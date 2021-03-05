Что ждет Санду: президентская республика или "пятиминутные отключения" от власти

Глава молдавского государства, войдя в клинч с парламентским большинством, рискует превратиться в итоге в фигуру, еще более декоративную, нежели это предполагает парламентская республика.

После того как Конституционный суд Молдовы вполне недвусмысленно рекомендовал Майе Санду прислушаться к мнению парламентского большинства в вопросе выдвижения кандидатуры премьер-министра, президент успела неоднократно дать понять, что придерживается точки зрения, кардинально идущей вразрез с положениями, записанными в Основном законе страны.

Вместо полагающихся в сложившейся ситуации консультаций с парламентскими фракциями, глава государства, похоже, предпочла апеллировать к мнению "гражданского общества". Некоторые наблюдатели не исключают, что "консультанты" из числа самых горячих сторонников Санду способны убедить ее в том, что нарушение нескольких статей молдавского законодательства легко можно оправдать некоей высшей политической целесообразностью (ведущей в итоге к всеобщему процветанию, разумеется).

При этом уже невозможно не замечать, насколько, до раздражения, тесно молдавскому президенту в рамках парламентской республики. Запросы Майи Санду в Конституционный суд, всякий раз представляющие собой попытку получить дополнительные полномочия, заставляют полюбопытствовать: а не вознамерилась ли глава государства добиться в конечном счете смены системы правления в республике – с парламентской на президентскую?

"Совершенно очевидно желание президента Санду пользоваться полномочиями, которые для президента Молдовы не предусмотрены, – говорит политический аналитик Валентин Крылов, в свое время голосовавший в парламенте за действующую Конституцию. – Теоретически президент может инициировать и соответствующий референдум. Однако, если парламент правильно разберется в ситуации, он, несомненно, найдет возможность для блокирования этой абсолютно ненужной инициативы, которая к тому же сопряжена с большими финансовыми затратами".

Другое дело, полагает Крылов, что все ключевые решения в любом случае будут приниматься не Санду и даже не в Молдове.

"Возьму на себя смелость предположить, что по кризису вокруг кандидатуры премьер-министра Молдовы в данный момент проходят активные консультации в лоне того, что мы иногда называем "коллективным Западом". Думаю, заключительная рекомендация должна отрезвить молдавского президента, вернуть в рамки законодательства республики. Но это абсолютно не гарантирует, что Майя Санду вообще станет кого-нибудь слушать", – говорит Крылов.

Впрочем, если он прав и подобные консультации действительно ведутся "партнерами по развитию" Молдовы, также не факт, что выработанное ими мнение призовет президента РМ прислушаться к Конституционному суду.

Например, памятное заявление главы делегации ЕС в Молдове Петера Михалко о том, что "формирование парламентского большинства с участием людей, фигурирующих в отчете Kroll, может стать серьезным препятствием для сотрудничества с ЕС" – должно было прозвучать очень вдохновляюще для молдавского президента и стать своеобразным "благословлением" на продолжение противостояния с законодательным органом, несмотря ни на какие мнения Конституционного суда РМ.

Петер Михалко, соглашается Крылов, своим заявлением перешел некую красную дипломатическую линию, его слова можно расценить как вмешательство во внутренние дела Молдовы.

"У меня, разумеется, нет документальных подтверждений, и все, что я сейчас скажу, является оценочным суждением. Я считаю Майю Санду несамостоятельной политической фигурой. И если смотреть правде в глаза, ее личной заслуги, например, в победе на президентских выборах значительно меньше, чем это кажется многим. Думаю, и решение о том, как президенту действовать дальше в ходе этого политического кризиса, тоже будет принято не ею", – убежден Валентин Крылов.

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что стремление президента Санду расширить свои властные полномочия до максимально возможного объема – это следование некоторым молдавским политическим "традициям".

"Всякий раз, когда президент в Молдове выбирался всенародно, он рано или поздно начинал тянуть одеяло на себя, вступая в конфликт с парламентом. Вспомните хотя бы противостояние с законодательным органом президента Петра Лучинского. Сегодня мы возвращаемся к этой логике противостояния, и Майя Санду, несомненно, всеми правдами и неправдами попытается изменить ситуацию в свою пользу. В том числе и посредством попыток внести какие-то изменения в Конституцию", – утверждает Чуря.

Правда, начать хотя бы просто говорить о возможности референдума, скажем, по смене политической системы в Молдове, Майя Санду сможет только если значительно увеличит свой политический вес. То есть добьется досрочных парламентских выборов, получив после них лояльное себе большинство депутатов. При этом заручившись поддержкой подавляющей части молдавского общества. И все это по-прежнему звучит утопически.

"Тягучее, медленное изменение ситуации в свою пользу Майя Санду уже запустила некоторое время назад, регулярно обращаясь – и от себя лично, и от своей партии – в Конституционный суд. За это время президент, несомненно, несколько раз нарушила закон, выйдя за рамки конституционности. Однако полагаю, привлечь за это к ответственности главу государства не представляется возможным", – считает Чуря.

Ну а политолог Борис Шаповалов подчеркивает в этой связи любопытную особенность отечественных правых политиков.

"Представители правых молдавских политических партий отличаются своеобразным тоталитарным мышлением и поведением. Они совершенно не умеют договариваться, не понимают, что демократия – это разные точки зрения, умение работать и во власти, и в оппозиции. А наши правые готовы управлять страной лишь надев корону и прибрав к рукам все три ветви власти", – говорит Шаповалов.

Эксперт убежден, что изменение Конституции "под себя" президенту Санду, если выражаться предельно грубо, попросту не по зубам.

Надо полагать, более вероятен несколько иной ход событий. Если президент все же откажется искать хотя бы минимальные компромиссы с парламентским большинством, депутаты и временное правительство Молдовы вполне способны попросту начать игнорировать главу государства. Не импичмент, но регулярные одноразовые, "пятиминутные отключения" от должности, в свое время не без успеха отработанные на президенте Додоне.

И вот как бы стремление к полноте власти не обернулось для Майи Санду перспективой стать фигурой еще более "декоративной", нежели это предполагает парламентская система правления.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova