Русско-китайская вакцина против "политического вируса"

Глава правительства Поднебесной говорил о "политическом вирусе", распространяемом на фоне пандемии, но не стал расшифровывать это понятие. Однако несложно понять, что имеется в виду, потому что на той же пресс-конференции в Пекине Ван И говорил не только о необходимости расширять и углублять российско-китайские отношения (причем, подчеркивая, что "чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество"), но и предлагал американцам одуматься:

"В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты осознали это как можно скорее".

Последняя фраза носит риторический характер — понятно, что в Пекине не питают никаких иллюзий по поводу возможности принципиального изменения американской политики после завершения пандемии.

Ровно наоборот: давление на Китай и Россию будет только возрастать. "Политический вирус" сложнокомпонентный, он включает в себя как спекуляции, связанные с происхождением коронавируса (китайцы всех заразили!), конкуренцией вакцин (русские опасны!) и влиянием пандемии на геополитику (вакцины — это новый метод русской и китайской экспансии!), так и саму суть американской внешнеполитической стратегии. В которой вмешательство в чужие внутренние дела — это лишь инструмент для сохранения своего глобального господства, лишь один из приемов в политике сдерживания конкурентов. Могут меняться формы этого вмешательства, но глобалистки настроенная американская элита не может отказаться от него как такового. Тем более в отношениях с такими странами, как Россия и Китай, единственный способ победы над которыми состоит в расшатывании и ослаблении их изнутри.

В Пекине, как и в Москве, это прекрасно понимают. Как сказал тот же Ван И, "мы будем совместно бороться с любыми попытками фальсифицировать действительность, будем защищать свой суверенитет и политическую стабильность". Фальсифицировать действительность — это ведь касается и кампании по созданию на Западе образа Путина-отравителя (ей уже скоро полтора десятилетия), и Навального-спасителя, и "геноцида уйгур" в китайском Синцзяне. Россия угрожает Европе и всему миру, Китай угрожает Азии и всему миру — это тоже элементы той самой фейковой действительности, которую конструируют как раз те, кто не только проводит политику сдерживания России и Китая у их границ, но и на самом деле претендует на глобальное господство. И не скрывает своих планов и своего отношения к Китаю и России.

На днях администрация Байдена опубликовала "Временное стратегическое руководство по вопросам национальной безопасности", а госсекретарь Энтони Блинкен разъяснил суть "крупнейшего геополитического испытания XXI века для США", то есть отношений с Пекином — "подход к Китаю с позиции силы". И дело тут не в Китае как таковом, а в желании сохранить ускользающий мир по-американски:

"Нравится нам это или нет, мир сам себя не организует. Когда США сдадут назад, можно ждать одно из двух: либо наше место займет другая страна, но произойдет это так, что наши интересы и ценности не получат поддержки, либо — что столь же плохо — его не займет вообще никто, в результате чего мы получим хаос и все сопутствующие ему угрозы. Ни один из этих вариантов не полезен для Америки".

Китай — главный претендент на мировое господство, убеждают в Вашингтоне, а значит, и главная опасность для Америки:

"Китай — единственная страна, обладающая достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для того, чтобы бросить серьезный вызов стабильной и открытой системе международных отношений — всем тем правилам, ценностям и отношениям, благодаря которым мир живет так, как этого хотим мы, поскольку в конечном счете это служит интересам американского народа и отражает его ценности".

Тут все прекрасно — то есть поставлено с ног на голову. Китай бросает вызов построенному американцами миропорядку? Да — но он не претендует на мировое господство, а вызов глобальному атлантическому проекту, кроме него, бросают и Россия, и Иран, и мусульманский мир, и Латинская Америка, и Африка. Абсолютное большинство стран планеты недовольно "стабильной и открытой системой международных отношений", которая позволяла атлантическому Западу диктовать всему миру свои правила игры.

Более того, этим миропорядком недовольно и все больше американцев — потому что, вопреки заверениям Блинкена, он не служит интересам американского народа и не отражает его ценности. Глобалистский проект работает на интересы наднациональных атлантических элит, а саму Америку давно уже пожирает изнутри. Именно поэтому и появился Трамп, который воевал с Китаем не как "лидер свободного мира", а как глава национального государства (которое он хотел возродить) Соединенные Штаты Америки. Но теперь к власти привели Байдена и хотят перевести конфликт с Пекином из американо-китайского измерения в глобальное: весь мир против КНР, которая, оказывается, "запугивает другие страны". И против России, которая тоже всем угрожает и такая же ревизионистская (переводя на русский — неподконтрольная) держава.

Об этом прямо сказал Блинкен, говоря об отличии китайской политики новой администрации от того, что делал Трамп: во главу угла мы поставим сотрудничество с партнерами и союзниками. То есть выстроим против Китая всех, кого сможем?

Где-то мы это уже слышали... Да, конечно, это же старая американская стратегия по сдерживанию Москвы. Причем что в советские времена, что после 2014 года — заблокируем, изолируем, накажем. Не беда, что не сработало — да и не могло сработать — с Россией. Не беда, что такой политикой Штаты лишь укрепили российско-китайский альянс. Теперь будут пробовать то же самое с Китаем. Только если о России отзывались пренебрежительно (региональная держава, страна-бензоколонка), то Китай пока что открыто не называют противником, предпочитая делать ставку на испуг окружающих от его растущей мощи. При этом, правда, не забывая напоминать этим "окружающим" об их зависимости от США.

Если в НАТО англосаксы пока что ищут формулировки для новой стратегической концепции, уже называя рост Китая угрозой и говоря о необходимости его сдерживания, пытаясь сломить сопротивление европейцев, не желающих называть Китай даже потенциальным противником, то в Азии все жестче.

Пентагон предложил удвоить расходы на Индо-Тихоокеанское военное командование на следующий год, чтобы усилить свой потенциал конвенциального сдерживания Китая, создав сеть позиций высокоточных ракет вдоль "первой цепочки островов" в непосредственной близости от КНР. Первая цепь — это Тайвань, японская Окинава и Филиппины. На эту программу в ближайшие шесть лет потратят большую часть из 27 миллиардов, запрошенных для Индо-Тихоокеанского театра военных действий.

Далеко не факт, что Штатам в итоге удастся развернуть сеть ракетных установок вдоль всей первой цепочки островов и создать интегрированную систему ПРО во второй цепочке (а это уже от юго-востока Японии до Индонезии), — будут большие проблемы с национальными правительствами. Но само наличие такого плана, несомненно, обострит ситуацию, в том числе и в отношениях Китая с соседями — а ведь на это и делают ставку американцы. Мы защищаем вас от агрессивного Китая — давайте поставим новые ракеты? Но китайцы ведь будут против? Так это потому, что они агрессивные!

Точно как диалог англосаксов с европейцами: Россия хочет на вас напасть, давайте включим в НАТО еще и Украину с Грузией, чтобы остановить русскую угрозу. То, что Россия и Китай видят, что американцы не просто обложили их по всему периметру, но и наращивают свое присутствие, глобализаторов совершенно не волнует. Ведь они считают, что весь остальной мир будет видеть лишь их версию реальности. Однако Москва и Пекин будут прививать мир не только против коронавируса и "политического вируса" американской исключительности, но и против фальсифицированной реальности — в которой обороняющегося выставляют агрессором, а гегемонистские устремления и провокации выдают за защиту справедливого миропорядка. И нет никаких оснований сомневаться в успехе русско-китайской "прививочной" кампании.

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