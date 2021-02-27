Тайна унгенского моста, или "Прощай, Эйфель"

Молдова, увы, не богата достопримечательностями. Отсутствие моря и гор свело интерес к нашей стране у зарубежных туристов к Дню вина и опять-таки винным подвалам. Звучит это, скорее всего, непатриотично, но истина выше любого патриотизма. В силу этих причин любое интересное и уникальное место в нашей стране – на вес золота. И легенды не рождаются сами по себе. Перефразируя известное выражение, у каждой легенды есть имя, фамилия и отчество. С одной из легенд, которая практически превратилась в факт, попытаемся сейчас разобраться.
Действительно, унгенский мост, как и Эйфелева башня, металлический и там использован похожий метод крепления конструкции. Но откуда появилась информация о том, что мост через Прут построил именно Гюстав Эйфель? Местные СМИ объясняли это тем, что открытие сделал унгенский школьник – на него снизошло некое откровение, почти как на лидера религиозного культа. Он заставил ученых поднять архивы, и те с изумлением обнаружили, что действительно мост построен великим французом. С тех пор унгенский мост стали официально именовать "Мостом Эйфеля", его даже посещали представители французского дипломатического корпуса в Молдове для различных мероприятий. А на сайте для путешественников он отмечен как достопримечательность Молдовы.
К сожалению, вскоре сенсация стала разваливаться. Достаточно взглянуть на довоенные и современные фотографии моста, чтобы убедиться – мосты разные.
Историки и энтузиасты форума "Мой город Кишинев" нашли объяснение этому факту – более чем убедительное. 12 апреля 1944 года на мост была сброшена бомба наступающей Красной армией. Удивительно, но сохранилась аэрофотосъемка момента взрыва.
Новый мост был построен на опорах старого после войны. Но, дескать, элементы работы Эйфеля остались, а значит, это все равно "мост Эйфеля"? Увы. Настоящие ученые не так давно окончательно разрушили приятный миф.
Согласно исследованию, основанному на архивных данных, мост в XIX веке построил не Гюстав Эйфель, а русский инженер Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922) – действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный профессор, тайный советник. Личность менее известная, чем Эйфель, но весьма примечательная.
Унгенский мост, "построенный не Эйфелем", прославился и до возникновения французского мифа. В 1990 году там произошло событие, известное как "Мост цветов", – первая за 50 лет возможность пересечь советско-румынскую границу без документов. Этот день сравнивали даже с падением Берлинской стены, хотя последствия его были скорее символическими.
Разрушение легенд – дело, как правило, неблагодарное. Но не стоит забывать – историческая правда выше желаний и фантазий. Именно на основании правды и нужно выстраивать информационную реальность, которая оказывается не менее любопытной, чем легенды.
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