Против кого направлены американские учения DEFENDER Europe

Командование Армии США в Европе и Африке сообщило о развертывании крупномасштабных учений DEFENDER Europe 21 с участием до 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. Маневры охватят 30 полигонов в 12 европейских странах. Декларируемые цели – повышение стратегической и оперативной готовности, отработка взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО.

Ранее командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что DEFENDER Europe 21 предоставляет прекрасную возможность отточить возможности коллективного реагирования на любой кризис в стратегически важном регионе Балкан и Черного моря. Если верить планам, география "кризиса" этим не ограничивается. Войска задействуют основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу (включая страны Балтии), Азию и Африку. В ходе маневров будут использованы новые и высокотехнологичные возможности, включая системы ПВО-ПРО, средства национальной гвардии США (2100 военнослужащих из пяти штатов) и недавно возрожденного V армейского корпуса Пентагона (дислоцируется на территории Польши).

Плановая переброска военнослужащих и 1200 единиц боевой техники и оборудования с территории США в четыре европейских морских порта начинается в марте. Предварительно размещенные на базах в Германии, Италии и Нидерландах вооружения и запасы Армии США будут расконсервированы в апреле, тогда же американских солдат начнут принимать аэропорты 12 европейских стран. Пик активности запланирован на май: в едином операционном пространстве состоятся учения Immediate Response, Saber Guardian, Swift Response, а также ассоциированные African Lion и Steadfast Defender. В Болгарии, Румынии, Эстонии будут проведены четыре воздушно-десантные операции с участием 7000 военнослужащих. С середины мая до начала июня более 13 тысяч солдат из 19 стран выполнят боевые стрельбы в ходе операций ПВО–ПРО. В учениях задействованы все страны Балтии. Из стран-партнеров активно привлекаются Грузия, Молдова, Украина. Маневры DEFENDER Europe 21 завершатся в июне. Если не внесет коррективы пандемия, как это случилось в прошлом году.

Оперативная готовность

Судя по замыслу DEFENDER Europe 21, главный (вероятный) военный противник США и НАТО – Российская Федерация. В реальности европейцам более всего угрожает "антироссийская одержимость Вашингтона". Провокационные многонациональные маневры под руководством Армии США вблизи российских границ объективно разрушают систему европейской безопасности. Никто не забыл, как Пентагон создавал и разрешал "кризисы" в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Югославии. Замысел DEFENDER Europe 21 в целом напоминает репетицию Третьей мировой войны, но впечатление портит слабая режиссура.

Номинально оборонительные, крупномасштабные совместные учения под руководством Армии США в Европе призваны повысить готовность и совместимость многонациональной группировки войск (Пентагон + союзники и партнеры). Однако этот "механизм" надо еще собрать и отладить. Времени у "защитников Европы" в обрез. Авторитетный американский военачальник (экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане) Джон Николсон ранее напомнил коллегам, что в случае военного конфликта только в одном Балтийском регионе Североатлантическому альянсу потребуется 90 дней для переброски туда своих сил, в то время как операция в Крыму заняла у России всего около трех недель. А теперь представим себе гипотетический военный конфликт на территории от Балтийского до Черного моря и Кавказа, что, собственно, и моделирует DEFENDER Europe 21 силами 30 тысяч военнослужащих. Весьма недостоверно и неубедительно.

Исход войсковых операций на любом театре военных действий (ТВД) на 90% зависит от логистики и системы управления, то есть победный потенциал формируется до боевых действий. Пентагону и его европейским союзникам (партнерам) задолго до операций в поле (в море) предстоит решить множество логистических проблем, создать реально действующее на земле, в море и в небе "безграничное" единоначалие. Традиционно присутствующие в НАТО и ЕС демократические процедуры – обсуждение и голосование – на линии фронта крайне опасны. Далее многонациональным войскам необходимо пройти боевое слаживание – процесс непростой даже в масштабах батальонов, полков и бригад одной национальной армии. Соберите на тридцати полигонах Европейского ТВД 30 тысяч военнослужащих из 26 стран (НАТО и партнеров), бросьте их в "бой" и вы увидите настоящий логистический ад и операционный цирк одновременно.

Несоразмерная ответственность

Допустим, первые трудности DEFENDER Europe 21 преодолены. Войска Пентагона и НАТО пополнили боезапас, сосредоточились в районах развертывания, доложили о готовности к выполнению поставленных задач. Эффектный трансконтинентальный перелет и сиюминутная боеготовность – полдела, важнее боевая устойчивость и гарантированная эффективность на протяжении всей операции. К примеру, на пике боевых действий в Афганистане численность войск США достигала 100 тысяч человек (плюс 50 тысяч "штыков" из стран-союзников) – это десятки полнокровных общевойсковых бригад со всем вооружением и техникой, огромная сила. В разное время американцам и их союзникам противостояли 50 – 70 тысяч боевиков, преимущественно талибов, с легким вооружением. При этом на "афганском фронте" погибли 3300 американских военнослужащих.

"Сопутствующие потери" мирного населения составили более 32 тысяч человек – только за последнее десятилетие. На днях Пентагон подсчитал, что на афганскую войну с 2001 года из бюджета потрачено 193 миллиарда долларов. Итогом 20-летней кампании стали позорное мирное соглашение США с доминирующей террористической организацией "Талибан" (запрещена в РФ), вывод американских войск, прямое продвижение Госдепом США талибов в правительство и парламент Исламской Республики Афганистан.

В сферу ответственности командования Армии США в Европе и Африке включены более 50 европейских стран (в том числе Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, страны Балтии, Турция). Большинство из них об этом не просили. Возложенная на Пентагон ответственность явно не соответствует его возможностям и угрожает зависимым странам. Сегодня европейцы под руководством Армии США "прикидывают" планы совместных боевых действий против России, не учитывая ближневосточный провальный опыт и технологическую несостоятельность многонациональной военной машины (Пентагона, НАТО и партнеров). "Защитники Европы" не задумываются о европейском масштабе вероятных военных потерь, о бедствиях и лишениях мирного населения Евросоюза и Соединенных Штатов.

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