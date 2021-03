Почему Пентагон беспокоят возможности российского "Буревестника"

Особое беспокойство Пентагона вызывает российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник", которая представляет собой вызов военно-политической "исключительности" Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation