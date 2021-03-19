"Каддафи предвидел это": что интервенты устроили в Ливии

Сотни бомб и ракет, тысячи погибших, полное превосходство западной военной машины — ровно десять лет назад, 19 марта 2011-го, армии стран НАТО вмешались в гражданскую войну в Ливии.

Подконтрольные Каддафи войска не смогли ничего им противопоставить — авиация альянса моментально подавляла любое сопротивление. Операция завершилась 31 октября. В результате Ливия, некогда процветавшее государство, перестала существовать как единое целое. Бои там продолжаются до сих пор. О западной интервенции — в материале Андрея Коца для РИА Новости.

Старые счеты

В феврале 2011-го люди вышли на улицы второго по населению города Ливии, Бенгази, требуя освобождения арестованного властями юриста и правозащитника Фатхи Тербиля. Пару дней спустя масштабные антиправительственные выступления начались по всей стране. Сегодня многие специалисты считают, что истинная причина гражданской войны в этом североафриканском государстве — конфликт между племенами Киренаики и Триполитании. Выходец из последнего Муаммар Каддафи бессменно правил более 40 лет, что очень не нравилось конкурирующему клану.

Силовики Каддафи применили оружие. Массовые беспорядки переросли в уличные бои. Счет убитых шел на десятки. Оппозиция захватила несколько складов с оружием и захватила Бенгази.

В первых числах марта противники Каддафи объявили "марш на Триполи". Столицу атаковали около пяти тысяч ополченцев, но их разбили. У армии Каддафи на тот момент имелись танки, артиллерия, достаточно мощная авиация, в то время как у оппозиции в лучшем случае — пикапы с пулеметами в кузовах. К 18 марта правительственные войска готовились войти в Бенгази и положить конец мятежу. Однако Совбез ООН, опасаясь резни, разрешил международному сообществу применить силу в Ливии. Единственная оговорка — без наземного вторжения.

Правительства западных стран давно точили зуб на Каддафи и поспешили воспользоваться возможностью поквитаться за старые обиды. Ливия после госпереворота 1969 года часто вступала в конфронтацию с Европой и США. Вашингтон обвинял Каддафи в поддержке международного терроризма, Париж так и не простил Триполи вторжения в бывшую французскую колонию Чад в 1970-80-х, Лондон — помощь ирландским сепаратистам. После резолюции ООН интервенция была делом решенным.

Однако Каддафи не подал в отставку. "Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами как мученик, — обратился он к народу. — Я не президент, чтобы уходить, я лидер революции и воин-бедуин, принесший славу ливийцам".

Бесполетная зона

Пентагон — главный куратор и организатор операции — подогнал к ливийским берегам внушительные силы: четыре тысячи морпехов в составе амфибийно-десантной группы постоянной готовности, 22-й экспедиционный корпус морской пехоты, два эсминца типа "Арли Берк", две многоцелевых АПЛ "Лос-Анджелес", стратегический атомоход "Огайо". Также американцы приготовили ударную и бомбардировочную авиацию. Наиболее активные участники интервенции, французы перебросили четыре фрегата и авианосец "Шарль де Голль". Кое-что предоставили и другие члены НАТО. Всего в операции в той или иной степени задействовали военнослужащих 18 стран.

Хотя резолюция ООН предусматривала лишь бесполетный режим над Ливией, авиация НАТО первым делом нанесла удары по наземным целям. Девятнадцатого марта около 20 самолетов ВВС Франции атаковали скопления бронетехники правительственной армии под Бенгази. В тот же день американский и британский флот запустили 114 крылатых ракет по целям в Ливии. По сообщениям Триполи, от этих обстрелов погибли 64 человека, 150 получили ранения. Авиация НАТО уничтожила десятки мостов, повредила дорожное полотно, разрушила много объектов гражданской инфраструктуры.

В последующие дни бомбардировки продолжились. На страну обрушились тысячи боеприпасов разного калибра. Двадцать третьего марта командующий ВВС Великобритании Грег Бэгвилл объявил, что ВВС Ливии больше не существуют. Согласно резолюции ООН, на этом вмешательство надо было заканчивать. Однако Запад не собирался останавливаться.

Смерть лидера

Завоевав превосходство в воздухе и создав над Ливией бесполетную зону, ударные самолеты НАТО принялись методично уничтожать технику, живую силу и инфраструктуру армии Каддафи. Это было избиение. Американцы задействовали в операции даже "тяжелую кавалерию" — стратегические бомбардировщики B-1B и B-2, а также "летающую батарею" АС-130. Авиация НАТО действовала практически безнаказанно — устаревшая ливийская ПВО не могла противостоять современным самолетам.

Лишившись собственных истребителей и вертолетов, потеряв от ударов дронов практически все ЗРК, сухопутные войска Ливии были фактически беззащитны перед агрессором. Так, 10 апреля авиация Североатлантического альянса уничтожила сразу 25 ливийских танков. В мае самолеты НАТО приступили к бомбежкам Триполи. Они неоднократно наносили удары по резиденции Муаммара Каддафи, но ему каждый раз удавалось скрыться.

Одно из его убежищ находилось в городе Сирт на севере страны. Этот населенный пункт к осени 2011-го оставался одним из немногих, еще контролируемых официальным Триполи. В начале октября вооруженные отряды оппозиции двинулись в наступление. Сторонники так называемого ПНС — Переходного национального совета — знали, что в Сирте скрывается Каддафи, и стремились захватить его во что бы то ни стало.

Они пленили ливийского лидера 20 октября, когда город был взят. Вокруг Каддафи образовалась толпа. Каждый стремился ударить его, оскорбить, бросить в него что-нибудь тяжелое. Издевались более трех часов, после чего погрузили в автомобиль и отвезли в госпиталь. Но к тому времени он уже скончался. А блок НАТО, сделав свое дело, 31 октября завершил операцию.

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