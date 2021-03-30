Почему российские системы РЭБ лучшие в мире

Счетная палата США признала потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе. Директор по вопросам оборонного потенциала и управления в палате Джозеф Киршбаум отметил, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран" (без уточнений по месту и времени). Кроме того, по мнению американских специалистов, Москва способна влиять средствами РЭБ на работу систем связи и навигации самолетов и кораблей Пентагона, военная операция РФ в Сирии позволила накопить опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами США. Пентагону же не удалось полностью реализовать ни одну из ранее принятых стратегий в области РЭБ. Американцы в начале 1990-х на много лет прекратили подобные разработки за ненадобностью, и теперь безуспешно пытаются наверстать упущенное.

Североатлантический альянс признал отставание от России в средствах радиоэлектронной борьбы еще в 2018 году, когда научно-техническая организация НАТО заявила, что инфраструктура тактической связи альянса уязвима перед российской стратегией РЭБ, а "российская доктрина, сочетающая в себе для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей РЭБ, БПЛА и артиллерию, зарекомендовала себя как очень успешная".

Россия настойчиво и непрерывно, десятилетиями разрабатывает уникальные средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования – для всех звеньев боевого управления. За три минувших года войска получили более тысячи единиц техники РЭБ, включая автономные малогабаритные передатчики помех, и 19 принципиально новых образцов. Однако суть не в количестве, рост боевых возможностей российских подразделений радиоэлектронной борьбы обеспечен многофункциональностью и качеством техники. По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, дальность применения систем возросла в 3,5 раза.

Российские системы РЭБ умеют избирательно или глобально "глушить" связь стандартов НАТО, пресекать полеты БПЛА террористов, сбивать с курса американские крылатые ракеты Tomahawk. РФ испытывает электромагнитное оружие. К примеру, СВЧ-пушки способны выводить из строя электронику противника на удалении до 10 км. Одна из наиболее засекреченных – система "Алабуга", которая, по данным западных СМИ, сопоставима по мощи с ядерной бомбой, и может "нейтрализовать целые армии".

Сирийская реальность

На территории Сирийской арабской республики российские средства РЭБ "Автобаза-М", "Борисоглебск-2", "Москва", "Красуха", "Самарканд", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Инфауна", "Репеллент" парализуют электронику противника, которая попадает под невидимый купол диаметром в сотни километров. К примеру, "Красуха" ослепляет бортовые системы в радиусе до 200 километров, то есть над базой Хмеймим не могут работать вражеские РЛС, системы связи со спутниками, каналы управления БПЛА, высокочастотное радио, сотовая связь, Wi-Fi. "Контратаки" российских систем РЭБ успешны даже в случаях, когда войска США и НАТО шифруют сигнал или используют помехозащищенную электронику.

Несколько примеров. Комплекс "Москва-1" в режиме пассивного электронного сканирования контролирует пространство в радиусе 400 километров, обнаруживает самолеты, ракеты и даже снаряды противника.

Эффективное средство борьбы с действующими на малых скоростях и в режиме радиомолчания малоразмерными БПЛА – комплекс "Валдай", это асимметричный ответ на стратегию "рой дронов".

Система РЭБ "Шиповник-АЭРО" взламывает бортовой компьютер беспилотника за одну секунду. Если встречает незнакомую конфигурацию, то переводит ее под свой контроль за несколько минут. Кроме того, "Шиповник" умеет подавлять командные пункты связи, станции теле- и радиовещания, модули сотовых и других сетей.

Станция Р-330Ж "Житель" пеленгует и анализирует сигналы от источников радиоизлучений, ставит помехи иностранным глобальным системам спутниковой связи "Инмарсат" и "Иридиум", навигационной аппаратуре GPS.

Черноморский флот ВМФ России отправил в Средиземное море патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160. Кроме крылатых ракет "Калибр", на борту имеется аппаратура РЭБ морского базирования для противодействия разведывательной авиации США и НАТО.

Российская техника РЭБ в Сирии не позволяет радарам противника "видеть" взлеты и посадки самолетов, пуски ракет, передислокацию войск. Практически разрушена система связи сирийских боевиков с внешним миром и между "ячейками" на территории САР. Тот, кто испуган или ослеплен – наполовину побежден. Средства РЭБ создают для электроники противника "добавленную реальность", летательные аппараты становятся жертвой радиоэлектронных "миражей" (ложных сигналов GPS). Чисто гипотетически, крылатые ракеты можно перенаправить в точку пуска. Напомню, из 59 "Томагавков", запущенных 7 апреля 2017 года с американских эсминцев "Росс" и "Портер" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, не долетели до цели 36, точки их падения неизвестны. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты.

Позднее начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США генерал Рэймонд Томас заявил, что Сирия стала "тем местом, где ведется самая интенсивная на планете радиоэлектронная борьба", российские и сирийские правительственные войска "ежедневно подвергают нас испытаниям, разрушая наши системы связи, выводя из строя наши самолеты ЕС-130". Американского генерала огорчает, что у России имеется возможность испытать свое оружие на лучших разведывательных системах США в сирийском воздушном пространстве. Кто виноват, и что делают в этом пространстве крылатые ракеты Tomahawk, или созданные для ведения радиоэлектронной борьбы самолеты Lockheed Martin EC-130 Compass Call? Американскую армию в Сирию никто не приглашал.

Стратегическое опережение

События в Сирии находят живой отклик во всем мире, и системы РЭБ косвенно обеспечивают рост геополитического влияния России. Так, мощнейшая российская система "Мурманск" настолько впечатлила специалистов в КНР, что китайское издание Sohu заявило создании самой совершенной техники РЭБ в мире, которая может ударить по самолетам НАТО, и "обуздать высокомерие США". Журналисты отметили, "Мурманск" способен отслеживать Глобальную коротковолновую систему связи Армии США (обеспечивает взаимодействие между наземными станциями, самолетами и кораблями) и вносить мощные помехи в работу этой системы в радиусе 3000 км. Не все страны мира могут похвастать таким радиусом от столицы до границы.

Американское специализированное издание The National Interest констатирует: Россия качественно превосходит страны Североатлантического альянса в области РЭБ, и с годами этот разрыв только увеличивается. В случае агрессии альянса новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы заглушат связь на всю оперативную глубину и исключат любое взаимодействие между войсками НАТО. Любая попытка проникнуть на территорию РФ на малозаметных истребителях-бомбардировщиках завершится провалом. В ходе боевых действий "летающие компьютеры" F-35 с высокой вероятностью будут мгновенно выведены из строя от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

Возвращаясь на землю, заметим, что в ходе эволюции аппаратура РЭБ нашла свою нишу в подразделениях тактического звена, вплоть до роты. Российские военнослужащие могут "с плеча" обнаружить, идентифицировать радиоэлектронное оборудование противника, и выполнить весь комплекс мероприятий по радиоэлектронному подавлению (поражению). Портативные и малогабаритные комплексы "Пищаль", "Сапсан-Бекас", "Солярис-Н" – удобны и эффективны. К примеру, носимая "Пищаль" весит всего 3,5 кг (внешне напоминает автомат), действует на дистанции до 2 километров (постановка помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления).

За впечатляющей линейкой образцов российской аппаратуры РЭБ – более чем вековая история. Сама идея боевого использования радиоволн принадлежит России – талантливый ученый, изобретатель радио Александр Попов в 1903 году в докладной записке Военному министерству Российской империи изложил принципы средств РЭБ. И уже через год началось боевое применение – в ходе обороны Порт-Артура радиостанция броненосца "Победа" глушила работу кораблей-корректировщиков японской эскадры. Славная история продолжается.

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