Тайна унгенского моста, или "Прощай, Эйфель"

Мост через Прут стал предметом мифов и легенд – с чем это связано и какова его настоящая история, читайте в материале Sputnik.

Молдова, увы, не богата достопримечательностями. Отсутствие моря и гор свело интерес к нашей стране у зарубежных туристов к Дню вина и опять-таки винным подвалам. Звучит это, скорее всего, непатриотично, но истина выше любого патриотизма. В силу этих причин любое интересное и уникальное место в нашей стране – на вес золота. И легенды не рождаются сами по себе. Перефразируя известное выражение, у каждой легенды есть имя, фамилия и отчество. С одной из легенд, которая практически превратилась в факт, попытаемся сейчас разобраться.

Лет 10 назад молдавские СМИ обильно разродились статьями примерно следующего содержания: "Сенсация! В конце XIX века в Бессарабию прибыл Гюстав Эйфель для постройки моста через Прут в городе Унгены! А метод клепки при постройке моста он использовал потом в Париже, создавая знаменитую и великую башню, символ французской столицы!"

Действительно, унгенский мост, как и Эйфелева башня, металлический и там использован похожий метод крепления конструкции. Но откуда появилась информация о том, что мост через Прут построил именно Гюстав Эйфель? Местные СМИ объясняли это тем, что открытие сделал унгенский школьник – на него снизошло некое откровение, почти как на лидера религиозного культа. Он заставил ученых поднять архивы, и те с изумлением обнаружили, что действительно мост построен великим французом. С тех пор унгенский мост стали официально именовать "Мостом Эйфеля", его даже посещали представители французского дипломатического корпуса в Молдове для различных мероприятий. А на сайте для путешественников он отмечен как достопримечательность Молдовы.

© Photo : Мой город Кишинёв Унгенский мост в наше время

К сожалению, вскоре сенсация стала разваливаться. Достаточно взглянуть на довоенные и современные фотографии моста, чтобы убедиться – мосты разные.

© Photo : Мой город Кишинёв Унгенский мост в 1941 году

Историки и энтузиасты форума "Мой город Кишинев" нашли объяснение этому факту – более чем убедительное. 12 апреля 1944 года на мост была сброшена бомба наступающей Красной армией. Удивительно, но сохранилась аэрофотосъемка момента взрыва.

© Photo : Мой город Кишинёв Аэрофотосъемка, прямое попадание бомбы в унгенский мост 1944 год

Новый мост был построен на опорах старого после войны. Но, дескать, элементы работы Эйфеля остались, а значит, это все равно "мост Эйфеля"? Увы. Настоящие ученые не так давно окончательно разрушили приятный миф.

Согласно исследованию, основанному на архивных данных, мост в XIX веке построил не Гюстав Эйфель, а русский инженер Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922) – действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный профессор, тайный советник. Личность менее известная, чем Эйфель, но весьма примечательная.

© Public Domain Инженер Николай Белелюбский

Унгенский мост, "построенный не Эйфелем", прославился и до возникновения французского мифа. В 1990 году там произошло событие, известное как "Мост цветов", – первая за 50 лет возможность пересечь советско-румынскую границу без документов. Этот день сравнивали даже с падением Берлинской стены, хотя последствия его были скорее символическими.

© Photo : Primăria Municipiului Ungheni Мост цветов 1990 год

Разрушение легенд – дело, как правило, неблагодарное. Но не стоит забывать – историческая правда выше желаний и фантазий. Именно на основании правды и нужно выстраивать информационную реальность, которая оказывается не менее любопытной, чем легенды.

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