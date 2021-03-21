Античная география: Молдавия – часть исконной Скифии

Обращаясь к старинным источникам, мы можем найти ответы на многие вопросы, связанные с историей Молдовы, порой такая информация открывается перед нами как настоящее откровение.

Как называли обширные земли между Карпатами и Днестром древние географы и историки, что они знали о стране, которая получила свое название – Молдавия, и когда это произошло? На эти вопросы, к счастью, сохранились ответы в античной и средневековой литературе.

К сожалению, мы не знаем, как называли свою страну далекие предки молдаван, создавшие так называемую Трипольскую культуру, отдельные образцы которой указывают на развитую космогоническую мифологию того общества – трипольцы были настоящими космистами своего времени.

© Public Domain Географическая карта античного мира после радела мира между детьми Ноя. Реконструкция. К западу от Днестра указана страна Визиготов, к востоку - Остроготов. Карта издана в 1699 году.

Скифия

Первое четкое и ясное упоминание о том, как называли территории от Нижнего Дуная и Карпат до Днестра, принадлежит "отцу истории" Геродоту, уроженцу города Галикарнаса (современный Бодрум на западном побережье Эгейского моря Турции). В четвертой книге своей "Истории", которая названа в честь одной из муз "Мельпомены", он пишет: "Фракия дальше Скифии выдается вперед к морю. Скифия же начинается за Фракией в том месте, где море образует залив и где Истр [так древние греки называли Нижний Дунай] впадает в море (устье Истра обращено на юго-восток). Я сейчас опишу прибрежную полосу — собственно Скифии, начиная от Истра, для определения ее длины. Это — исконная Скифия, она начинается от устья Истра".

Обращу ваше внимание, что территория от Нижнего Дуная по направлению к реке Тирас (современная река Днестр) названа не просто Скифией, а исконной Скифией, то есть изначальной Скифией, существующей с самого начала, с незапамятных времен, всегда; изначально, извечно. И поэтому не случайно Добруджа, которая также относилась к этой Скифии, называлась Малая Скифия, где в изгнании жил и работал выдающийся римский поэт Овидий.

Подробные сведения Геродота о Скифии – самые древние из тех, что сохранились. Хотя еще до Геродота о Скифии и скифах упоминали поэты, например Эсхил:

Ну, вот мы и на месте, у конца земли,

В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю.

Пора, Гефест, исполнить, что наказано

Тебе отцом, и святотатца этого

К скалистым здешним кручам крепко-накрепко

Железными цепями приковать навек.

Твою ведь гордость, силу всех ремесел – огонь

Похитил он для смертных. За вину свою

Пускай теперь с богами рассчитается,

Чтоб наконец признал главенство Зевсово

И чтоб зарекся дерзостно людей любить.

Северо-западным рубежом Скифии было озеро, из которого начиналась река Tyres (Днестр). Следовательно, мы можем достаточно точно определить западные границы исторической Скифии: от устья Олта на юге до истока Днестра. Естественной границей западной Скифии были Карпатские горы.

© Photo : Евгений Паскарь Скифская керамика. Национальный музей истории. Кишинев.

Собственно, топоним "Скифия" и этноним "скифы" употребляли греки. Сами же скифы, о которых рассказал Геродот, называли себя сколотами и вели свой род от Таргитая, сына бога Папея (древние греки называли его Зевсом), и дочери реки Борисфен. Супругой Папея была богиня Апи – аналог греческой Геи. Без сомнений, в данном случае река Борисфен – персонификация сына бога Океана – океанида Борисфена (это имена богов древнегреческого пантеона). То есть от дочери бога Борисфена, внучки бога Океана, и Папея (Зевса) родился Таргитай. И хотя греческий пантеон отличался от сколотского, что не позволяет проводить точные аналогии между ними, совершенно ясно, что Таргитай сам был богом. Но этой темы коснемся в другой статье более подробно.

Когда же появилась Скифия? Подсказку дают некоторые древние авторы, которые сообщают, что Ассирийский царь Нин покорил земли вокруг Понта Эвксинского, победив Скифию. По мнению Павла Орозия это событие произошло за 1300 лет до основания Рима. Согласно вычислениям историка Ктесия, ассийрийский царь Нин умер в 2189 году до н. э. Согласно Платону, Нин был современником Троянской войны, а Троя была частью его державы. В некоторых русских интерпретациях ветхозаветных текстов правнуки Иафета князья Скиф и Скандинав заселили Причерноморье приблизительно в это же время. В итоге мы можем говорить о том, что Скифия получила свое название в стародавние времена, в третьем тысячелетии до новой эры. Такие данные несколько противоречат сведениям Геродота, однако было бы несправедливо не учитывать и другие авторитетные мнения на этот счет.

© Photo : Обложка книги Геродот История Обложка кельнского издания книги Геродота История. 1526 год.

Ойум

Скифию готы называли Ойум, куда они и переселились. Согласно хронологической таблице лауреата нобелевской премии историка и филолога Теодора Моммзена, легендарный вождь готов Филимер достиг Ойума в 1300 году до н. э. Готский писатель Иордан сообщает: "Вскоре они (готы) продвинулись оттуда на места ульмеругов, которые сидели тогда по берегам океана; там они расположились лагерем и, сразившись [с ульмеругами], вытеснили их с их собственных поселений. Тогда же они подчинили их соседей-вандалов, присоединив и их к своим победам.

© Photo : Обложка книги Иордана Обложка книги Иордана, аугсбургское издание, 1515 год. Справа король Везеготов Атанарих, правивший в Молдавии в IV веке н.э

Когда там выросло великое множество люда, а правил всего только пятый после Берига король Филимер, сын Гадарига [Filimer rex Gothorum, & Gardarici magni filius" – в слове Gardarici переводчики не заметили третью букву – "r", а смысл меняется, ведь можно перевести так: Филимер король готов и Гардарики Великой сын], то он постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест [для поселения] он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум. Филимер, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска..."

Дакия

Это название государства применительно к территориям от реки Тисса на Западе до Днестра на востоке и впоследствии римской провинции Дакия использовалось с I века до н. э. Существует несколько версий происхождения названия Дакия. Приведем одну из них. В VII веке до н. э. было образовано государство Мидия, по–гречески Μηδία, староперсидское название Māda, ассирийское и вавилонское – Mādāya. Другое название племен Мидии, как сообщает Геродот, — арии. Возможно, арии и есть их самоназвание. В священном писании мидян пишется о "Стране ариев" (по-авестийски – Airyanam Dahyunam). Возможно, от слова Dahyunam (страна) произошло название Дакии в латинской форме Dacia. Созданные в 2020 году карты миграций племен, согласно материалам ДНК, позволяют сделать предположения, когда именно и откуда этот топоним появился в известной нам Дакии.

© Photo : К.Вейгель Часть Дакии. Реконструкция. Указан мост, построенный через Дунай по приказу персидского царя Дария, вторгшегося в Скифию в VI веке до н.э. Автор карты К.Вейгель. 1720 год.

Пожалуй, самое подробное описание Дакии дал александрийский географ и математик Клавдий Птолемей в 150 году н. э., указав на сетке координат пределы страны, название племен ее населяющих, расположение городов и рек. Хотя карты самого Птолемея не сохранились, до нас дошло большое количество карт, реконструирующих географические работы Птолемея. Согласно этим трудам, часть Молдавии до Днестра считалась восточными рубежами Дакии, а историческая Бессарабия – Нижней Мезией.

© Photo : Б.Сильвани / Я.Пенсио Карта Nona Europae tabula по описанию К.Птолемея. Авторы Б.Сильвани,Я.Пенсио. 1511 год. Часть Молдавии указана как Нижняя Мезия.

Готия, Молдавия

По свидетельству одного из ранних отцов Церкви Эпифания, "Скифией древние обыкновенно называют всю северную страну, где живут готы и давны". Давны или давы — это, безусловно, даки. Из сообщения Эпифания можно заключить, что в конце III века часть Скифии рассматривалась римлянами уже как "Страна Готия". Эпифаний отмечает, что Авдий, сосланный императором Констанцием (337-361) в Скифию, удаляясь от границы, т. е. от Истра (Нижний Дунай), прошел "в самую внутренность Готии". Эта информация Эпифания о Готии как о стране особенно ценна, потому что это первое в древней историографии упоминание топонима "Готия", и из него следует, что под Готией в III веке подразумевался не Крым и не Северное Причерноморье, а земли к северу от Нижнего Дуная, то есть часть Валахии и Молдавии. Император Констанций постоянно приводил в порядок границу именно в этом регионе. Надпись из Троэзма (ныне Иглица в Добрудже) свидетельствует об укреплении "местности на участке границы, где располагались соотечественники готов – грейтунги и тервинги, - уточняет историк В.Буданова.

Когда появился топоним "Молдова" или "Молдавия" в Дакии? Напомним, что Молдавия – это латинская форма старогерманского топонима "Молдау" или "Мулдау". В свою очередь, топоним "Молдова" – это валашская огласовка старонемецкого Молдау. Территория распространения этого топонима в Европе явно указывает на переселения готов в Европе, которые и тянули за собой этот топоним. Молдау в поэтическом переводе со старонемецкого означает Страна плодородных речных долин. Именно на берегах реки Молдава, согласно старинным молдавским летописям, была основана первая столица и создано молдавское государство Драгошем.

© Photo : А.Ортелий Карта древней Европы. Автор А.Ортелий, XVI век.

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