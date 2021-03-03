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Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна

Европа нашла виновного в своих проблемах

© AP Photo / Ronald Zak
Колумнисты
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Sputnik Молдова
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Колумнист РИА Новости рассуждает о том, что движет Европой в ее стремлении найти виноватого именно в лице России.

Выступая на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в кампании дезинформации. Та, по его утверждению, направлена на очернение демократии Евросоюза и ослабление международного сотрудничества.

Сергей Лавров.
© Sputnik / Le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères
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Боррель указал на особую опасность ложной или вводящей в заблуждение информации в условиях продолжающейся пандемии. "Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", — заявил он. Теперь же, по мнению дипломата, на первый план вышла вакцинная дипломатия Москвы, которая, с одной стороны, пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, а с другой — превозносит и активно продвигает собственные разработки.

Беспокойство чиновника можно понять. В то время как в России жизнь для большинства людей вернулась в обычное русло с минимальными неудобствами, а власти постепенно отменяют введенные из-за пандемии ограничения, в Европе идет волна новых карантинных ужесточений. В Финляндии введен режим ЧП. В Чехии из-за самого высокого в мире уровня заболеваемости жителям запрещено покидать районы проживания. В Италии также усилены ограничения.

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В свою очередь, население Европы, измученное почти годовыми запретами и сидением по домам, все хуже воспринимает аргументы властей, что все эти меры принимаются исключительно ради его же блага. Массовые протесты захлестнули практически весь континент.

Владимир Путин и Себастьян Курц
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Ситуация настолько сложная, что стройность европейских рядов рассыпается на глазах. Чехия обратилась к России с просьбой о поставках "Спутник V" — и это согласованная позиция президента и премьер-министра страны. Словакия пошла еще дальше - и вслед за Венгрией, Сербией и рядом других стран зарегистрировала российский препарат по ускоренной процедуре, не дожидаясь одобрения европейского регулятора. Для поляков, у которых также весьма сложная ситуация по коронавирусу, обращение за помощью к России немыслимо, так что они начали переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с Китаем.

Ситуация все сильнее напоминает ту, что имела место ровно год назад, когда Европейский союз продемонстрировал свою полную беспомощность в чрезвычайной ситуации, и его члены были вынуждены самостоятельно справляться с захлестнувшим их острым кризисом.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото.
United States Mission Geneva
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Разница в том, и это действительно принципиально важно, что тогда имел место форс-мажор глобального масштаба. В ходе него и выяснилось, что Брюссель, по сути, недееспособен, когда требуется оперативная реакция на экстренные обстоятельства. Это, конечно, было неприятным открытием для Европы, но бессилие ЕС в той ситуации можно было если не оправдать, то хотя бы объяснить крайней неожиданностью и одновременно глобальностью возникшей проблемы.

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Ныне же ситуация существенно иная.

Когда схлынул эффект внезапности от разразившейся пандемии, Евросоюз вновь оказался на коне, потому что стало востребовано то, что всегда считалось его сильными сторонами: стратегическое планирование, организация сложных процессов, аккумулирование и распределение средств. Во всех недавних действиях европейских властей, начиная с принятия беспрецедентного в своей грандиозности плана восстановления экономики, прозрачно читалось высокомерное обещание показать всему миру образец того, как нужно бороться с подобного рода угрозами.

Показали.

Результатом стали провалы по важнейшим направлениям действий. Фиаско обернулась выбранная Европой стратегия локдаунов, а для описания положения дел с вакцинированием населения все больше подходит определение "катастрофа".

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
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При этом печальность сложившейся картины особенно очевидна на фоне намного более благополучной ситуации в странах, которым Европа была намерена преподать урок борьбы с пандемией.

А в основе всего — ошибочные решения, принятые европейскими властями. Это бьет по репутации Евросоюза куда сильнее, чем его растерянность и бездействие ровно год назад.

В такой ситуации знаковыми становятся попытки самостоятельных действий восточноевропейских государств. Они, разумеется, отдают себе отчет в собственной второсортности в составе ЕС, а также в том, что по проблеме коронавируса обречены получать помощь по остаточному принципу. Как следствие, все больше стран перестают терпеливо ждать, когда и до них дойдет очередь, и вместо этого начинают проявлять не санкционированную Брюсселем активность.

На фоне Brexit, а также растущего евроскептицизма польских и венгерских властей расширение списка стран, не склонных оглядываться на Брюссель — пусть даже и по форс-мажорным обстоятельствам, — выглядит недобрым знаком для Европейского союза.

Почти шесть лет назад Европа с энтузиазмом организовала себе миграционный кризис, последствия которого расхлебывает до сих пор. Борьба с пандемией обеспечила еще один громкий провал европейской политики. Получается многовато стратегических просчетов с тяжелыми последствиями за довольно короткий период.

А принципиальный отказ Брюсселя признавать собственные ошибки, списывая проблемы на происки внешних врагов, подрывающих европейскую демократию и солидарность, гарантирует, что они не последние.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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