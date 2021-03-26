"Циркон" отогнал западные корабли от берегов России

На попытки силового давления ВМС США и НАТО в Заполярье и на Северном морском пути Россия отвечает пусками гиперзвуковых "Цирконов".

Парировать такие аргументы "партнеры" технологически не готовы. Им остается лишь сотрясать воздух громкими заявлениями и обвинениями в адрес РФ, которая в международном правовом поле справедливо защищает свои границы и национальные интересы.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из дивизии ракетных кораблей Северного флота 24 марта вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки, стрельб ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням и испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон".

Ракетные стрельбы "Адмирала Горшкова" дальностью до 800 километров запланированы на 25-27 марта и вызывают повышенный интерес "партнеров" из Североатлантического альянса. Впрочем, военно-морские силы США и НАТО не располагают средствами радиолокации, способными обнаружить "Циркон", летящий со скоростью около 10 тысяч километров в час. И в целом желание контролировать Арктику не совпадает с технологическими возможностями альянса.

"Адмирал Горшков" 25 марта успешно выполнил стрельбу четырьмя гиперзвуковыми ракетами, все попали в цель, летно-конструкторские испытания завершены. В мае начнутся государственные испытания "Циркона" с выполнением еще нескольких пусков, в том числе двух – с борта атомной подводной лодки "Северодвинск" (во втором полугодии). Испытательная программа 2020 года выполнена – фрегат "Адмирал Горшков" дважды отстрелялся "Цирконами" по морским целям и один раз – по наземной (для этого имеется модификация большей дальности).

Серия испытаний продолжается с 2016 года. Минобороны РФ планирует принять "Циркон" на вооружение в первой половине 2022 года. Как и всякая суверенная страна, Россия вынуждена адекватно реагировать на расширение сети военных баз и ракетных позиций НАТО у своих границ. Москва демонстрирует твердое намерение жестко защищать Северный морской путь от расширенных трактовок "свободы мореплавания" и деструктивного присутствия боевых кораблей ВМС США и НАТО вблизи российских границ в Заполярье. "Циркон" является лишь одним из спектра аргументов Северного флота. Стиль международного взаимодействия "через прицел" выбором России не является и навязан коллективным Западом.

Цели и средства

Неуловимые и могущественные "Цирконы" напоминают, что агрессора ожидает неизбежная расплата, а НАТО не является наилучшей или наибольшей частью человечества. Военный союз трех десятков разнокалиберных государств представляет интересы лишь около 10 % населения планеты и не может диктовать соседям некие "правила поведения" односторонней направленности (в пользу альянса).

Равноправный диалог западные "партнеры" высокомерно игнорируют. Оперируют незаконными экстерриториальными санкциями. На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО генсек Йенс Столтенберг 24 марта заявил, что альянс видит увеличение ракетной угрозы со стороны России, и намерен парировать ее. Правда, пока нечем, Пентагон надеется получить гиперзвуковые ракеты только к 2028 году. Вероятно, в Брюсселе и Вашингтоне надеются, что громкие заявления и немотивированные обвинения метафизическим образом остановят полет "Циркона" и нормальное, мирное развитие независимой от альянса Российской Федерации.

В связи с ростом военной активности НАТО в Балтийском и Черноморском регионах, обороноспособность РФ в ближайшие годы будет закономерно возрастать. Впрочем, на военные угрозы альянса Москва отвечает сдержанно, асимметрично. России не требуются сотни баз в десятках странах.

Морская душа

Новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы на борту боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России дополнят спектр возможностей высокоточных крылатых ракет "Калибр" и кардинально изменят тактику морского боя, весь расклад сил в Мировом океане. Из открытых источников известно, что серийные "Цирконы" будут летать в девять раз быстрее скорости звука (более 10789 километров в час), поражать цели на удалении свыше 1000 километров. Длина ракеты составляет около 6 метров, вес боевой части — 300 килограммов. Для запуска служит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С-14, который используется также с противокорабельными ракетами "Гранит" и "Оникс". По информации Минобороны РФ, "Цирконами" будут вооружены крейсер "Адмирал Нахимов", фрегаты типа "Адмирал Горшков", корветы проекта 20385 ("Гремящий"), надводные корабли проектов 22350, 23560 и атомные субмарины проектов 885, 885М, 949АМ.

Гиперзвуковые ракеты неуловимы для существующих и перспективных систем ПРО, поэтому будут значительно влиять на ход вооруженных конфликтов. "Циркон" способен преодолеть зону противовоздушной обороны противника в считаные секунды, удар неотразим. К примеру, современные средства ПВО британского Королевского флота способны сбивать воздушные цели, летящие на скоростях до 3700 км в час. "Владычица морей" в отчаянии – "Циркон" способен одним ударом уничтожить два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов. Действительно, кинетическая энергия гиперзвуковой ракеты позволяет даже инертной болванкой "разрубить" надвое американский эсминец типа Arleigh Burke. В Соединенных Штатах "Циркон" назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной угрозы.

Только фактом своего существования "Циркон" заставляет военно-морские силы НАТО принципиально корректировать тактику и "догонять" Россию в области технологий противовоздушной обороны. Комплекс обеспечил увеличение безопасной дистанции от российских боевых кораблей и территориальных вод, сокращает операционное пространство для маневра. В "особый период" авианосным ударным группам (АУГ) вероятного противника придется держаться вне зоны досягаемости "Цирконов", то есть на дистанции более 1000 км от надводных кораблей ВМФ России. Высокая скрытность российских субмарин сделает АУГ легкими целями для "Цирконов" в любом районе Мирового океана (примерно с 2025 года).

И все же летящий в раскаленном облаке плазмы "Циркон" – не вызов, а ответ на антироссийский курс НАТО.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.