест, а также установлениями и обычаями населяющих ее разнообразных народов и племен, – чтобы она и далее не оставалась неизвестною для Вашего Величества, в то время как прежде никто ни из старых писателей, ни из новых не удостоил эту нашу без малого провинцию своего пера... Я вновь посчитал необходимым представить и посвятить ее святейшему Вашему Величеству, а вместе с тем напомнить, что ни в коем случае не следует пренебрегать Молдавией, которая является будто продолжением, и притом довольно значительным, венгерского государства".

© Photo : Страница из книги Г.Рейхерсдорфера Moldaviae Портрет Императора Фердинанда I. Фрагмент иллюстрации (копия) 1571 года.

Кстати, спустя почти двести лет Австрия (управляемая Габсбургами) по итогам успешной войны с Турцией требовала в 1718 году от последней уступить Молдавию – от реки Молдава на западе до Днестра на востоке. Задача по овладению Молдавией была актуальна для Австрии вплоть до XX века, когда в 1918 году северные районы Молдавской Народной Республики были оккупированы австро-венгерскими войсками.

Рейхерсдорф далее прямо пишет, обращаясь к римскому императору, что Молдавию необходимо вырвать из объятий тирана (турецкого султана) и вернуть в лоно христианского мира.

"Эту землю, изобилующую поистине великим множеством вещей, но недавно словно бы оторванную от тела всего христианского мира и государства нашего кознями хитроумнейшего и беспощаднейшего тирана, следует защищать всеми силами и всеми возможными средствами".

Всегда готовы к бою

Дипломат также рассказал о повседневной жизни в стране в первой половине беспокойного XVI века.

"Молдаване в соответствии с обычаем и нравами предков своих носят примерно одинаковое платье и пользуются вооружением, похожим (хотя и с некоторыми отличиями) на венгерское... А что до самих бранных дел, то жители Молдавии для этого вполне пригодны и всегда готовы к бою".

Рейхерсдорф уделяет внимание и этническому составу населения страны, кроме молдаван упоминая: рутенов (русских), сарматов (поляков), расциан (рашане – сербы), армян, болгар, тартар (татар) и трансильванских саксов, "повсюду эту землю населяющих".

Вертикаль власти

Молдавский воевода – господарь – предстал для иностранца блистательным хозяином страны, военнокомандующим – патриотом, беспощадным по отношению к преступникам.

© Photo : Страница из книги Г.Рейхерсдорфера Moldaviae Страница книги Рейхерсдорфа. Глава называется Об обычиях и нравах молдавского народа. Копия. 1541 г.

"Молдавский воевода, сообразно блеску своего двора на ежедневно получаемую дань содержит три тысячи всадников. Всадники эти всегда при оружии, под рукой и наготове и сопровождают воеводу, окружив со всех сторон со своим вооруженным войском. А сам воевода, когда сочтет, что возникла необходимость войны, без большого труда и хлопот, произведя всеобщую вербовку, может собрать в своем царстве до шестидесяти тысяч пеших и конных бойцов.

Страна эта заслуживает множество похвал и особенно достойна одобрения... Царь ее самолично и с величайшею суровостью карает преступников и притом за различные виды преступлений равным образом применяются и различные виды наказаний".

Особенности политической жизни Молдавии

Трудно отделаться от мысли, что за прошедшие 500 лет с момента издания труда Рейхерсдорфа некоторые традиции нашей политической жизни до сих пор сохранились, а другие уже утрачены.

"Правители земли молдавской имеют обыкновение непрестанно обращаться со своими подданными как тираны – с величайшей строгостью и жестокостью, – и даже за малейший проступок, как было сказано немногим ранее, наказывают их весьма сурово. День ото дня на глазах у всех, чтоб тем вернее выказать свое высокомерие, они подвергают преступников крайним наказаниям. Отсюда величайшая покорность и почтительность по отношению к воеводе со стороны его подданных…

© Photo : Страница из книги Г.Рейхерсдорфера Moldaviae Герб Г.Рейхерсдорфа

И все же воеводы крайне редко способны наслаждаться властью в течение длительного времени, по большей части – из-за своих собственных подданных, которые обыкновенно с помощью тайных заговоров и козней исподтишка нападают на столь суровых и необузданных правителей".

В XVI столетии типографии европейских городов выпустили сотни книг, авторы которых приводят самые разнообразные сведения о Молдавии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova