Что говорил византийский император о древних крепостях на Днестре

Касаясь истории Молдовы, часто подразумевается в основном период с момента легендарного основания государства Драгошем и обретение его независимости при Богдане в XIV веке. Однако догосударственный период нашей истории не менее важен, интересен и заслуживает всяческого внимания. По отношению к собственной истории о нас судят другие государства и нации, в какой-то степени наша история – это система важных образов, которые мы должны систематизировать и представить на обозрение. Тем более существует потрясающая основа, как минимум семь тысяч лет удивительной истории, запечатленной в предметах мистической расписной керамики, известных и малоизвестных письменных свидетельствах античности.

© Photo : Евгений Паскарь Славянская керамика, найденная в Поднестровье

Дело басилевсов Романии

В десятом веке басилевс Ромейского царства или Романии (как принято говорить сегодня, хотя это и не совсем верно, – император Византии) Константин VII Багрянородный составил для своего сына, будущего басилевса Романа II, сочинение "Об управлении империей". Это произведение было подарено наследнику, когда ему исполнилось 14 лет. Константин хотел объяснить своему сыну международную политическую расстановку сил, задачи Ромейского государства, географию известного мира.

Карта Меркатора, XVI век. Древняя Молдавия.

Константин настойчиво советует Роману овладеть необходимыми для монарха знаниями, в особенности по административной и военной истории, — в этом басилевс обязан превосходить других, то есть придворных и чиновников, так как лишь тогда будет велик его авторитет у подданных.

Шесть крепостей на реке Днестр в X веке

В одной из глав своего сочинения Константин пишет: "Должно знать, что по сю сторону (то есть по эту сторону – по правую сторону) реки Днестр, в краю, обращенном к Булгарии, у переправ через эту реку имеются пустые крепости: первая крепость названа пачинакитами (печенегами) Аспрон, так как ее камни кажутся совсем белыми; вторая крепость Тунгаты, третья крепость Кракнакаты, четвертая крепость Салмакаты, пятая крепость Сакакаты, шестая крепость Гиэукаты. Посреди самих строений древних крепостей обнаруживаются некие признаки церквей и кресты, высеченные в песчанике, поэтому кое-кто сохраняет предание, что ромеи некогда имели там поселение".

© Photo : Евгений Паскарь Набережная города Бендеры - предположительно здесь была древняя крепость Тунгаты.

По мнению некоторых лингвистов, вторая составная часть большинства названий, звучащих в передаче Константина как "гатый" или "катый", означает "укрепление" и, предположительно, имеет тюркскую основу. Заимствования из древнеиранских наречий в языки западнотюркских групп происходили в глубокой древности. Вопрос интерпретации переводов названий этих крепостей из тюркского носит предположительный характер, и давно назрела необходимость переосмысления уже проделанной работы в этом направлении.

© Photo : Евгений Паскарь Славянское городище у Алчедара - предположительно античный город Аркобадара

Однако, кроме проблемы переводов названий крепостей, существуют и другие, не менее важные и интригующие загадки, связанные с этими крепостями на Днестре. Ведь, судите сами, если мы определим с достаточно высокой степенью вероятности местонахождение этих крепостей, в Молдове можно организовать как минимум новый туристический маршрут по Днестру с блистательной исторической легендой Х века, повествующей о еще более древних временах. Это не только важный предмет научных изысканий, но и прекрасная экономическая задача, правильное решение которой приведет только к позитивным результатам, в том числе и созданию положительного образа Молдовы в глазах просвещенного мира.

За разъяснениями некоторых вопросов, связанных с загадочными древними крепостями на Днестре, мы обратились к кандидату географических наук, научному сотруднику Российской академии наук, председателю Молдавского историко-географического общества Андрею Герцену.

© Photo : Евгений Паскарь Географ А.Герцен. Экспедиция Молдавского историко-географического общеста. В поисках древних городов Молдавии.

– Указанные Константином Багрянородным крепости на Днестре пытаются найти многие историки, археологи, краеведы и другие исследователи. Однако в решении этой задачи должны принимать участие и географы, а в идеале – все вместе. Какие наиболее вероятные, с вашей точки зрения, места расположения тех древних крепостей, о которых упоминает Константин Багрянородный?

В X – начале XI века значительная часть Карпато-Днестровья была заселена печенегами, которые уничтожили многие южно- и восточнославянские поселения и контролировали эту территорию до середины XI века.

– В сочинении византийского императора Константина VII Багрянородного "Об управлении империей" имеются многочисленные упоминания о печенегах, их административной организации, например: "…вся Пачинакия делится на восемь фем (племен/областей), имея столько же великих архонтов (вождей/правителей). А фемы таковы: название первой фемы Иртим, второй – Цур, третьей – Гила, четвертой – Кулпеи, пятой – Харавои, шестой – Талмат, седьмой – Хопон, восьмой – Цопон… Восемь фем разделяются на сорок частей, и они имеют архонтов более низкого разряда…"

Интереснейшие сведения приводятся о географии печенежских племен: "Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией, фема Нижней Гилы соседит с Туркией, фема Харавои соседит с Росией, а фема Иавдиертим соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами (уличами), деревленинами (древлянами), лензанинами (волынянами) и прочими славянами. Пачинакия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от Алании – на шесть дней, от Мордии (Мордовии) – на десять дней, от Росии – на один день, от Туркии (Паннонии) – на четыре дня, от Булгарии – на полдня, к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе…"

Судя по описаниям Багрянородного, страна печенегов – Пачинакия – занимала степные и лесостепные просторы Северного Причерноморья. При этом кангары – жители областей Гила (Хавуксингила, Нижняя Гила), Иртим (Иавдиертим, Иавдиирти), Цур (Куарцицур) – заселяли лесостепь – западные и северные районы Пачинакии, а степные печенеги – южные и восточные приграничные Болгарии, Крыму, Руси, Узии, Хазарии и Алании области Хопон (Гиазихопон), Харавои, Кулпеи (Сирукалпеи), Талмат (Вороталмат) и Цопон (Вулацопон). Совершенно очевидно, что печенеги оставались в основной массе кочевым скотоводческим племенным союзом, а их этнические подгруппы, формирующие четко разграниченные фемы, должны были тяготеть к обширным степным участкам. Но никак не лесным массивам, весьма значительным в Причерноморье. Такими центрами к западу от Днепра, скорее всего, были Нижнедунайская низменность, где, видимо, размещалась фема Гила, Северо-Молдавская равнина – Иртим, Южно-Молдавская (Бессрабская) равнина – Хопон, Днестровско-Днепровское междуречье – Харавои.

© Photo : Евгений Паскарь Античный артефакт найден в Приднестровье археологами

Византийский император приводит важнейшие сведения о военных укреплениях печенегов на правобережье Днестра, называя шесть крепостей: Аспрон, Тунгаты, Кракнакаты, Салмакаты, Сакакаты, Гиэукаты. Кроме того, он сообщает, что посреди самих строений древних крепостей обнаруживаются признаки церквей и кресты, высеченные в песчанике, поэтому сохраняется предание, что ромеи некогда имели там поселение.

О трех крепостях мы можем говорить наверняка: Аспрон – это Белгород-Днестровский, Тунгаты – Бендеры, Салмакаты – Вад Рашков.

- Конечно, всех интересует не только месторасположение крепостей, но и датировка их создания, кто их строил.

– Этот вопрос требует специальных комплексных исследований, выяснения локализации и археологических раскопок на месте. Это большая работа, которую еще предстоит сделать.

- Есть ли связь между городами, указанными К. Птолемеем и К. Багрянородным, на Днестре?

– Мы работаем над этим вопросом и в рамках экспедиции Молдавского историко-географического общества в 2018 году посещали Трифешты и Алчедар. Они имеют все основания относиться к числу этих древнейших поселений. В отношении Алчедара это подтверждает и археология.

Заключение

Сегодня у нас пока нет ответа на несколько важных вопросов, среди которых дата постройки этих крепостей – ведь совершенно ясно, что, если ко времени написания Константином Багрянородным сочинения "Об управлении империей" (около 952 года) эти крепости были пусты, при этом на их стенах были начертаны кресты, то их строительство могло быть осуществлено как минимум до печенежского завоевания Молдавии, где жили тиверцы, а может быть, гораздо раньше – еще в раннехристианские времена. На эти вопросы в скором времени, не сомневаюсь, мы получим исчерпывающие ответы.

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