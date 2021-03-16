"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"

Лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии возмутились тем, как Евросоюз распределяет вакцины.

В Европе готовы перейти на российские или китайские препараты. Сообщается, что Брюссель готовится к переговорам с Москвой о закупке "Спутника V". Почему в Старом Свете не стихают скандалы вокруг борьбы с коронавирусом, разбирался журналист РИА Новости.

Найти "козла отпущения"

"В некоторые страны ЕС прививки поступают несоразмерно численности населения. Мы призываем обсудить это на ближайшем саммите", — говорится в письме лидеров Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц рекомендовал Брюсселю обратить внимание на ситуацию в Латвии и Болгарии. Нехватка препаратов там чревата новой волной коронавируса и, как следствие, — очередным локдауном, предупредил политик.

"Почему, например, Мальте досталось больше вакцин, чем Болгарии? — задался вопросом Курц. — Причину видим в тайных контрактах управляющего совета ЕС. Надо расследовать эти кулуарные соглашения и не превращать вакцинацию в базар".

Оппоненты из Социал-демократической партии с Курцем не согласились. "Канцлер ищет козлов отпущения за провал прививочной кампании в Австрии", — отметили в партии.

Вакцинацию англо-шведским препаратом AstraZeneca и американским Pfizer австрийские власти запустили в конце года. Но в марте возникли проблемы. Компания AstraZeneca заявила, что не успевает обеспечить все страны ЕС. Кроме того, у привившихся нередки осложнения (образуются тромбы), в Италии и Дании зафиксировали даже летальные случаи.

Австрия, Дания, Норвегия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония приостановили использование препарата.

Побочная вакцинация

На днях в Эстонии от вакцины умер 31-летний государственный служащий. Вчера в Словакии скончалась 38-летняя учительница средней школы.

Родственники жертв намерены судиться с англо-шведским производителем. Однако руководство фармкомпании заранее отвергает обвинения. Вакцину считают безопасной и во Всемирной организации здравоохранения.

"Нет доказательств связи между препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. Поводов отказываться от прививки нет", — уверяет представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Тем не менее список стран, сомневающихся в AstraZeneca, пополняется. Вчера применение этой вакцины приостановили Германия, Франция и Италия.

Что касается Pfizer, то эта вакцина в дефиците. Распределением занимается Брюссель. Речь идет пока о восьми дозах на сто тысяч населения. Для сравнения: в США — 24, в Британии — 32. Именно это раскритиковали в письме главы Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии.

Туризм на старте

Темпы вакцинации в Латвии и Болгарии, на что обратил особое внимание Курц, действительно замедлились. Сейчас там в среднем прививают до двух тысяч человек.

"Как минимум весь март ожидается острая нехватка препаратов", — предупредила глава латвийского Бюро вакцинации Эва Юхневича.

До середины апреля Рига рассчитывала получить 164 тысячи доз. Половина — AstraZeneca, но сейчас это под вопросом. Если производитель не докажет безопасность вакцины, придется от нее отказаться. Платить Pfizer за дополнительные поставки власти пока не могут.

"На складах нет вакцин: все направлены в медицинские учреждения и семейным врачам", — объяснила Юхневича.

Болгария готовится к туристическому сезону: первого мая открывается международное авиасообщение. В страну пустят с отрицательным тестом на COVID-19 или сертификатом о прививке. Но с вакцинацией местного населения далеко не все благополучно.

В феврале поступила крупная партия AstraZeneca. Уставшие от жесткого локдауна люди начали прививаться. Как и соседи по ЕС, власти жаловались, что вакцин не хватает даже для медиков, учителей и пенсионеров. А теперь процесс и вовсе застопорился.

"Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения в ее безопасности", — заявил премьер-министр Бойко Борисов.

Тайны и махинации

Недовольство в некоторых странах ЕС усиливает и то, что, пока одни дожидаются возобновления поставок, другие не знают, куда девать излишки. В Германии, например, на складах скопилось около миллиона невостребованных доз.

В Великобритании привили уже 21 миллион человек. Туда, в отличие от стран ЕС, препараты поступали бесперебойно.

Власти Италии открыто обвинили Лондон в срыве вакцинации и пригрозили судом. Фармпроизводители оправдывались: "Сложности связаны с изготовлением основного компонента". Но это никого не успокоило. Говоря о "тайных контрактах", Курц имел в виду и ускоренные поставки в Британию.

Негодование и подозрения европейцев вызывает и то, что в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре прививочная кампания стартовала одновременно с европейской. Похоже, первыми вакцины получают те, кто платит больше.

Война вакцин

В ЕС присматриваются к российским и китайским вакцинам. Так, Франция собирается воспользоваться "Спутником V", если медицинское сообщество подтвердит эффективность этого препарата.

Интерес проявил и Германский институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Условия те же — соответствие критериям ЕС. О планах закупать "Спутник V" сообщила Австрия. "В этом вопросе не может быть речи о геополитике", — подчеркнул Курц.

Reuters утверждает, что ЕС готовится к переговорам с Москвой о "Спутнике V". Российский фонд прямых инвестиций это никак не прокомментировал. Но журналисты выяснили: производство "Спутника V" могут организовать в Италии и Германии.

Еще одна версия: Брюссель изменил мнение о российской вакцине, чтобы взять под контроль поставки. Так, Венгрия, Словакия, Чехия напрямую договорились об этом с Москвой. На обвинения в игнорировании европейских правовых механизмов там отвечают встречными претензиями: слишком долго ждать Pfizer.

Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости объясняет: "Дело не в уникальности "Спутника V", а в безвыходном для многих стран ЕС положении".

"Ведь Европа интересуется и китайской вакциной. В частности, Венгрия первая в ЕС получила препарат Sinopharm. Альтернативы страхуют от перебоев с поставками и проблем, которые сейчас возникли у AstraZeneca", — поясняет венгерский политолог.

Британский специалист по международным отношениям Саша Мэтьюз полагает, что "война вакцин" продолжится до конца пандемии. "Люди в Великобритании, Италии, Франции устали сидеть дома и критикуют власти. Те пытаются найти чудо-способ, чтобы избавиться от коронавируса и завоевать политические очки. Чем больше вакцин, тем больше шансов удержать власть", — уточняет она.

Очевидно, принцип "каждый сам за себя" останется актуальным для Европы до тех пор, пока все не вакцинируются.

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