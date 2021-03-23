Молдова европейская и безлюдная

Пока парламент с новоизбранным президентом выясняют, кто главнее, фундаментальные проблемы страны никто не собирается решать. Как говорил классик, "узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Впрочем, народ не менее далек от них, предпочитая попросту уносить ноги из страны.

Молдавия без молдаван?

В сознании людей, которые помнят СССР, образ Молдавии укоренился отнюдь не анекдотами, в большинстве своем далекими от остроумия, а роскошными винами и коньяками, спелыми фруктами, песнями Софии Ротару и гостеприимными веселыми людьми. И книгами. Например, около половины моей личной библиотеки, собранной тремя поколениями родных, представлено произведениями мировой классики, изданными в Молдавии. К сожалению, распад СССР тяжелым катком прошелся по судьбе этой небольшой республики, "познакомив" россиян и украинцев уже с другими молдаванами: людьми, ищущими работу ради куска хлеба.

За годы независимости Молдова потеряла почти половину населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население уменьшится еще на 30%, а уже через 10 лет страна не сможет выплачивать пенсии, т.к. на одного работающего будет приходиться два пенсионера. "Всемирная книга фактов ЦРУ" дает еще более пессимистичный прогноз: к 2050 году численность населения сократится примерно на 44%.

Самое опасное то, что страну покидают наиболее молодые и трудоспособные граждане. 46% эмигрантов относятся к возрастным группам 21-30 лет и 31-40 лет. Впрочем, по данным неправительственной организацией IDIS Viitorul, об отъезде мечтают 40% молдаван старше 45 лет и 40% состоятельных граждан ради того, чтобы иметь хорошую медицину и хорошее образование. Как отмечает председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, "специалисты бегут из Молдавии угрожающими темпами – люди просто устали от финансовых трудностей и постоянных политических баталий. Уже сегодня в сельском хозяйстве, особенно на севере страны, рабочей силы не хватает. Молдавия вскоре может окончательно остаться без врачей, без учителей, без интеллигенции, без молодежи, а поля будут обрабатывать выходцы из Африки и Азии".

Самое интересное, что именно так уже и происходит. В 2019 году молдавским фермерам пришлось вместо своих соотечественников, уехавших на работу в Россию, Европу, Израиль и Канаду, пригласить на уборку урожая яблок узбеков. Но, если приглядеться к темпам роста экономики и индустриального развития стран Центральной Азии, через несколько лет их уже вряд ли заинтересует задыхающаяся в объятиях ЕС Молдова. "Подсобить" смогут разве что Таджикистан и… Украина, где зарплаты в аграрном секторе стали ниже молдавских.

Депопуляция происходит крайне неравномерно, в большей степени накрывая бедные северные районы и села. Как сообщает Национальное бюро статистики, за последние 10 лет в стране исчезло 150 сел. Если учесть, что небольшая Молдова является аграрной страной, то иначе как катастрофой этот результат назвать нельзя. Несложно спрогнозировать, что стремительное старение сельского населения приведет к резкому ускорению депопуляции территории. Вместе с людьми теряются и компетенции. Гастарбайтеры, конечно, могут собрать яблоки, но не способны развивать такие традиционные для страны агропромышленные отрасли, как садоводство, виноградарство, овощеводство, виноделие и выращивание табака.

С нехваткой кадров сталкиваются и жалкие остатки промышленности. По словам директора Кишиневской швейной фабрики Тамары Лукьян, до недавнего времени предприятие выдавало 55 тысяч единиц одежды в месяц, а сейчас производительность упала на треть из-за отсутствия рабочих. Это привело к проблемам в отношениях с заказчиками, которые ожидают выполнения работ в срок и в полном объеме.

Проблемой демографии озаботилось бывшее правительство Иона Кику, создав Национальную комиссию по населению и развитию. Правда, комиссиями беде не помочь, а экономическим развитием государства властям, увлеченным политическими баталиями, заниматься некогда. Кроме того, сама стратегия развития Молдовы глубоко ущербна.

Европейский демографический пылесос

Экономические проблемы Молдовы, влекущие за собой и массовый отток населения, далеко не уникальны. Все соседи страны, провозгласившие курс на европейскую интеграцию, столкнулись с деиндустриализацией, разрушением сельского хозяйства и трудовой эмиграцией.

Ярким примером может служить Украина, которая, как и Молдова, заключила Соглашение об ассоциации с ЕС и добилась безвизового режима. Теперь власти постоянно откладывают перепись населения, поскольку масштабы демографических потерь могут шокировать. Руководитель партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб подсчитал, что по объему закупок хлеба на Украине реально проживает не более 24 миллионов человек. Напомним, что в 1991 году по всей стране гордо висели плакаты "Нас 52 миллиона".

Ничуть не лучше ситуация и в странах Восточной Европы, которым удалось стать членами Евросоюза. Население бывших прибалтийских республик СССР сократилось в целом на 1,68 миллионов человек. В частности, в Литве население уменьшилось с 3,7 до 2,9 миллионов, в Латвии – с 2,7 миллионов до 1,99 миллионов человек, в Эстонии – с 1,6 миллионов до 1,3 миллионов человек. По данным отчета ООН о демографической ситуации на планете, в пропорции к численности населения наибольшее снижение прогнозируется для Литвы и Болгарии, жителей которых в 2050 году по прогнозу будет на 23% меньше, чем в 2019 году, следом идут Латвия (22%) и Украина (20%). А Eurostat считает, что к 2100 году литовский народ исчезнет.

За последние 30 лет Болгарию покинули почти 2 миллиона граждан, в том числе 0,5 миллиона со времени вступления в ЕС. Та же тенденция касается и Румынии, являющейся "светом в окошке" для молдавских юнионистов. С 1989 года страна потеряла более 3,5 миллиона населения, в том числе более чем 1,5 миллиона после вступления в ЕС. Румынию мечтает покинуть половина молодежи 16-35 лет.

Особенностью Молдовы в этом контексте является значительная эмиграция и в Россию. До 2014 года, когда российский рубль обесценился, именно российское направление было преимущественным в силу владения гражданами Молдовы русским языком и легкости адаптации в РФ. Впрочем, по данным статистики, РФ по-прежнему сохраняет первое место. В 2019 году из Молдовы в другие страны уехали 3660 человек, из которых 1941 — в Российскую Федерацию, что в 2 раза превышает показатель 2016 года.

Причины массовой эмиграции общие для всех стран региона. Возник своеобразный замкнутый круг. Уничтожение промышленности и сельского хозяйства привело к сокращению рабочих мест, что спровоцировало эмиграцию. А теперь из-за отсутствия рабочих рук заблокирована возможность экономического развития, что, опять же, ведет к деградации во всех сферах и росту эмиграции. Для того чтобы закрепиться за границей, люди готовы на все. Как пишет немецкое издание Die Welt, граждане Молдовы под видом цыган устремляются в Германию, Голландию и Швецию, чтобы хотя бы несколько месяцев пожить в Европе. Подав прошение о предоставлении убежища, они живут в лагерях для беженцев, получая там комфортные условия, полноценное питание и медицинское обслуживание, которые недоступны им на родине. А иногда – и обратный билет домой. Поскольку в ЕС они попадают легально, подобные "каникулы" можно себе устраивать до бесконечности, получая отказ в убежище и снова подавая прошение.

Возникает впечатление, что "торговля гастарбайтерами" вполне устраивает руководство Молдовы, прилагающее значительные усилия для облегчения трудоустройства своих граждан в странах ЕС, России и Израиле. Это куда проще, чем развивать промышленный потенциал государства, поддерживать сельское хозяйство, создавать рабочие места и повышать социальные стандарты.

Бей конкурента

К большому сожалению, оснований для оптимистичных прогнозов по улучшению экономической и демографической ситуации в Молдове нет. С приходом к власти Майи Санду "европейский выбор", похоже, стал необратимым. Безвозвратно потеряв свою промышленность, страна, подобно восточно-европейским "коллегам", рискует потерять и сельское хозяйство. По крайней мере, его высокотехнологичную часть. Именно так произошло в Прибалтике, где закрыты сахарные заводы, рыбообрабатывающие комплексы и животноводческие предприятия. Или в Болгарии, потерявшей знаменитый "болгарский перец". Примером может служить и Греция, в которой похоронили виноделие и производство оливкового масла. А в Венгрии исчезло не только виноделие, но и известные всему "Варшавскому договору" консервы "Глобус". Старая Европа, вливающая в собственное сельское хозяйство сотни миллиардов евро, не нуждается в "младоевропейских" конкурентах. И если успевшие вступить в ЕС бывшие соцстраны хотя бы получают дотации из европейских структурных фондов, то Молдове не положено и этого.

В какой-то мере ситуацию спасал предоставленный Молдове во время правления Игоря Додона статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, благодаря которому свыше 100 молдавских сельхозпредприятий получили право беспошлинных поставок в РФ своей продукции. Экспорт в Россию в 2020 году составил 352,9 миллиона долларов США, из которых 68,96% приходится на продовольственные товары и сельхозсырье. Но Майя Санду уже признала незаконным сотрудничество с Евразийским союзом, а также призвала к выводу российских войск из Приднестровья, что несет в себе риски лишения Молдовы экспортных льгот.

Небывалая засуха 2019 года и эпидемия коронавируса на фоне политической нестабильности и очередного "приступа евроинтеграции" официального Кишинева еще сильнее подкосили экономику страны. Дошло до того, что Молдова рискует лишиться железной дороги, где трудится 7,5 тысяч человек. Это тоже потенциальные эмигранты.

При сохранении существующего внешнеполитического курса в стратегической перспективе Молдова идет от плохого к худшему. Альтернативой могло бы стать продолжение интеграции в Евразийский союз, где молдавская продукция является конкурентоспособной, что способствовало бы созданию в стране новых рабочих мест и возвращению населения. Но увы. Антиконституционная прыть Майи Санду говорит в пользу того, что и правительство, и парламент с помощью "старших братьев" из Брюсселя и Вашингтона также станут "проевропейскими".

А Россия, которая либерализирует миграционное законодательство для жителей стран СНГ, будет ждать новые потоки молдавских граждан после окончания пандемии.

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