Тайна взорванного молдавского тоннеля

Недалеко от Кишинева находится уникальный забытый объект, который почти 80 лет скрывает свои секреты.

Железная дорога Молдовы переживает не лучшие времена. И это еще мягко сказано – судя по новостям, состояние дел там на уровне послевоенных времен. А история ее возникновения и развития в Бессарабии весьма интересна и достойна целого цикла статей.

Ведь первая железнодорожная линия на территории современной Молдовы была проложена еще в 1865 году - от станции Раздельная до станции Кучурган. В 1867 году эта дорога была продлена до Тирасполя, и только в 1871 году – до Кишинева. В конце XIX века был создан 165-метровый тоннель на перегоне Липчены—Матеуцы. А к началу XX века протяженность железнодорожных линий в Бессарабии превышала 850 километров.

Но был еще один тоннель, который и является предметом этой статьи. Совсем недавно на сайте Железной дороги Молдовы была следующая информация.

"Идея строительства железнодорожной ветки Ревака-Кайнары возникла в самом начале прошлого века. В 1924 году железная дорога Румынии начала ее строительство. И в 1931 году эта линия была сдана в эксплуатацию. В результате протяженность маршрута из Кишинева на Галац сократилась на 65 километров. К концу Великой Отечественной войны был взорван тоннель длинной 689 метров на перегоне между станциями Бэлцац-Сынжера. Движение поездов на этом направлении было закрыто, пути разобраны."

© Photo : Мой город Кишинёв Строительство тоннеля у села Бэлцаць, 30-е годы ХХ века.

Тоннель был самым длинным на территории Молдовы. Сохранились редкие исторические фотографии его строительства.

© Photo : Мой город Кишинёв Строительство тоннеля у села Бэлцаць, 30-е годы ХХ века.

Тоннель "прожил" совсем немного, возможно поэтому фотографий очень мало.

© Photo : Мой город Кишинёв Тоннель у села Бэлцаць.

Тоннель был взорван в 1944 году и тут начинаются загадки. Никто толком не знает кто его взорвал – отступающие немецкие войска или наступающая Красная армия. Энтузиасты любители истории с форума "Мой город Кишинев" провели целое расследование, собирая по крупицам информацию и слухи об этом объекте. А слухи и легенды о тоннеле интересны и даже страшны – говорят, что внутри целый состав – то ли с оружием, то ли с документами и награбленными сокровищами. А еще существует мнение, что состав перевозил людей – или немецких солдат, или советских военнопленных, останки которых покоятся в замурованном поезде.

© Photo : Мой город Кишинёв Тоннель у села Бэлцаць.

В наше время село Бэлцаць находится в Яловенском районе Молдовы. Наряду с селами Ципала и Будэй входит в состав коммуны Ципала. От тоннеля остались только развороченные взрывом камни и холм, покрытый мусором – еще в 50-е годы прошлого века там обустроили свалку.

Заброшенный и взорванный тоннель продолжает хранить свои тайны в толще земли. О нем и раньше не многие знали, а сейчас, и того меньше осталось свидетелей тех времен.

Удивительно, но история тоннеля в художественной форме изложена в кино. В 1966 году был снят советско-румынский художественный фильм "Туннель". По сюжету советские и румынские партизаны разминировали тоннель, который собирались взорвать немцы, и спасли стратегический объект. Сценарий фильма, конечно, не совпадает с реальной историей, но занятно, что забытый ныне объект остался в истории кинематографа.

Кстати, судьба сценариста фильма Григория Владимова после съемок круто изменилась – он стал диссидентом и позже был выдворен в ФРГ. А исполнительница главной роли, красивая и сексуальная Валентина Малявина была осуждена за убийство мужа. Кажется, мистика или проклятие тоннеля распространились на создателей фильма.

Есть ли будущее у заброшенного тоннеля? Восстанавливая участок железной дороги Ревака-Кэйнарь, холм обошли, ремонтировать тоннель не стали. Эксперты сообщили, что он затоплен подземными водами и приведение его в пригодный для эксплуатации вид нерентабельно. А жаль – есть в тоннелях что-то загадочное, красивое и одновременно тревожное. Особенно когда у них такая история.

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