"Афера века" в Измаиле: как умирает транспортная система Бессарабии

Некогда крупнейшая судоходная компания Советского Союза накопила огромный долг по заработной плате (около 800 тысяч евро), а вдобавок оказалась под угрозой утраты своего транспортного флота.
Десять дней назад прошли обыски в офисах Дунайского пароходства, связанных с ним компаниях и даже в квартирах ряда его руководителей.
Правоохранители искали документы по резонансной сделке, в рамках которой планировалось передать с баланса пароходства иностранной компании 455 единиц флота, в том числе баржи, речные и морские суда.
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Однако на Кипре и Мальте баржи и лихтеры в основном советского производства востребованы вряд ли, а вот в Венгрию они могут перекочевать реально. Критику вызывает и тот факт, что среди руководителей фирмы, которая должна стать новым распорядителем измаильского флота, нет граждан Украины. Подозрение вызывает и то, что имущество передавалось венгерской "дочке" Дунайского пароходства по нулевой (!) балансовой стоимости.
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Эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация на крупнейшем предприятии Измаила вызвана объективными причинами.
Во-первых, после перехода Дунайского пароходства под юрисдикцию Украины компанию преследует "директорская чехарда". За 20 лет сменилось 14 команд управленцев. Она зачастую имеет политическую подоплеку, поскольку каждый новый кабинет министров "незалежной" предпочитает иметь на таком прибыльном участке именно своего ставленника. А правительства на Украине, как известно, меняются часто.
Во-вторых, пароходство изначально создавалось как предприятие союзного значения. Во времена СССР эта судоходная компания обслуживала огромный грузопоток сверхдержавы в Центральную Европу, Черноморский регион и даже в Средиземноморье. Сейчас же объемы перевозок год от года сокращаются. Только с 2017-й по 2020 годы объем грузов, переработанных Измаильским портом, упал почти в два раза. В этих условиях речники ищут заработки за пределами Украины, преимущественно на территории ЕС. Следовательно, желание придвинуть главную базу торгового флота поближе к клиентской базе экономически объяснимо.
По портам Южной Бессарабии больно бьет перенаправление другими маршрутами грузопотоков Молдовы. Вместе с тем госбюджет РМ отягощен расходами на обслуживание собственного речного порта. На молдавской железной дороге плохо сказывается разрыв кратчайшей магистрали к Черному морю (через Бессарабку). Жители украинского города Рени вынуждены на перекладных добираться из-за этого в областной центр.
Некогда единая транспортная система Большой Бессарабии, являвшаяся частью великой страны, все больше закупоривается, сжимается и распадается на изолированные сегменты. Обществоведы называют данное явление очень емким словом – регресс.
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