От Нисира до Валахии: как Молдавию изображали на старинных картах

Прикоснувшись к этим произведениям искусства, вы становитесь созерцателем бурных событий прошлого, в одно мгновение перемещаясь во времени.

Северо-Западное Причерноморье с древнейших времен притягивало людей – здесь долгое время процветала неолитическая культура, известная по своим великолепным образцам пластического искусства. Она возникла еще до блистательных Египетской и Шумерской цивилизации.

В доскифский период Трипольская культура и культура Винча являлись наиболее развитыми в Европе. Многие исследователи даже квалифицируют Трипольскую культуру как цивилизацию, а ее географическим центром была, как известно территория будущей Молдавии.

Скифия и Гетия как предтеча Молдавии

В некоторых античных мифах прямо говориться о новых технологиях, освоенных народами, жившими в древней Молдавии. Например, в мифе о Триптолеме, который передал гетам и скифам знания о выращивании пшеницы, об укрощении диких быков, о колесе.

Знаменитые Аргонавты, укравшие Золоте руно, на своих кораблях прибыли к черноморскому побережью Бессарабии – во всяком случае их путь пролегал вдоль наших берегов. В устье Днестра (древнегреческое название реки – Тирас) в шестом тысячелетии до новой эры возникает торговая колония – полис Тирас.

© Photo : Евгений Паскарь Вавилонская карта, VIII в. до н.э. (копия, частная коллекция Г.Шепарда).

Народы Скифии воевали с вторгшимися ордами персидского царя Дария. Дакия вела ожесточенные войны с Римской империей и на некоторое время была покорена. В Карпато-Днестровье – будущем молдавском княжестве было основано государство Везеготов (тервингов) – самым известным правителем которых был Атанарих из династии Балтов.

Романия – то есть Византия

После основания Константинополя, Черное море постепенно становится внутренним морем Романии (Romania – Римская империя или Византия), которая господствовала здесь на протяжении более 800 лет.

В 1204 году Константинополь – столицу Романии захватывают крестоносцы, после чего последовал развал Империи. В XIII столетии начались западные походы монголо-татар, ими завоевана территория будущего Молдавского княжества.

© Photo : Евгений Паскарь Карта Европы - Tabula nona prima Evropa. 1544 год.

В XIV веке создано Молдавское государство, одновременно на Балканы вторгаются турки, которые окончательно покоряют Константинополь в 1453 году. Все эти события предопределили ход нашей истории.

Многие из них в разное время были отражены на картах и в этом заключается их огромная историческая и культурная ценность для современников.

Древняя традиция

Первые сведения о географических картах содержатся в трудах Анаксимандра, Гекатея, Гесиода, Гомера и других античных авторов. Одна из сохранившихся древних карт была изготовлена из глины – это так называемая Вавилонская карта мира, датируемая VIII веком до н.э.

На Вавилонской карте указана страна Нисир, куда отправлялся известный шумерский герой Гильгамеш в поисках бессмертия. По мнению некоторых исследователей, эта страна Нисир находилась в регионе Нижнего Днестра.

В средние века античная традиция картографии, видимо, сохранялась и развивалась с точки зрения христианских воззрений на мироустройство.

Морские карты

На морских картах ХIV века, как и на более ранних прототипах, изображены бассейны Средиземного и Черного морей и их отдельных частей. Атласы, в которых были собраны эти карты изготовлялись на пергамене и были красочно оформлены.

Описание мира Клавдия Птолемея легли в основу массового издания в XV–XVI веках карт античного мира, которые остаются популярными до сих пор, так как изображают мир таким, каким он воспринимался на заре новой эры. На месте еще не созданного к тому времени Молдавского государства, мы видим две провинции: Нижняя Мезия и Дакия.

Историческая карта Европы. Автор А.Ортелий, 1595 год. Реконструкция античного мира. На териитории восточной Молдавии указаны Геты, западной Молдавии - Агатирсы

На портуланах XIV века на месте Молдавии отмечаема была Болгария (в форме Burgaria), правители которой владели землями до Днестра и к северу от Нижнего Дуная до Карпат вплоть до начала XIV века. Это видно на морских картах А.де Далорто, Каталанского атласа и некоторых других.

Считается, что последним болгарским царем, владевшим землями в Старой Дакии к северу от Дуная, был Федор Святослав из династии половецких Тертеров, который умер в 1322 году. Впрочем, очевидно, что влиятельные в т.ч. половецкие рода, среди которых были основатели Угровлашского княжества Басарабы, продолжали править в землях к Северу от Дуная и после Федора Святослава, но уже в иной политической реальности.

Восточнее Днестра на некоторых морских картах отмечена Rutenia, - это та самая Руссия (Галицкая Русь), обозначавшаяся позже как Russia Rubra. Искажения пространства на старинных картах являются результатом плохого представления о границах Скифии у майоркских, генуэзских, венецианских и других картографов XIV века. Более точное изображение этих стран на картах будет осуществлено только в XV–XVI веках.

© Photo : Евгений Паскарь Молдавия на глобусе XVI века

Портоланы достаточно точно отражают политическую картину в Северо-Западном Причерноморье на момент их создания, при этом местами сохраняя топонимию, которая была понятна для современников. Эти картографические документы содержат важные сведения об основных торговых центрах и морских торговых путях, что позволяет понять масштабность торговли и взаимосвязей между странами. Один из старинных торговых путей связывал Крым с Северо-Западным Причерноморьем – так называемый Молдавский торговый путь шел из столицы Молдавии Сучавы через Белгород в Каффу с одной стороны, и во Львов с другой. Активными были и политические связи Крыма и Молдавии, особенно в XV веке, после завоевания Константинополя османами и окончательного падения Романии.

Молдавия – Valachia Magna

В нескольких предыдущих публикациях, мы уже подчеркивали, что у Молдавского государства было несколько названий, в том числе Valachia Magna (Великая Валахия), Валахия, Карабогдания. В XV веке впервые Молдавия как Valachia Magna отмечена на "карте Борджиа", как Vlachia Pizola – на карте Фра Мауро, как Valachia – на карте Х.Шеделя и некоторых других.

Карта из Каталанского атласа. Бургария отмечена между Дунаем и Днепром

Впервые город Молдавия (Moldavia) как один из важнейших городов Молдавского княжества отмечен на карте Николая Кузанского (не позже 1491 года); как страна – Moldau – на глобусе Мартина Бехайма в 1492 году. В последующие столетия Валахией будет принято называть соседнюю с Молдавией Малую Валахию, называемую также Валахия Трансальпинская или Угровлахия, молдаване же называли своих юго-западных соседей мунтянами.

Наши сокровища

В XVI столетии в чертежных мастерских европейских картографов создаются карты уже на любой вкус – политические, исторические, мифологические и прочие. Многие из них – настоящие произведения искусства, которые были ценнейшим украшением дворцовых кабинетов и библиотек, предметом роскоши и гордости королей и высшей знати. Конечно, кроме эстетической стороны, карты имели и вполне практическое значение.

В 1595 году вышла книга польского историка и географа Мартина Броновия "Описание Тартарии". В этой книге была напечатана дополнительная часть – произведение Георгия Рейхерсдорфа Moldaviae, Quae olim Daciae pars, chorographia, а в качестве иллюстрации опубликована карта под названием Moldaviae, finitimarumque regionum typus.

Это первая известная карта Молдавии, на которой изображена собственно только Молдавия в период своего рассвета, отражая реалии XV века до захвата османами Белгорода и Килии. На ней отмечены государственные границы, названия рек, крупнейшие города, соседние страны. Интересно, что молдавские земли на побережье Черного моря простираются от устья Днестра, включают всю дельту Дуная и часть Северной Добруджи вплоть до города Баба (современный Бабадаг в Румынии).

В XVI веке создано большое количество карт, на которых изображена Молдавия. Многие из них могут достойно украсить любые музеи, библиотеки, офисы, квартиры – ведь это часть сокровищницы европейской и мировой истории и искусства.

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