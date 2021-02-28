Как русские в Молдавии создавали Дакию против Турции

Русский князь Святослав в Х веке не случайно называл свою новую столицу Переяславец, выстроенный в устье Дуная, "середой", то есть центром, сердцевиной "своей" земли, простиравшейся от киевских владений на востоке до подчиненной им Дакии и Болгарии. Галицкая Русь также владела Карпато-Днестровьем.
Молдавия желает соединиться с Россией
В XVII веке молдавские господари обращаются к московским царям с просьбой о присоединении Молдавии к России.
Молдавский господарь Георгий Стефан в 1656 году отправил в Москву высокопоставленное посольство во главе со вторым человеком страны митрополитом Гедеоном с проектом договора, который обеспечивал принятие Молдавии в состав Российского государства, а также возврат молдавских крепостей на Дунае и Днестре, завоеванных турками, отмену дани, которую взимала Османская империя.
"Яз, Молдавского воеводства сучавской митрополит Гедеон, да логофет Григорий обещаемся пред святым Евангелием за себя и за Стефана-воеводу, и за весь духовной и мирской чин на том, что прислал нас к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, Стефан-воевода и владетель Молдавской земли бити челом, чтоб он, великий государь, пожаловал, [и] велел его, Стефана-воеводу, со всею Молдавскою землею принять под свою государскую высокую руку в вечное подданство. И великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, его царское величество пожаловал Стефана-воеводу со всею Молдавскою землею под свою государскую высокую руку принять изволил".
В 1688 году в Москву приехал архимандрит Исайя с просьбой от валашского господаря Шербана Кантакузина о помощи в освобождении Валахии от османского владычества, обещая признать русский "сюзеренитет". Такие же просьбы были в 1701 году присланы Петру I валашским господарем Константином Брынковяну и молдавским господарем Константином Дукой.
Однако для осуществления этой задачи Россия оказалась готовой только в XVIII веке, а освобождение Молдавии из-под турецкого владычества, независимость княжества и покровительство над ним было одной из внешнеполитических задач русских монархов.
Неудачный поход Петра I в Молдавию и последствия
По мнению российского историка, уроженца Кишинева, А.Кочубинского, "Прутская акция" – поход за Прут Петра Великого в 1711 году – был неудачным, тяжкого урока русский царь до смерти не забывал; идея отмщения всецело наполняла его и продолжала столь же живо жить и работать и при всех преемниках Петра.
План первых славянофилов по созданию независимой Молдавии
Накануне новой русско-турецкой войны 1735–1739 годов русские послы в Константинополе И.Неплюев и А.Вешняков докладывали вице-канцлеру А.Остерману, что Османская империя слаба, что сейчас России предоставляется исторический случай отомстить за прутскую неудачу Петра I, а местные христиане якобы ждут не дождутся появления русских и своего освобождения через них.
"Страстно манили Остермана наши первые славянофилы – идти за Дунай, на Босфор", – писал Кочубинский.
7 октября (18 октября) завершился Немировский конгресс, где Турция добилась дипломатического успеха. План Остермана, предусматривавший независимость Молдавии и Валахии под защитой России, оказался в силу обстоятельств неосуществим в это время. Его реализация стала задачей будущего.
Новая война с турками в Молдавии
Очередная война России и Турции была неизбежной – она началась летом 1769 года.
26 сентября (7 октября) русские части под командованием полковника генерал-поручика Эльмта вошли в Яссы. Молдавские бояре принесли присягу верности Екатерине II. Эльмт назначил губернатором Молдавии князя Прозоровского.
В результате многочисленных военных операций Молдавия вместе с Бессарабией и почти вся Валахия были очищены от турецкой армии и администрации. С января 1770 года председателем Молдавского дивана (гражданский губернатор) был генерал-майор Семен Павлович Черноевич.
Председателем Валашского дивана назначен генерал-майор Александр Гаврилович Замятин. Жители Бухареста присягнули на верность русской императрице.
Кстати, в этой войне отличился один из сыновей молдавского господаря Дмитрия Кантемира – полковник Сербан Кантемир. Под его командованием была взята крепость Джурджу на Дунае в 1771 году. Тяжелая и кровопролитная для обеих сторон война завершилась после того, как русским отрядам удалось перевести военные действия в Болгарию, нанести там серьезный урон туркам, которые согласились подписать мирный договор. Однако Молдавия и Валахия по условиям договора возвращались в состав Османской империи.
Воссоздание Дакии
Россия не намерена была отступать в своем стремлении освободить Молдавию и Валахию, а также Балканы от Турции и закрепить свое политическое и военное влияние в регионе. Вскоре появился так называемый "Греческий проект Екатерины Великой". Под ним принято понимать планы России и Австрии по разделу земель, захваченных Турцией в Европе. Этот план предполагал образование из Молдавии и Валахии государства Дакия, а его правителем должен был стать граф Григорий Александрович Потемкин, который и был идеологом проекта.
Впрочем, эти грандиозные планы тогда не удалось реализовать. После очередной русско-турецкой войны 1787–1791 годов был подписан Ясский мирный договор, согласно которому Днестр стал границей Российской империи и османской Порты. Многие жители Молдавского княжества, опасаясь за свою жизнь, переселились не левобережье Днестра. В Очаковской области были основаны города Тирасполь и Григориополь.
Наполеон и раздел Молдавии
Движение России к Дунаю продолжалось. По итогам восьмой русско-турецкой войны 1806-1812 годов начались мирные переговоры, на которых по поручению российского императора Александра I Кутузов озвучил условия, среди которых были: приобретение русскими Бессарабии и Молдавии; выдача туркам 20 миллионов пиастров взамен Валахии и определение со стороны Порты условий политического существования Валахии и Сербии. Турецкие уполномоченные не соглашались на это даже после сдачи турецкой армии. Переговоры продолжились в Бухаресте. Но так как Наполеон готовился к вторжению в Россию, Кутузов поспешил заключить мирный договор.
По его условиям к России переходила не вся, а только восточная часть Молдавского княжества и Бессарабия. Объединенные территории получили название и статус Бессарабская область, а затем Бессарабская губерния. Западная часть Молдавского княжества осталась в составе Турции.
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