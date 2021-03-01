Кому мешают российские миротворцы в Приднестровье

Когда очередные маневры ВМС Североатлантического альянса в Черном море совпадают по времени с привычным уже обсуждением на уровне правительства Молдовы темы вывода российских миротворцев из Приднестровья и планов создания военной оси Кишинев – Киев – Тбилиси, это выглядит звеньями в одной цепи событий.

Маневры НАТО Poseidon-21 начались в Черном море 27 февраля и продлятся до 6 марта. Двумя днями ранее госсекретарь внешнеполитического ведомства Молдовы Георге Леукэ в очередной раз поднял вопрос "вывода российских войск с берегов Днестра и полного уничтожения боеприпасов, там находящихся". В начале февраля по инициативе США в Черноморском регионе началось обсуждение перспектив антироссийского военного блока Грузия – Молдова – Украина.

Североатлантический альянс продолжает наращивать военную активность в Черном море вблизи границ РФ. Учения Poseidon-21 с участием ВМС Румынии, Греции, Турции, Испании, Франции и США стартовали 27 февраля в румынском порту Констанца – в 390 км от российского Севастополя. Всего привлечено 13 кораблей, 9 самолетов (французские Rafale, испанские Eurofighter Typhoon) и более 700 военнослужащих, включая водолазов американского флота.

Силы и средства альянса отрабатывают отражение атак авиации, надводных кораблей и субмарин противника, обнаружение и обезвреживание морских мин, а также проводят гидрографическую разведку. Тральщики НАТО из постоянной противоминной группы SNMCMG2 (флагман – турецкий учебный корабль Sokullu Mehmet Pasa) посетят украинский порт Одесса для "достижения взаимопонимания, оперативной совместимости и доверия с союзниками и партнерами". Силы и средства Черноморского флота России приступили к слежению за действиями "партнеров".

В фарватере НАТО

Сценарий учений альянса Poseidon-21 предполагает ожесточенную борьбу с российскими ударными самолетами, подводными лодками и боевыми дронами в черноморской акватории. Не имеющая боевой авиации и плавстредств на море Молдова здесь вроде бы совершенно не при чем. Однако республика с 2014 года развивает "партнерскую совместимость" с НАТО и на общей для 23 "избранных партнеров" платформе активно участвует в операциях альянса. Имея ограниченные военные ресурсы и возможности, официальный Кишинев в лице команды президента Майи Санду стремится хоть как-то демонстрировать солидарность с американскими и европейскими партнерами. Отсюда – продолжение серии заявлений о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья накануне учений Poseidon-21.

Вслед за президентом страны Майей Санду за вывод российского миротворческого контингента высказался руководитель МИДЕИ Георге Леукэ. Госсекретарь заявил, что у Молдовы "вызывает серьезную озабоченность наличие 20 тысяч тонн боеприпасов на неподконтрольной официальным властям страны территории", и подчеркнул необходимость "решить вопрос по возобновлению процесса вывода российских войск и уничтожению боеприпасов".

Ликвидация десятков тысяч тонн нетранспортабельных из-за длительного хранения боеприпасов близ села Колбасна требует строительства специализированного предприятия на месте, то есть значительных времени и капиталовложений. Стоимость проекта – около 3 миллиардов долларов, и ранее российский министр обороны Сергей Шойгу говорил о помощи в этом вопросе. Других инвесторов на горизонте не видно.

С другой стороны, Россия еще в 1992 году предлагала ввести в Приднестровье миротворческий контингент ООН, однако на Западе решили, что это слишком дорого. Вот, тогда российские войска получили международный миротворческий статус, а в Приднестровье перестали стрелять. Заметим, в новейшей истории человечества это единственный успешный опыт установления мира. Сегодня совместные миротворческие силы (402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и 10 военных наблюдателей от Украины) обеспечивают безопасность на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, и только они не позволяют безответственным политикам РМ превратить относительно благополучный, мирный регион в подобие воюющего Афганистана, Ливии, Сирии или Донбасса.

Союз меча и орала

Американская идея формирования антироссийского тройственного военного союза Грузия–Молдова–Украина выглядит масштабно, но бесперспективно. Реализация любого глобального проекта закономерно упирается в ресурсы и деньги. Если благополучные европейские экономики неохотно инвестируют в НАТО, и до недавних пор США оплачивали 22% расходов альянса, то есть более 260 миллионов долларов в год, можно легко представить реальную мощь нового объединения. Иллюзорный военно-политический проект Вашингтона младшие партнеры способны поддержать преимущественно на вербальном уровне.

К примеру, Молдова более 20 лет сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства, в 2017 году в Кишиневе открыто бюро по связям НАТО. Главными направлениями взаимодействия значатся: повышение оперативной совместимости молдавских вооруженных сил с войсками альянса, разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования оборонного бюджета Молдовы. США и НАТО выражали намерение укреплять обороноспособность РМ в рамках плана совместных действий Building Integrity Programme. Однако сегодня в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower страна с пятитысячным войском и оборонным бюджетом в 25 миллионов долларов занимает скромное 107 место. И очень сложно представить рост оперативной совместимости Молдовы с НАТО – в республике нет ни одного танка, ни одного боевого самолета (бюджет и не предполагает их появления). Кроме того, конституция Молдовы определяет нейтральный статус республики, и большинство молдавских граждан выступают против вступления страны в альянс.

Молдова находится на геополитическом перепутье. Военная активность Североатлантического альянса в Черноморском регионе способствует реальному росту военно-политического напряжения, создает риски опасных инцидентов на море и в воздухе, то есть объективно снижает безопасность Причерноморских стран. Даже минимальное (вербальное) соучастие Кишинева в этом процессе не делает чести недальновидным спикерам.

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