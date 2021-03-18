"Афера века" в Измаиле: как умирает транспортная система Бессарабии

Дунайское пароходство со штаб-квартирой в Измаиле переживает самый тяжелый период в своей истории. Кризис этого легендарного пароходства сильно ударит по Измаилу – крупнейшему городу Южной Бессарабии. Для него речной порт и пароходство – градообразующие предприятия.

Некогда крупнейшая судоходная компания Советского Союза накопила огромный долг по заработной плате (около 800 тысяч евро), а вдобавок оказалась под угрозой утраты своего транспортного флота.

Десять дней назад прошли обыски в офисах Дунайского пароходства, связанных с ним компаниях и даже в квартирах ряда его руководителей.

© Photo : The Security Service of Ukraine Обыски в офисах Дунайского пароходства

Правоохранители искали документы по резонансной сделке, в рамках которой планировалось передать с баланса пароходства иностранной компании 455 единиц флота, в том числе баржи, речные и морские суда.

Новым распорядителем этого имущества должна стать зарегистрированная в Венгрии дочерняя кампания Дунайского пароходства Business Shipping Company kft. По заявлениям нынешнего руководства Измаильской судоходной кампании, данный шаг согласован с отраслевым министерством в Киеве и направлен на оптимизацию использования флота. Ведь плавсредствами бессарабских речников осуществляется около 20% перевозок на Дунае от устья и до германского порта Кельхайм. Попутно нынешний руководитель пароходства Алексей Хомяков заявляет, что и доставшийся ему в наследство менеджмент "не прозрачен", поскольку управление флотом в значительной мере идет через офшорные компании на Кипре и Мальте.

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Однако на Кипре и Мальте баржи и лихтеры в основном советского производства востребованы вряд ли, а вот в Венгрию они могут перекочевать реально. Критику вызывает и тот факт, что среди руководителей фирмы, которая должна стать новым распорядителем измаильского флота, нет граждан Украины. Подозрение вызывает и то, что имущество передавалось венгерской "дочке" Дунайского пароходства по нулевой (!) балансовой стоимости.

Обстоятельства этой сделки стали известны еще в конце прошлого года и практически сразу они вызвали настороженную реакцию в Измаиле. У головного офиса судоходной компании проходили довольно представительные по местным меркам акции протеста. Профсоюзы направили обращения с просьбой вмешательства в ситуацию в адрес высшего руководства государства.

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Эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация на крупнейшем предприятии Измаила вызвана объективными причинами.

Во-первых, после перехода Дунайского пароходства под юрисдикцию Украины компанию преследует "директорская чехарда". За 20 лет сменилось 14 команд управленцев. Она зачастую имеет политическую подоплеку, поскольку каждый новый кабинет министров "незалежной" предпочитает иметь на таком прибыльном участке именно своего ставленника. А правительства на Украине, как известно, меняются часто.

Во-вторых, пароходство изначально создавалось как предприятие союзного значения. Во времена СССР эта судоходная компания обслуживала огромный грузопоток сверхдержавы в Центральную Европу, Черноморский регион и даже в Средиземноморье. Сейчас же объемы перевозок год от года сокращаются. Только с 2017-й по 2020 годы объем грузов, переработанных Измаильским портом, упал почти в два раза. В этих условиях речники ищут заработки за пределами Украины, преимущественно на территории ЕС. Следовательно, желание придвинуть главную базу торгового флота поближе к клиентской базе экономически объяснимо.

Казалось бы, кризис Украинского Дунайского пароходства не касается Молдовы. Но на самом деле – это звенья одной цепи вместе с депрессией Молдавской железной дороги. И виноваты здесь не только коронавирус и глобальный экономический кризис.

По портам Южной Бессарабии больно бьет перенаправление другими маршрутами грузопотоков Молдовы. Вместе с тем госбюджет РМ отягощен расходами на обслуживание собственного речного порта. На молдавской железной дороге плохо сказывается разрыв кратчайшей магистрали к Черному морю (через Бессарабку). Жители украинского города Рени вынуждены на перекладных добираться из-за этого в областной центр.

Некогда единая транспортная система Большой Бессарабии, являвшаяся частью великой страны, все больше закупоривается, сжимается и распадается на изолированные сегменты. Обществоведы называют данное явление очень емким словом – регресс.

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