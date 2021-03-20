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Старые подземелья Кишинева

Вся правда о подземном Кишиневе

© Photo : Мой город Кишинёв
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210320/34050038/vsya-pravda-o-podzemnom-kishineve-photo.html

Катакомбы, бомбоубежища, подвалы, турецкое золото – что именно веками скрывает под своим невзрачным асфальтом молдавская столица?

Подземелья – тема волнительная с давних времен. Люди вышли из лабиринтов пещер и землянок, эволюционировав, но генетическая память, вероятно, осталась. И поэтому подземелья издавна населяют гномы и драконы, охраняющие сокровища. А еще там всегда существует нечто ужасное, что лучше не видеть наземным жителям. Тайны подземелий всегда вызывают интерес и дискуссии. Именно поэтому материалы про "подземный Кишинев" появляются в СМИ регулярно с обилием домыслов и откровенной чуши.

К истории вопроса

Загадка возникла не сейчас. Подземельями интересовались еще кишиневцы Бессарабской губернии Российской империи.

"Еще более знаменательную раскопку произвели при кладке фундамента дома Шмакова (верхний угол Александровской и Купеческой улиц). Здесь открыли под Александровской улицей обширнейшие погреба, к сожалению, оставшиеся неисследованными вследствие спешной кладки нового здания".

(Из "Протоколов и Журналов заседаний Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии (с 29 августа 1898 года по 4 декабря 1899 года)".

Вероятно, с тех самых пор и гуляют по столице истории о катакомбах, о турецких или даже татарских тоннелях, где могли разъехаться две кареты. И обязательно где-то там же замурована карета с золотом. Эта байка встречается в городских легендах и в соседней Украине, и в России. Карета Мазепы, карета Наполеона, императрицы и так далее. Рассказывают о подземной улице от Мазаракиевской церкви до железнодорожного вокзала, а некоторые говорят, что и до Бендер!

Старый город

Подземный Кишинев действительно существует. Как в нижнем, более старом, так и в верхнем, помоложе, городе время от времени проваливается земля, обнажая каменные своды.

Старые подземелья Кишинева
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые подземелья Кишинева

Как правило, никаких серьезных исследований не проводится, а если подземелья обнаруживают при возведении новостроек, их спешно заливают бетоном и как ни в чем не бывало продолжают работы. Году в 1991-м автор этих строк, прогуливаясь по улице Заикина, увидел толпу возбужденных подростков на склоне холма. На фотографии 2008 года видно, где примерно это происходило.

Улица Заикина, Кишинев, 2008 год
© Sputnik / Сергей Цуркану
Улица Заикина, Кишинев, 2008 год

Стройка обнажила в глинистой почве небольшую щель, куда энергично пролезали диггеры-любители. Залез и я. Протиснувшись в дыру, я оказался в довольно просторном коридоре. Вернувшись через день со свечой, я понял, что это шахта, где пилили известняк. На стенах были автографы и даты – тридцатые и сороковые годы прошлого уже века, и остатки творчества рабочих – выпиленные в стенах изображения животных. В общем, ничего необычного, ведь раньше эта улица называлась Каменоломной. Удивительно, что сейчас на этих шахтах стоят многоэтажные здания.

Обнажаемые же временами каменные своды – не что иное, как подвалы и погреба старого города. Здания менялись, а погреба оставались – о них порой ничего не знают новые владельцы домов. Говорить же о многокилометровых подвалах, разветвленной сети турецких и татарских катакомб просто смешно – во времена татарского и османского владычества Кишинев был глухой провинцией с сотней мазанок, вести сложнейшие работы по созданию катакомб в таком месте просто бессмысленно. Обидно, конечно, но факт.

Советские катакомбы

Уже в послевоенное время пилить известняк стали на Рышкановке. Энергичная застройка района вызывает постоянные опасения – шахты частично затоплены и состояние грунта под домами не лучшее. Помимо шахт, есть еще одна категория подземелий советского периода – многочисленные бомбоубежища. Их отличительная черта – вентиляционные шахты.

Вентиляционная шахта бомбоубежища в Кишиневе
© Sputnik / Сергей Цуркану
Вентиляционная шахта бомбоубежища в Кишиневе

Почти все они разграблены охотниками за цветными металлами, противогазами и медицинскими аптечками. Большинство из них замуровано и законсервировано – а ведь эти объекты интересны. Хотя бы для тех же самых диггеров. Есть еще целый пласт легенд про подземные ходы и города под правительственными зданиями столицы. Наверняка подземные объекты имеются, но явно не такие, как в фантазиях кишиневцев.

Старые подземелья Кишинева
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые подземелья Кишинева

Где в Кишиневе были главные подземелья

Увы, скорее всего, золотую карету под Кишиневом никогда не найдут. Как и подземный путь через весь город (а это могло бы разгрузить от транспорта центральные улицы). Но это вовсе не означает, что подземелья Кишинева не нуждаются в изучении и сохранении самых интересных из них. Но до этого у властей никогда не доходили руки.

И все же были в Кишиневе подземелья, в которых часто пропадали люди, – например, подвал "Вина Молдавии" на углу нынешней Александри и Штефана чел Маре. Там седые строгие мужчины медитировали, поглощая херес. И еще более экстремальный подвал на углу Микле и Армянской – "Подводная лодка". Диггеры этих подземелий по-настоящему рисковали здоровьем и жизнью. Но если всерьез – городская история нуждается в изучении. Ведь старого города с каждым днем становится все меньше.

Старые подземелья Кишинева
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые подземелья Кишинева

При написании статьи частично использована информация с сайта oldchisinau.com

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