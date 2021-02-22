Как Бессарабия стала поставщиком фруктов и какова в этом роль России

Самым крупным потребителем яблок, выращенных в Молдавии, является Российская Федерация. Та же тенденция характерна для экспорта других важнейших продуктов молдавского плодоводства: сливы и столового винограда.

Казалось бы, эта ситуация не вполне логична: Республика Молдова является ассоциированным членом Европейского союза, в то время как в Евразийском экономическом союзе она имеет лишь статус наблюдателя.

Однако история зарождения садоводства в Пруто-Днестровье ярко показывает, что данная отрасль изначально создавалась с ориентацией на российский рынок и опиралась на российскую инфраструктуру.

До присоединения Пруто-Днестровья к России в 1812 году садоводство здесь находилось в зачаточном состоянии. Сады заводились преимущественно для личных нужд: сказывались отсутствие значительного рынка сбыта, мощностей по переработке фруктов, нехватка квалифицированных садоводов. Крайне затруднительно было развивать эту отрасль в условиях постоянной угрозы со стороны ногайских орд, когда многолетние усилия по выращиванию фруктовых деревьев могли в одночасье "пойти прахом" при очередном набеге степняков или захвате ими земель под собственные нужды.

Состоянием садоводства в регионе озаботились с подачи генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова. Он отмечал, что Российская империя тратит сотни миллионов рублей на ввоз фруктов и вин из-за границы, в то время как соответствующие продукты из южных регионов страны "доходят до главных пунктов потребления в России в весьма малых количествах..."

В 1823 году был разрешен беспошлинный вывоз сливы из Бессарабии через днестровские таможни, что многократно расширило торговлю этим товаром. Самыми крупными покупателями сельхозпродукции на Дмитриевской ярмарке в Кишиневе (по данным в 1831 году) являлись купцы из следующих губерний: Московской (приобрели на 25 тысяч рублей), Херсонской и Курской (по 20 тысяч рублей) и Орловской (15 тысяч рублей). Однако следует учитывать, что значительную часть взрывного роста поставок фруктов из Бессарабии составлял реэкспорт из Западной Молдавии. Ведь основой региональной специализации Пруто-Днестровья в османский период было скотоводство. Продукты земледелия в большом количестве завозились из-за Прута.

Российским властям предстояло переломить эту ситуацию, Бессарабия должна была сама стать поставщиком товаров земледелия и, в частности, фруктов.

В 1826 г. в Пруто-Днестровье стартовала программа раздачи казенных земель в "вечное потомственное владение" при условии, что на площади не менее полудесятины новые собственники будут возделывать сад. Владельцы садов к тому же освобождались от уплаты податей. Существенные стимулы в отношении садоводов рекомендовалось предпринимать и сельским общинам.

В 1844 году неподалеку от Кишинева открылось Бессарабское училище садоводства. В нем были созданы обширные питомники саженцев плодовых деревьев и сушильни для фруктов. После обучения воспитанники училища возвращались в родные места, где им для разведения садов выделялась общественная земля. Создаваемые таким образом сады становились средством обучения поселян передовым методам выращивания плодов. Основную часть расходов по содержанию этого учебного заведения взяло на себя Министерство государственных имуществ России.

В первой половине XIX века сады с трудом отвоевывали себе место под бессарабским небом. За три десятилетия с 1819 года их площадь возросла лишь в 1,5 раза (до 8,7 тысяч десятин земли). Сказывалась конкуренция со стороны полеводства, поглощавшего основные силы селян. Крестьяне продолжали выращивать фруктовые деревья по старинке: земля в садах не вспахивалась, подавляющее большинство деревьев было несортовым. "Дички груш и яблонь выкапываются в местных лесах, на следующий год по пересадке их в сад облагораживаются прививкой и более не пересаживаются. Вишни и сливы разводятся от корневых отпрысков", - говорилось в статистическом отчете того времени.

Ситуация стала меняться в середине столетия с ростом спроса на свежие фрукты в разраставшихся российских городах, а также на сушеные фрукты во внутренних губерниях империи.

В Бессарабии внедрялось искусственное орошение садов. Данный опыт региона даже изучался Министерством государственных имуществ для распространения в "новороссийских казенных садах". По итогам обобщения бессарабского опыта министерство рекомендовало строить "большие каменные водоемы для собирания дождевой и снеговой воды, полузакрытые и довольно глубокие, чтобы отвратить испарение и допустить возможность очистки".

Наращивало усилия по распространению более качественных пород деревьев училище садоводства. К 1871 году оно вырастило свыше 100 тысяч саженцев плодовых деревьев и кустарников. Возникшая мода на "культурное садоводство" сформировала ажиотажный спрос на данную продукцию.

В 1852 году по итогам изучения зарубежного опыта сушения фруктов в областном училище была создана инновационная модель сушильни. Ее продукция удостоилась серебряной медали Московской выставки сельских произведений того же года. Самую высокую оценку в Петербурге получили образцы сушеного чернослива, произведенные бессарабским училищем. По кишиневскому образцу стали строить фруктовые сушильни в екатеринославском и астраханском училищах.

Через несколько лет умельцы из Бессарабского училища разработали более компактную и дешевую модель сушильни для крестьянских хозяйств. Ее внедрение способствовало быстрому росту объемов вывоза сушеного чернослива в другие губернии России.

Темпы развития бессарабского садоводства быстро росли во второй половине XIX века. Сказывалось дальнейшее расширение рынка сбыта, формирование железнодорожных сетей, закрепление за крестьянами земельных угодий.

В 1871-1901 годах количество фруктовых деревьев в Бессарабской губернии увеличилось в 4 раза. Корреспондент российского журнала "Сельскохозяйственных и статистических сведений" так описывал состояние садоводства в Бессарабии в 1901 году: "…почти каждый крестьянин имеет около своего дома небольшой садик, засаженный плодовыми деревьями, а у более крупных землевладельцев сады зачастую достигают очень значительных размеров. Преобладающий тип садов — фруктово-виноградный, в которых плодовые деревья рассажены между виноградными кустами в сравнительно небольшом количестве и играют второстепенную роль. Впрочем, нередко встречаются и чисто фруктовые сады, занятые исключительно разными сортами плодовых деревьев…"

Наиболее крупные сады, где применялись новейшие приемы агротехники и ухода за деревьями, существовали в имениях земельных магнатов Крупенских, Казимира, Леонарда и других. К слову, совсем скоро они стали влиятельными представителями региона в Государственной думе России.

Спрос на фрукты был так велик, что торговцы зачастую скупали новый урожай еще во время цветения деревьев. В середине 80-х годов XIX века. Бессарабская губерния стала абсолютным лидером Российской империи по производству сухофруктов (до 400 тысяч пудов ежегодно). За 30 лет, с 1875 по 1904 год, вывоз фруктов из Бессарабии по железной дороге возрос в 20(!) раз и составил свыше одного миллиона пудов. Для сравнения, в 1817–1821 годах было вывезено лишь 10,6 тысячи пудов фруктов. А ведь во второй половине XIX века продажа продукция шла еще и посредством быстро развивавшегося пароходного хозяйства.

Большой вклад в наращивание поставок бессарабской продукции на российский фруктовый рынок внесло Акционерное общество Юго-Западных железных дорог. Неслучайно руководителем этого предприятия был кишиневский гимназист Сергей Витте. Для того чтобы не гнать "порожняком" вглубь империи поезда, доставлявшие хлеб в Одесский порт, на обратный путь их загружали фруктами причерноморского и бессарабского производства. Скорость поставок существенно выросла, а тарифы на перевозку были весьма щадящими. Столичные города быстро оценили достоинства свежих бессарабских фруктов.

Безусловно, бессарабское садоводство испытывало в начале XX века и ряд острых проблем. Среди них: нехватка специализированных питомников, квалифицированных садоводов, средств борьбы с вредителями и болезнями растений, медленное внедрение искусственного орошения и передовых агротехнологий. Все это негативно влияло на урожайность садов, в особенности мелких собственников.

Тем не менее по уровню доходности садоводство было одной из наиболее успешных отраслей сельского хозяйства Бессарабии. По степени развития данной отрасли Бессарабская губерния входила в число регионов–лидеров, уступая, по мнению официальных властей, лишь Крыму и деля второе место с Подольской губернией.

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