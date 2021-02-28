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Бендерская крепость

Как русские в Молдавии создавали Дакию против Турции

© Photo : Евгений Паскарь
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210228/33777388/kak-russkie-v-moldavii-sozdavali-dakiyu-protiv-turtsii.html

Интерес России к Молдавии был обусловлен многими причинами, в том числе исторической памятью о Дакии, где издревле жили славяне. Об этом упоминается в старинных русских летописях и других источниках.

Русский князь Святослав в Х веке не случайно называл свою новую столицу Переяславец, выстроенный в устье Дуная, "середой", то есть центром, сердцевиной "своей" земли, простиравшейся от киевских владений на востоке до подчиненной им Дакии и Болгарии. Галицкая Русь также владела Карпато-Днестровьем.

Дакиец в римской тоге. Национальный исторический музей. Кишинев
© Photo : Евгений Паскарь
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Вскоре после своего образования Молдавское государство неизбежно пришло в столкновение с могущественной Османской империей. Силы были явно неравны и в XVI веке Молдавия была полностью подчинена воле султана. Бывший сюзерен Молдавии Польша не смогла спасти своего союзника, сама, едва сдерживая турецкий натиск. Попытки Габсбургов сохранить Молдавию в лоне христианского мира не увенчались успехом.

Молдавия желает соединиться с Россией

В XVII веке молдавские господари обращаются к московским царям с просьбой о присоединении Молдавии к России.

Молдавский господарь Георгий Стефан в 1656 году отправил в Москву высокопоставленное посольство во главе со вторым человеком страны митрополитом Гедеоном с проектом договора, который обеспечивал принятие Молдавии в состав Российского государства, а также возврат молдавских крепостей на Дунае и Днестре, завоеванных турками, отмену дани, которую взимала Османская империя.

"Яз, Молдавского воеводства сучавской митрополит Гедеон, да логофет Григорий обещаемся пред святым Евангелием за себя и за Стефана-воеводу, и за весь духовной и мирской чин на том, что прислал нас к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, Стефан-воевода и владетель Молдавской земли бити челом, чтоб он, великий государь, пожаловал, [и] велел его, Стефана-воеводу, со всею Молдавскою землею принять под свою государскую высокую руку в вечное подданство. И великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, его царское величество пожаловал Стефана-воеводу со всею Молдавскою землею под свою государскую высокую руку принять изволил".

Молдавия на карте Европы П.Форлани, 1569 год.
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Вскоре после обращения Георгия Стефана к Алексею Михайловичу последовали другие. В 1674 году молдавский господарь Стефан Петричейку и бывший валашский господарь Константин Шербан обратились к русскому царю с просьбой оказать помощь в борьбе против Османской империи и обещанием принять русский "сюзеренитет". В 1684 году за помощью в освобождении от турецкой зависимости к России обратились боярство и духовенство Молдавии.

В 1688 году в Москву приехал архимандрит Исайя с просьбой от валашского господаря Шербана Кантакузина о помощи в освобождении Валахии от османского владычества, обещая признать русский "сюзеренитет". Такие же просьбы были в 1701 году присланы Петру I валашским господарем Константином Брынковяну и молдавским господарем Константином Дукой.

Однако для осуществления этой задачи Россия оказалась готовой только в XVIII веке, а освобождение Молдавии из-под турецкого владычества, независимость княжества и покровительство над ним было одной из внешнеполитических задач русских монархов.

Неудачный поход Петра I в Молдавию и последствия

По мнению российского историка, уроженца Кишинева, А.Кочубинского, "Прутская акция" – поход за Прут Петра Великого в 1711 году – был неудачным, тяжкого урока русский царь до смерти не забывал; идея отмщения всецело наполняла его и продолжала столь же живо жить и работать и при всех преемниках Петра.

Портрет Петра I. Неизвестный автор. XVIII век. Коллекция Национального музея изобразительного искусства. Кишинев
Неизвестный автор
Портрет Петра I. Неизвестный автор. XVIII век. Коллекция Национального музея изобразительного искусства. Кишинев

План первых славянофилов по созданию независимой Молдавии

Накануне новой русско-турецкой войны 1735–1739 годов русские послы в Константинополе И.Неплюев и А.Вешняков докладывали вице-канцлеру А.Остерману, что Османская империя слаба, что сейчас России предоставляется исторический случай отомстить за прутскую неудачу Петра I, а местные христиане якобы ждут не дождутся появления русских и своего освобождения через них.

"Страстно манили Остермана наши первые славянофилы – идти за Дунай, на Босфор", – писал Кочубинский.

Памятник Штефану чел Маре.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 1737 году русской армии удалось совершить удачный поход в Крым, захватить Очаков. 26 июля (6 августа) 1737 года Остерман составил "секретнейший рескрипт" об "индепенденции" – независимости Молдавии и Валахии. Этот документ должны были озвучить на Немировском конгрессе уполномоченные переговорщики Российской империи.

7 октября (18 октября) завершился Немировский конгресс, где Турция добилась дипломатического успеха. План Остермана, предусматривавший независимость Молдавии и Валахии под защитой России, оказался в силу обстоятельств неосуществим в это время. Его реализация стала задачей будущего.

Новая война с турками в Молдавии

Очередная война России и Турции была неизбежной – она началась летом 1769 года.

26 сентября (7 октября) русские части под командованием полковника генерал-поручика Эльмта вошли в Яссы. Молдавские бояре принесли присягу верности Екатерине II. Эльмт назначил губернатором Молдавии князя Прозоровского.

Портрет Екатрины II. Автор И.Б.Лампи I (1751-1830). Коллекция Национального музея изобразительного искусства. Кишинев
© Photo : Автор И. Б. Лампи I
Портрет Екатрины II. Автор И.Б.Лампи I (1751-1830). Коллекция Национального музея изобразительного искусства. Кишинев

В результате многочисленных военных операций Молдавия вместе с Бессарабией и почти вся Валахия были очищены от турецкой армии и администрации. С января 1770 года председателем Молдавского дивана (гражданский губернатор) был генерал-майор Семен Павлович Черноевич.

Председателем Валашского дивана назначен генерал-майор Александр Гаврилович Замятин. Жители Бухареста присягнули на верность русской императрице.

Флаг молдавских волонтеров русской армии XVIII века. Коллекция Петра Костина
Коллекция Петра Костина
Флаг молдавских волонтеров русской армии XVIII века. Коллекция Петра Костина

Кстати, в этой войне отличился один из сыновей молдавского господаря Дмитрия Кантемира – полковник Сербан Кантемир. Под его командованием была взята крепость Джурджу на Дунае в 1771 году. Тяжелая и кровопролитная для обеих сторон война завершилась после того, как русским отрядам удалось перевести военные действия в Болгарию, нанести там серьезный урон туркам, которые согласились подписать мирный договор. Однако Молдавия и Валахия по условиям договора возвращались в состав Османской империи.

Воссоздание Дакии

Россия не намерена была отступать в своем стремлении освободить Молдавию и Валахию, а также Балканы от Турции и закрепить свое политическое и военное влияние в регионе. Вскоре появился так называемый "Греческий проект Екатерины Великой". Под ним принято понимать планы России и Австрии по разделу земель, захваченных Турцией в Европе. Этот план предполагал образование из Молдавии и Валахии государства Дакия, а его правителем должен был стать граф Григорий Александрович Потемкин, который и был идеологом проекта.

Смерть Потемкина в Молдавии. Автор рисунка М.М.Иванов. 1793 год
Автор рисунка М. М. Иванов
Смерть Потемкина в Молдавии. Автор рисунка М.М.Иванов. 1793 год

Впрочем, эти грандиозные планы тогда не удалось реализовать. После очередной русско-турецкой войны 1787–1791 годов был подписан Ясский мирный договор, согласно которому Днестр стал границей Российской империи и османской Порты. Многие жители Молдавского княжества, опасаясь за свою жизнь, переселились не левобережье Днестра. В Очаковской области были основаны города Тирасполь и Григориополь.

Наполеон и раздел Молдавии

Движение России к Дунаю продолжалось. По итогам восьмой русско-турецкой войны 1806-1812 годов начались мирные переговоры, на которых по поручению российского императора Александра I Кутузов озвучил условия, среди которых были: приобретение русскими Бессарабии и Молдавии; выдача туркам 20 миллионов пиастров взамен Валахии и определение со стороны Порты условий политического существования Валахии и Сербии. Турецкие уполномоченные не соглашались на это даже после сдачи турецкой армии. Переговоры продолжились в Бухаресте. Но так как Наполеон готовился к вторжению в Россию, Кутузов поспешил заключить мирный договор.

По его условиям к России переходила не вся, а только восточная часть Молдавского княжества и Бессарабия. Объединенные территории получили название и статус Бессарабская область, а затем Бессарабская губерния. Западная часть Молдавского княжества осталась в составе Турции.

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