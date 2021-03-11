"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти

Критически запоздавшая в Молдове кампания по массовой вакцинации от коронавируса спровоцировала довольно нетрадиционное частное предложение по иммунизации населения. Однако республике нужно совсем другое.

Появившаяся в "портфолио" одной из молдавских туристических фирм услуга, заточенная исключительно под вакцинацию "Спутником V" в частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, могла показаться экзотической только на первый взгляд. Молдова даже не была пионером в попытках организовать для соотечественников канал "вакцинного туризма" – аналогичную идею ранее уже пытались реализовать, например, в ОАЭ и в Индии.

Едва ли можно найти нечто предосудительное в стремлении напуганных эпидемией ковида людей любым путем и как можно скорее привиться надежной и безопасной вакциной. Никто, наверное, не осудит и предприимчивого туроператора, желающего на этом стремлении заработать. Но сам факт появления в Молдове "тура по иммунизации" в Россию неизбежно заставляет сделать несколько интересных выводов о нынешних приоритетах молдавской власти.

Некоторые страны мира еще летом прошлого года начали активно наводить мосты с производителями в то время еще только разрабатывавшихся вакцин. Соответственно, и внутренние кампании по массовой вакцинации населения сумели запустить уже в конце декабря. Молдова же под занавес тяжелейшего ковидного года, как мы помним, была увлечена совсем другой кампанией – президентской.

"Я считаю, что о закупке вакцин в Молдове долгое время вообще никто не думал, – говорит эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Все почему-то были убеждены, что препараты от ковида нам дадут бесплатно, в качестве гуманитарной помощи. Вот только очередь за бесплатной вакциной выстроилась длинная, и Молдова далеко не в ее голове".

Политический кризис, накрывший республику сразу по окончании президентских выборов, отсутствие полноценного правительства и туманное будущее парламента текущего созыва – все это на уровне страны не слишком располагает к концентрации усилий для того, чтобы быстро и эффективно провести массовую вакцинацию молдаван.

Те несколько десятков тысяч доз препарата AstraZeneca (и значительно меньше – Pfizer), которые более или менее твердо обещаны Молдове, позволят, по-видимому, завершить до конца апреля иммунизацию первого этапа и привить медработников. В какие сроки и на основе каких вакцин будут проведены этапы второй и третий - сегодня не знает никто.

Может ли пресловутый "вакцинный туризм" стать в этой ситуации хоть сколько-нибудь ощутимым подспорьем? Конечно же, нет.

И дело не только в абсолютно неподъемной для подавляющего большинства населения Молдовы цене такого тура – почти 1200 евро. Сама громоздкость "конструкции" – подготовка документов для российских клиник, четыре авиаперелета, бронирование гостиниц – изначально не предполагает массовости этой затеи. VIP-услуга чистой воды. Не стоит ожидать, что ею воспользуются более сотни-другой человек. И это при самом благоприятном раскладе.

Упомянем и еще один, не до конца проясненный нюанс. Понятно, что уникальность связанных с пандемией ковида вызовов, а также стремительно меняющаяся ситуация нередко заставляет правительства осознанно нарушать ранее установленные правила и даже на ходу модифицировать законы – просто для того, что дать шанс уцелеть в этом коронавирусном вихре как можно большему количеству людей. Тем не менее, получить прививку "Спутником V" на территории России можно лишь будучи гражданином Российской Федерации.

Глава молдавского турагентства, которого в последние дни процитировали несколько местных СМИ, утверждает, что частные клиники Москвы и Питера, с которыми сотрудничает его фирма, "договорились с властями РФ" о прививках для граждан Молдовы, у которых нет российского паспорта. Возможно, так оно и есть. Однако нет никакой гарантии, что это "окно" не закроется в ближайшее время.

"В нашем профильном комитете, который занимается делами СНГ, мы работаем только с теми поставками из России вакцины "Спутник V", которые осуществляются системно. Как, скажем, в Белоруссию, Казахстан. А вот как некоторые турфирмы планируют организовать вакцинацию иностранцев на территории Российской Федерации – непременно будем выяснять", – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы Артем Туров.

Российский парламентарий, к слову, верно подмечает любопытную связь между предприимчивостью туристической компании из Молдовы и репутацией в мире российской вакцины " Спутник V".

"Считаю, следует отдать должное самой вакцине. Если жители других стран – не только Молдовы, но и некоторых государств Евросоюза – стремятся вакцинироваться "Спутником V", то это говорит о высокой степени доверия к российскому препарату и, конечно же, о его эффективности. Это признание заслуг российской науки", – говорит Туров.

Впрочем, ярче всех, наверное, успешность гуманитарной миссии российской науки подтвердил Хуан Карлос Гаспарини, мэр аргентинского города Роке Перес. Уже стало вирусным фото, на котором прививающийся "Спутником V" Гаспарини держит в руках... потрет президента Путина. "Эта вакцина спасает наши жизни", – такую оценку дал латиноамериканский градоначальник усилиям ученых из России. © Sputnik / Нина Зотина Онищенко: дам совет молдавским властям

Количество людей, ныне проживающих в Молдове, почти в 20 раз меньше населения Аргентины. По разным оценкам, от трех до четырех миллионов доз эффективного препарата от коронавируса позволит республике добиться искомого коллективного иммунитета, заявленного главной целью массовой вакцинации, официально стартовавшей в стране второго марта.

Вот только для решения этой, вполне достижимой, задачи нужны не туристические агентства.

"Я бы посоветовал молдавским медицинским властям, коль скоро есть спрос на прививки "Спутником V", реагировать на такие вещи гибче и вступить в контакт с медицинскими властями России. Все-таки туристические фирмы слишком далеко стоят от цивилизованного процесса вакцинирования.

А самым правильным было бы заключить договор с Россией, официально закупить вакцину и прививать ею население Молдовы в медицинских учреждениях республики в надлежащих условиях", – отмечает бывший Главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы (и неплохо известный в Молдове) Геннадий Онищенко.

В данном случае трудно спорить с экс-главой Роспотребнадзора.

Но остается вопрос: решится ли действующая молдавская власть сменить приоритеты?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova