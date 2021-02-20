Тайна взорванного молдавского тоннеля

Железная дорога Молдовы переживает не лучшие времена. И это еще мягко сказано – судя по новостям, состояние дел там на уровне послевоенных времен. А история ее возникновения и развития в Бессарабии весьма интересна и достойна целого цикла статей.
Ведь первая железнодорожная линия на территории современной Молдовы была проложена еще в 1865 году - от станции Раздельная до станции Кучурган. В 1867 году эта дорога была продлена до Тирасполя, и только в 1871 году – до Кишинева. В конце XIX века был создан 165-метровый тоннель на перегоне Липчены—Матеуцы. А к началу XX века протяженность железнодорожных линий в Бессарабии превышала 850 километров.
Но был еще один тоннель, который и является предметом этой статьи. Совсем недавно на сайте Железной дороги Молдовы была следующая информация.
"Идея строительства железнодорожной ветки Ревака-Кайнары возникла в самом начале прошлого века. В 1924 году железная дорога Румынии начала ее строительство. И в 1931 году эта линия была сдана в эксплуатацию. В результате протяженность маршрута из Кишинева на Галац сократилась на 65 километров. К концу Великой Отечественной войны был взорван тоннель длинной 689 метров на перегоне между станциями Бэлцац-Сынжера. Движение поездов на этом направлении было закрыто, пути разобраны."
Тоннель был самым длинным на территории Молдовы. Сохранились редкие исторические фотографии его строительства.
Тоннель "прожил" совсем немного, возможно поэтому фотографий очень мало.
Тоннель был взорван в 1944 году и тут начинаются загадки. Никто толком не знает кто его взорвал – отступающие немецкие войска или наступающая Красная армия. Энтузиасты любители истории с форума "Мой город Кишинев" провели целое расследование, собирая по крупицам информацию и слухи об этом объекте. А слухи и легенды о тоннеле интересны и даже страшны – говорят, что внутри целый состав – то ли с оружием, то ли с документами и награбленными сокровищами. А еще существует мнение, что состав перевозил людей – или немецких солдат, или советских военнопленных, останки которых покоятся в замурованном поезде.
В наше время село Бэлцаць находится в Яловенском районе Молдовы. Наряду с селами Ципала и Будэй входит в состав коммуны Ципала. От тоннеля остались только развороченные взрывом камни и холм, покрытый мусором – еще в 50-е годы прошлого века там обустроили свалку.
- Место где был въезд в тоннель у Бэлцаць в наше время
- Место где был въезд в тоннель у Бэлцаць в наше время
- Место где был въезд в тоннель у Бэлцаць в наше время
Заброшенный и взорванный тоннель продолжает хранить свои тайны в толще земли. О нем и раньше не многие знали, а сейчас, и того меньше осталось свидетелей тех времен.
Удивительно, но история тоннеля в художественной форме изложена в кино. В 1966 году был снят советско-румынский художественный фильм "Туннель". По сюжету советские и румынские партизаны разминировали тоннель, который собирались взорвать немцы, и спасли стратегический объект. Сценарий фильма, конечно, не совпадает с реальной историей, но занятно, что забытый ныне объект остался в истории кинематографа.
Кстати, судьба сценариста фильма Григория Владимова после съемок круто изменилась – он стал диссидентом и позже был выдворен в ФРГ. А исполнительница главной роли, красивая и сексуальная Валентина Малявина была осуждена за убийство мужа. Кажется, мистика или проклятие тоннеля распространились на создателей фильма.
Есть ли будущее у заброшенного тоннеля? Восстанавливая участок железной дороги Ревака-Кэйнарь, холм обошли, ремонтировать тоннель не стали. Эксперты сообщили, что он затоплен подземными водами и приведение его в пригодный для эксплуатации вид нерентабельно. А жаль – есть в тоннелях что-то загадочное, красивое и одновременно тревожное. Особенно когда у них такая история.
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